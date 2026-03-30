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L'Argentine a une astuce pour protéger Messi quand il échange son maillot

Les traditionnels échanges de maillots n'ont pas eu lieu comme d'habitude, vendredi après le match de l'Albiceleste contre la Mauritanie. Et ça interpelle.

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Le match amical Argentine-Mauritanie, ce vendredi à Buenos Aires, a réservé plusieurs surprises. Le score d'abord: seulement 2-1 pour les champions du monde en titre, face à cette modeste (115e au classement Fifa) – mais très accrocheuse – sélection africaine.

Le buteur mauritanien ensuite. Son nom? Jordan Lefort. Le défenseur central d'origine française – qui a joué à Young Boys entre 2020 et 2022 – vient d'être naturalisé grâce à sa femme. Il a fêté sa première sélection contre l'Argentine. Et de quelle manière! Le désormais joueur d'Angers (32 ans) se souviendra longtemps de sa réduction du score à la 94e, dans le mythique stade de Boca Juniors, la Bombonera.

Jordan Lefort (à droite) se souviendra longtemps de sa première sélection avec la Mauritanie, où il a affronté – directement, comme ici – Lionel Messi et marqué. Image: keystone

Mais le plus surprenant, c'est sûrement la manière insolite avec laquelle les deux équipes se sont échangé leurs maillots après la partie. L'échange n'a pas eu lieu sur le terrain, entre deux joueurs face à face, comme cela se fait habituellement. En fait, il n'y a même pas eu d'interaction tout court.

«Face à plusieurs journalistes, les Mauritaniens ont d'abord donné leur maillot à un membre du staff de l'Argentine pour qu'il revienne avec les maillots argentins», détaille RMC Sport. Tout ça dans les couloirs des vestiaires.

Sur une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux, on voit ce même membre du staff argentin revenir vers les joueurs mauritaniens, qui attendent devant leur vestiaire. Parmi eux, il y a l'attaquant du Lausanne-Sport Beyatt Lekoueiry, qui a joué 85 minutes.

La distribution des maillots argentins, en vidéo Vidéo: twitter

L'homme leur donne un sac siglé avec le logo de la fédération argentine. A l'intérieur: quelques maillots que les champions du monde viennent de porter. RMC Sport poursuit:

«Le sac est remis à Oumar Ngom, joueur de Lecce en Italie depuis cet hiver, pour qu'il entame une distribution auprès de ses coéquipiers, plus ou moins impatients de recevoir leur petit cadeau. Sur la fin des images, plusieurs joueurs semblent rentrer aux vestiaires bredouilles tandis que le milieu défensif s'est gardé le maillot de son homologue Rodrigo De Paul.»

Quant à celui tant désiré de la superstar Lionel Messi, c'est l'attaquant de l'AEK Athènes Aboubakary Koita qui a eu la chance de le recevoir, forcément tout sourire.

Si elle peut faire sourire par son caractère insolite, cette manière d'«échanger» les maillots interpelle. Sans interaction, elle est extrêmement froide et elle supprime l'essence-même de cette tradition chaleureuse, qui veut que les joueurs s'échangent quelques mots sympas en même temps que leurs maillots.

Des moments de complicité, après un rude combat, appréciés par les (télé)spectateurs. Et qui récompensent aussi les courageux qui ont osé aller demander, en personne, sa tenue de travail à la star adverse. Avec une distribution arbitraire dans un sac, dans un coin de vestiaire loin des regards, on perd tout ce charme.

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On ne sait pas si c'était volontaire, mais en procédant ainsi, l'équipe d'Argentine a protégé sa vedette Lionel Messi. L'attaquant de l'Inter Miami, octuple Ballon d'or, a dû quitter la pelouse sous escorte vendredi soir, après avoir été assailli par des membres du staff mauritanien et du personnel du stade voulant un selfie avec lui.

On ne sait pas où Aboubakary Koita a rangé le maillot du numéro 10 de l'Albiceleste qu'il a chanceusement reçu. Mais on espère pour lui que c'est dans un endroit sûr...