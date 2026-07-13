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Un joueur du Mondial menacé de mort pour cette action

Après l’élimination de la Norvège en quart de finale du Mondial, Alexander Sorloth est devenu la cible d'un déferlement de haine sur les réseaux sociaux.

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La Norvège a quitté la Coupe du monde de la manière cruelle. Battus 2-1 après prolongation par l’Angleterre en quarts de finale, les Scandinaves ont vu leur rêve s’envoler au terme d’un match qu’ils ont longtemps maîtrisé. Leur attaquant Alexander Sorloth s’est ensuite retrouvé au cœur d’une vague de haine sur les réseaux sociaux.

Les Norvégiens avaient pourtant toutes les raisons d’y croire. Après avoir ouvert le score, ils ont multiplié les occasions et pensaient même reprendre l’avantage à 2-1. Mais, après intervention de l’assistance vidéo, l’arbitre Clément Turpin a annulé le but. Peu avant l’égalisation anglaise, la Norvège a laissé passer une occasion en or. Alors que le score était encore de 1-0, Erling Haaland et Alexander Sorloth se sont retrouvés à deux contre un face au but anglais. Seuls le gardien Jordan Pickford et le défenseur Nico O’Reilly se dressaient sur leur route.

Le raté de Sorloth en vidéo: Vidéo: twitter

Porteur du ballon, Sorloth a toutefois tardé à servir son coéquipier. Après avoir temporisé, il a finalement choisi de frapper lui-même, mais son tir a été contré par la défense anglaise. Une décision qui lui a valu un déferlement de critiques sur internet.

Instagram/Getty Images/watson

Selon sa compagne Lena Selnes, ces attaques ont rapidement dépassé le cadre sportif. Dans une publication sur Instagram, elle a révélé que l’attaquant de 30 ans avait reçu des insultes, mais aussi des menaces de mort.

«La Coupe du monde et le football apportent énormément de joie, mais aussi beaucoup de haine. Je ne voulais pas accorder trop d’importance à tout cela, mais après avoir lu des commentaires comme celui-ci, je me sens obligée de réagir», a-t-elle écrit, en partageant plusieurs messages dans lesquels certains internautes souhaitaient la mort du joueur, tandis que d’autres menaçaient de le tuer.

«J’espère que chacun réfléchira à deux fois avant de publier ce genre de commentaires, quelles que soient les circonstances» Lena Selnes

Sur le terrain, la déception était déjà immense. Erling Haaland affichait un visage marqué par l’élimination, même si le capitaine norvégien a tenu à retenir le positif de cette aventure mondiale. «Ce sont peut-être les six plus belles semaines de toute ma vie. C’était totalement irréel», a confié le joueur de 25 ans après le coup de sifflet final.

Reconnaissant qu’il lui était difficile de prendre du recul juste après une élimination aussi douloureuse, Haaland a néanmoins souligné la valeur de cette expérience:

«Ces plus de quarante jours sont passés à une vitesse folle. Ce sont des souvenirs qui resteront gravés à vie»

(jcz/t-online)