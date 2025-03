Lourdement battus, Vinicius et ses compatriotes ont été la cible de moqueries des Argentins, mardi. image: keystone/getty

Les Argentins ont poussé très loin le chambrage contre le Brésil

Les champions du monde en titre n'ont fait qu'une bouchée de la Seleçao mardi (4-1). Et ils s’en sont donné à cœur joie pour humilier leur victime.

Tout était réuni mardi soir pour un énorme chambrage des footballeurs et fans argentins envers leur ennemi héréditaire, le Brésil. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'ont pas raté si belle occasion.

Avant ce duel comptant pour les qualifs du Mondial 2026, l'attaquant brésilien Raphinha avait lancé les hostilités dans une interview:

«On va les tabasser, sur et en dehors du terrain s'il le faut. Je vais marquer! Qu'ils aillent se faire f...»

Il aurait mieux fait de se taire. Non seulement il n'a pas marqué, mais ses propos très agressifs et provocateurs se sont retournés contre lui et ont eu comme seul effet de galvaniser l'Argentine. Résultat? Un sec 4-1 pour les Argentins, déjà qualifiés avant la partie.

C'est la première fois que les Brésiliens encaissent quatre buts dans des qualifications. Il s'agit aussi de leur plus lourde défaite face à leur grand rival depuis 1964, comme le rappelle L'Equipe. Pour couronner le tout, la Seleçao n'a plus battu l'Argentine depuis 2019.

C'était électrique mardi entre le Brésilien Raphinha (à gauche) et l'Argentin De Paul. Image: keystone

Au stade Monumental de Buenos Aires, l'Albiceleste a ouvert la marque à la 4e minute déjà. Dès ce moment, des «Olé» sont sortis des tribunes pour accompagner chaque passe réussie des locaux. Le début d'une longue liste d'humiliations pour les visiteurs.

A douze minutes du coup de sifflet final, alors que l'Argentine menait déjà 4-1, son gardien Emiliano Martinez s'est mis à jongler dans ses seize mètres, en plein match, après une passe en retrait. Un comportement déshonorant pour l'adversaire, acclamé par le public mais que n'a pas du tout apprécié le sélectionneur argentin Lionel Scaloni, «furieux sur son banc de touche contre le chambrage de son joueur», précise RMC Sport.

Les jongles de Martinez en vidéo Vidéo: twitter

Mais la colère de son coach n'a apparemment pas calmé les velléités provocatrices de Martinez, qui a déjà prouvé son talent en la matière à maintes reprises (notamment après la finale gagnée du Mondial 2022 contre la France).

Ses coéquipiers et lui sont allés célébrer la victoire avec les fans, en reprenant une chanson moqueuse que le public a entonné durant la partie. Ses paroles? «Une minute de silence pour le Brésil, qui est mort».

Après les avoir scandées, joueurs et supporters faisaient semblant de respecter cette minute de silence, avec l'index sur la bouche. Avant de repartir de plus belle avec sauts et cris de joie.

La «minute de silence» en vidéo Vidéo: twitter

Même le président de l'Argentine, le sulfureux Javier Milei (souvent classé à l'extrême droite), a lancé une pique après le match, au micro de Radio Mitre:

«C'était une danse morbide, imaginez si Messi avait été là!»

Lionel Messi était forfait à cause d’une blessure à l’adducteur gauche. La superstar a toutefois félicité ses coéquipiers mais, contrairement à eux, il a fêté sobrement avec une simple story Instagram affichant le résultat et des emojis de mains qui applaudissent.

Malgré ce lourd revers et les affronts subis mardi à Buenos Aires, le Brésil reste en très bonne position pour se qualifier pour la Coupe du monde 2026. La Seleçao occupe le 4e rang, avec six points d'avance sur le 7e et barragiste, le Venezuela.

Pour rappel, les six premiers se qualifient directement. L'Argentine, tenante du titre et qui survole ces éliminatoires en Amérique du Sud, est pour l'instant la seule sélection sur ce continent à avoir validé son ticket pour le Mondial.