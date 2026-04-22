Cette star du foot a disjoncté

L’attaquant du Hellas Vérone, Gift Orban, s’est battu avec un supporter de son équipe au moment de quitter le stade en voiture.

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On le sait, la fin de saison est souvent synonyme de tension, surtout lorsqu’un club est engagé dans la course au maintien. Nous l’avons encore vu à Lausanne le week-end dernier, avec les débordements provoqués par les supporters de Grasshopper. Leur club a été éliminé de la Coupe par le Stade Lausanne-Ouchy et occupe surtout l’avant-dernière place de Super League à l’approche de la phase finale.

Chez nos voisins italiens, la tension est également extrême au Hellas Vérone, qui occupe, comme GC, l’avant-dernière place de première division. Avec dix points de retard à cinq journées de la fin sur le premier non-relégable, la descente en Serie B est presque actée.

Alors, après une énième défaite, dimanche à domicile contre l’AC Milan, l’attaquant de Vérone, Gift Orban, passé par l’OL et Hoffenheim, a décidé de ne pas s’arrêter devant les supporters qui l’attendaient et espéraient des autographes à la sortie d'un parking du stade Bentegodi, un endroit habituellement dédié aux échanges entre joueurs et fans.

Orban aurait ainsi refusé de prendre une photo avec un enfant, expliquant être pressé. Il aurait ensuite accéléré pour quitter les lieux, moment choisi par un supporter pour donner un coup sur sa voiture. L’attaquant nigérian a alors perdu son sang-froid: il est sorti de son véhicule pour se jeter sur cet individu et l'empoigner notamment au cou, avant que d’autres personnes ne s’interposent.

La scène en vidéo ⬇️ Vidéo: twitter

«Le Hellas Vérone, en référence aux faits survenus après le match contre Milan sur le parking adjacent au stade Bentegodi, impliquant le joueur Gift Orban et un groupe de supporters, prend ses distances et condamne fermement tout comportement violent», a écrit son club dans un communiqué publié immédiatement après l’altercation.



La scène ayant été filmée et ayant provoqué des remous en Italie, Gift Orban n’a pas eu d’autre choix que de briser le silence, plus tard, en début de semaine.

«Je tiens à présenter mes sincères excuses à tous les supporters pour mon comportement. Je comprends combien votre soutien est important et je suis désolé si j’ai ignoré ceux qui me demandaient des photos et des autographes. Vous méritez le respect et, à ce moment-là, je vous ai déçus. Je regrette profondément ma réaction», a-t-il déclaré, avant d’ajouter: «Il n’y a aucune excuse pour avoir perdu le contrôle et j’en assume l’entière responsabilité. Je promets de tirer les leçons de cette erreur et de faire de mon mieux». Pas sûr que cela suffise pour être bien accueilli sur la pelouse lors du prochain match à domicile.

(roc)