Selon le quotidien allemand Bild, la boutique en ligne de 6PM a rapidement été en rupture de stock après ce coup de projecteur. montage watson

Lamine Yamal a fait exploser une marque méconnue

Lamine Yamal ne s'est pas seulement fait remarquer sur le plan sportif lors de la finale du Mondial. Un accessoire qu'il portait a attiré l'attention, avec un impact immédiat pour une jeune entreprise allemande relativement méconnue du grand public.

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La finale de la Coupe du monde au MetLife Stadium a propulsé la jeune marque allemande de streetwear 6PM, issue du monde du rap, sur le devant de la scène.

La star espagnole Lamine Yamal portait un caleçon de cette marque face à l'Argentine et a régulièrement dévoilé le logo 6PM au cours de la partie, notamment avec son short abaissé, porté à la manière des basketteurs, ou lorsqu'il relevait son maillot pour s'essuyer.

Selon le quotidien allemand Bild, la boutique en ligne de 6PM a rapidement été en rupture de stock après ce coup de projecteur. Les boxers auraient été épuisés en un temps record. Les serveurs du site auraient également atteint leurs limites à plusieurs reprises.

L'entreprise fondée par l'influenceur Achraf Ait Bouzalim n'a pas manqué de relayer des photos du joueur de l'équipe d'Espagne et du FC Barcelone sur ses réseaux sociaux, écrivant: «Nous ne prétendons pas que cela vous fera mieux tirer, mais félicitations à Lamine Yamal pour avoir remporté la Coupe du monde 2026 avec la Roja». Un lot de deux boxers coûte 30 euros.

La raison pour laquelle Yamal a affiché ses sous-vêtements de manière aussi visible reste inconnue. Selon plusieurs médias, aucun partenariat n'existerait entre le champion du monde et d'Europe espagnol et la marque allemande.

(t-online/abu/roc)