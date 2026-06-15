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Jürgen Klopp portait cette montre suisse IWC rarissime

Jürgen Klopp n’a pas seulement attiré l’attention par ses analyses. Les amateurs d’horlogerie ont repéré à son poignet une montre suisse rarissime, une une IWC Aquatimer produite à seulement 50 exempl ...
La montre de l'ancien footballeur allemand Jürgen Klopp n'a pas laissé indifférent. getty/watson

L'ex-entraîneur de Liverpool portait cette montre suisse rarissime

Présent sur le plateau de MagentaTV pour commenter le match de Coupe du monde entre l’Allemagne et Curaçao dimanche soir, Jürgen Klopp n’a pas seulement attiré l’attention par ses analyses. Les amateurs d’horlogerie ont repéré à son poignet une montre suisse rarissime, produite à seulement 50 exemplaires.
15.06.2026, 14:1215.06.2026, 14:12

C'est aux côtés de Thomas Müller que Jürgen Klopp commentait le match de Coupe du monde entre l’Allemagne et Curaçao pour MagentaTV. Or, un autre détail qui n'avait rien de très footballistique a retenu l’attention des connaisseurs: la montre portée par l’ancien entraîneur de Liverpool.

ISMANING, GERMANY - MARCH 23: Thomas Müller attends with Jürgen Klopp the presentation of the MagentaTV team for the FUFA World Cup 2026 at DMC Production Germany GmbH on March 23, 2026 in Ismaning, G ...
Thomas Müller et Jürgen Klopp sont les consultants de MagentaTV pour la Coupe du monde.Getty Images Europe

Alors que Thomas Müller avait opté pour une tenue discrète, sans montre ni accessoire visible, Jürgen Klopp arborait le maillot extérieur de l’équipe d’Allemagne sous une veste claire... ainsi qu’une montre noire à son poignet. Au premier regard, celle-ci paraît plutôt sobre. Son prix, en revanche, l’est beaucoup moins.

Il s’agirait d’une IWC Aquatimer, une montre de plongée discrète, dépourvue de toute extravagance et équipée d’un simple bracelet en caoutchouc. Selon le magazine GQ, il s’agit toutefois d’un modèle particulièrement exclusif du fabricant suisse de montres de luxe IWC International Watch Co. AG, basé à Schaffhouse.

Cette édition a été lancée en 2017 pour célébrer le 50e anniversaire de la collection. Son nom complet est: Aquatimer Perpetual Calendar Digital Date-Month Edition «50 Years Aquatimer».
Cette édition anniversaire est d'une complexité exceptionnelle pour une montre de plongée et figure parmi les Aquatimer les plus sophistiquées d'IWC.image: hodinkee

L’ancien entraîneur de 58 ans portait une édition spéciale de l’Aquatimer, limitée à seulement 50 exemplaires. De son nom complet Aquatimer Perpetual Calendar Digital Date-Month Edition «50 Years Aquatimer», elle a été lancée en 2017 pour célébrer le 50e anniversaire de la collection.

Dans ce thriller, cette montre suisse vaut autant qu'une Tesla

Si, au moment de sa sortie, la montre qui coûtait environ 50 000 euros a été immédiatement épuisée, plusieurs autres modèles de la collection Aquatimer sont toujours commercialisés par IWC aujourd'hui. Leurs prix s’échelonnent entre 6500 et 11 700 euros. Selon un article publié par GQ en 2020, Jürgen Klopp portait déjà régulièrement la sienne à cette époque. C’était encore le cas ce week-end, lors de cette émission consacrée au premier match de groupe de l’Allemagne face à Curaçao.

(traduit et adapté par mbr)

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