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L'Espagne élimine une équipe de France méconnaissable

epa13111631 Rodri of Spain and teammates celebrate after the 2-0 during the FIFA World Cup 2026 semifinals match France against Spain, in Dallas, USA, 14 July 2026. EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF
Rodri et ses coéquipiers peuvent jubiler: ils sont en finale du Mondial. Keystone

L'Espagne élimine une équipe de France méconnaissable

La Roja s'est imposée 2-0 en demi-finale de la Coupe du monde, mardi à Dallas, face à des Bleus qui sont passés à côté de leur match.
14.07.2026, 22:5914.07.2026, 22:59

L'Espagne affrontera le vainqueur du match Argentine-Angleterre, dimanche en finale de la Coupe du monde, après sa victoire face à l'équipe de France mardi. Un succès assuré grâce à des réussites de Mikel Oyarzabal sur penalty (22e) et de Pedro Porro (58e). Les Bleus, eux, n'ont quasiment jamais existé dans ce match. Souverains depuis le début du tournoi, ils ont été privés cette fois de ballons et d'opportunités par une formation espagnole très solide collectivement.

(Développement suit)

Un choc mercredi

L'Angleterre et l'Argentine, tenante du titre, s'affronteront mercredi à Atlanta (21h heure suisse) pour déterminer le deuxième finaliste de la Coupe du monde. Pour l'Angleterre, ce serait la première finale depuis son unique titre remporté en 1966; pour Lionel Messi, ce serait la troisième en six participations.

Manzambi repart avec un morceau de Messi

Après la victoire en quarts de finale contre la Suisse (3-1 après prolongation), Lionel Messi veut mener l'Argentine en finale à Atlanta pour la troisième fois lors des quatre dernières Coupes du monde. L'Angleterre n'est plus allée aussi loin depuis son titre remporté il y a 60 ans.

Ce détail avec le maillot de l'Argentine ne va pas plaire aux Anglais

Sous la houlette de Gareth Southgate, l'Angleterre avait déjà atteint les demi-finales en 2018. Avec Thomas Tuchel, l'équipe semble encore plus proche. Mais pour décrocher un deuxième titre mondial, il faudra élever le curseur par rapport au quart de finale contre la Norvège (2-1 après prolongation). Après le match, Tuchel a critiqué le fait que son équipe s’était compliquée la tâche par des négligences. Elle ne pourra pas se permettre de telles erreurs face à Lionel Messi et ses coéquipiers.

(jcz/ats)

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