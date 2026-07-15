assez ensoleillé19°
DE | FR
burger
Sport
Football

«Je ne veux pas passer pour une pleureuse, mais...»

epa13111842 France&#039;s head coach Didier Deschamps is interviewed after losing the FIFA World Cup 2026 semifinals match France against Spain, in Dallas, USA, 14 July 2026. EPA/SAM WASSON
Deschamps dirigera pour la dernière fois les Bleus samedi lors du match pour la 3e place après 14 ans passés à la tête de l'équipe nationale.Keystone

«Je ne veux pas passer pour une pleureuse, mais...»

Déçu après l’élimination face à l’Espagne (2-0) en demi-finale du Mondial mardi, le sélectionneur français Didier Deschamps a également critiqué l’arbitrage.
15.07.2026, 07:0315.07.2026, 07:03

«La déception est là, les joueurs étaient anéantis dans le vestiaire, car c'est un groupe de compétiteurs. Mais il ne faut pas balayer tout ce qui a été bien fait. Je suis comme les joueurs, j'avais cette ambition et cette volonté. On en avait la possibilité. On a beaucoup de fierté dans ce qu'on a réalisé dans des conditions difficiles. Il faut accepter la défaite et la victoire de l'Espagne. C'est le très haut niveau», a déclaré Didier Deschamps en conférence de presse.

«L'Espagne est très forte. Ils ont été très bons dans la lecture de notre jeu. On n'a pas trouvé les solutions. Si on n'a pas l'expression offensive et technique qu'on a eue jusqu'à maintenant, c'est de notre faute. Il y a aussi le mérite de l'adversaire. Il fallait être au maximum et l'équipe de France ne l'était pas ce soir», a-t-il ajouté.

L'Espagne élimine une équipe de France méconnaissable

Le sélectionneur a souligné les «erreurs techniques» de ses joueurs, indiquant qu'ils avaient été «un ton en dessous», avant de tacler l'arbitrage.

«Je ne veux pas passer pour une pleureuse. Mais je veux vous poser une question. Est-ce que l’arbitre de ce soir avait le niveau pour arbitrer une demi-finale de Coupe du monde? Je vous laisse y répondre»

Deschamps, qui dirigera pour la dernière fois les Bleus samedi lors du match pour la 3e place après 14 ans passés à la tête de l'équipe nationale, s'est aussi dit «fier» de son parcours. «Il y a eu 2018 (le titre de champion du monde, ndlr), la finale en 2022, on a maintenu la sélection française à un niveau très haut. C'est ainsi. Ce n'est pas un moment de bonheur ce soir mais il faut accepter la décision du match», a-t-il expliqué.

(jcz/afp)

Plus d'articles sur la Coupe du monde 2026
«C&#039;est pénalty, ça»: savez-vous vraiment lire les scores de foot?
«C'est pénalty, ça»: savez-vous vraiment lire les scores de foot?
de Alexandre Cudré
La Fifa a trouvé une nouvelle manière de gagner beaucoup d&#039;argent
La Fifa a trouvé une nouvelle manière de gagner beaucoup d'argent
Murat Yakin est méconnaissable
Murat Yakin est méconnaissable
de Yoann Graber
Ce consultant RTS sort de l&#039;ombre: «Ce n&#039;est pas une revanche»
Ce consultant RTS sort de l'ombre: «Ce n'est pas une revanche»
de Julien Caloz
Ce détail avec le maillot de l&#039;Argentine ne va pas plaire aux Anglais
Ce détail avec le maillot de l'Argentine ne va pas plaire aux Anglais
Thèmes
Revivez la victoire de la Nati face à la Colombie aux tirs au but
1 / 25
Revivez la victoire de la Nati face à la Colombie aux tirs au but
source: sda / timothy matwey
partager sur Facebookpartager sur X
Emmanuel Macron voit les choses en grand pour son dernier défilé
Video: watson
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
2 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
2
Une menace plane sur la Nati lors des qualifs du prochain Euro
Malgré son excellent Mondial, l’équipe nationale pourrait être confrontée à une campagne de qualification pour l'Euro 2028 particulièrement relevée.
L’aventure suisse en Coupe du monde s’est arrêtée en quarts de finale, mais les regards sont déjà tournés vers l’Euro 2028. Et malgré son très beau parcours au Mondial, la Nati pourrait se retrouver dans une situation compliquée lors des qualifications. En cause : le système de répartition des chapeaux mis en place par l’UEFA. Les têtes de série sont déterminées selon le classement de la Ligue des nations. Reléguée de la Ligue A il y a deux ans, la Suisse ne figurera pas dans le chapeau 1 lors du tirage au sort des groupes. Elle s’expose donc à hériter d’un adversaire de tout premier plan.
L’article