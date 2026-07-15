Deschamps dirigera pour la dernière fois les Bleus samedi lors du match pour la 3e place après 14 ans passés à la tête de l'équipe nationale. Keystone

«Je ne veux pas passer pour une pleureuse, mais...»

Déçu après l’élimination face à l’Espagne (2-0) en demi-finale du Mondial mardi, le sélectionneur français Didier Deschamps a également critiqué l’arbitrage.

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«La déception est là, les joueurs étaient anéantis dans le vestiaire, car c'est un groupe de compétiteurs. Mais il ne faut pas balayer tout ce qui a été bien fait. Je suis comme les joueurs, j'avais cette ambition et cette volonté. On en avait la possibilité. On a beaucoup de fierté dans ce qu'on a réalisé dans des conditions difficiles. Il faut accepter la défaite et la victoire de l'Espagne. C'est le très haut niveau», a déclaré Didier Deschamps en conférence de presse.

«L'Espagne est très forte. Ils ont été très bons dans la lecture de notre jeu. On n'a pas trouvé les solutions. Si on n'a pas l'expression offensive et technique qu'on a eue jusqu'à maintenant, c'est de notre faute. Il y a aussi le mérite de l'adversaire. Il fallait être au maximum et l'équipe de France ne l'était pas ce soir», a-t-il ajouté.

Le sélectionneur a souligné les «erreurs techniques» de ses joueurs, indiquant qu'ils avaient été «un ton en dessous», avant de tacler l'arbitrage.

«Je ne veux pas passer pour une pleureuse. Mais je veux vous poser une question. Est-ce que l’arbitre de ce soir avait le niveau pour arbitrer une demi-finale de Coupe du monde? Je vous laisse y répondre»

Deschamps, qui dirigera pour la dernière fois les Bleus samedi lors du match pour la 3e place après 14 ans passés à la tête de l'équipe nationale, s'est aussi dit «fier» de son parcours. «Il y a eu 2018 (le titre de champion du monde, ndlr), la finale en 2022, on a maintenu la sélection française à un niveau très haut. C'est ainsi. Ce n'est pas un moment de bonheur ce soir mais il faut accepter la décision du match», a-t-il expliqué.

(jcz/afp)