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FC Metz: Rescapé du drame de Crans-Montana, il signe un contrat

Desire Doue (à gauche) du PSG et Fode Ballo-Touré (au centre) de Metz en action lors du match de Ligue 1 entre le PSG et le FC Metz, à Paris, le 21 février 2026.
Desire Doue (à gauche) du PSG et Fode Ballo-Touré (au centre) de Metz en action lors du match de Ligue 1 entre le PSG et le FC Metz, à Paris, le 21 février 2026. keystone

Rescapé du drame de Crans-Montana, il signe un contrat pro

Le FC Metz a annoncé lundi la signature du premier contrat professionnel d’un an du jeune Tahirys Dos Santos, 19 ans, rescapé gravement brûlé du drame de Crans-Montana.
21.04.2026, 00:2921.04.2026, 00:29

Le jeune Tahirys Dos Santos (19 ans) a signé son premier contrat professionnel d'un an avec le FC Metz, a annoncé lundi le club mosellan. Il avait été gravement brûlé lors du drame de Crans-Montana qui a fait 41 morts et 115 blessés le 1er janvier.

Formé au club et capitaine de l'équipe réserve en N3 en début de saison, le latéral gauche s'entraînait parfois avec les pros et avait été convoqué le 20 décembre à l'occasion d'un match de coupe de France à Biesheim. Une dizaine de jours plus tard, il était au bar Le Constellation à Crans-Montana, où l'incendie mortel s'est déclaré.

Brûlé sur 30% du corps après être allé rechercher sa compagne, le Franco-Capverdien a retrouvé sa place en équipe réserve il y a deux semaines et a été titularisé samedi dernier.

«Je suis très heureux et fier»

«Je suis très heureux et fier de signer mon premier contrat professionnel avec mon club formateur», a commenté le latéral gauche dans un communiqué des Grenats.

«C'est l'aboutissement de nombreuses années de travail, de sacrifices et de détermination pour réaliser mon rêve d'enfant, a-t-il poursuivi. Ce moment a une saveur encore plus particulière après les mois compliqués que j'ai traversés à l'hôpital. Cette épreuve m'a rendu plus fort et m'a appris à ne jamais rien lâcher. (...) Enfin, je veux envoyer tout mon soutien à toutes les personnes qui se battent encore. Ne perdez jamais espoir.» (sda/ats/afp)

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