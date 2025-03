Lucas Blondel joue pour Boca Juniors depuis l'été 2023. image: keystone/watson

Le nouveau joueur de la Nati raconte son quotidien fou à Buenos Aires

Lucas Blondel a fêté sa première sélection vendredi en Irlande du Nord (1-1). Le défenseur de Boca Juniors, club mythique en Argentine, a une vie très particulière.

Sebastian Wendel / ch media

D'Argentine en Suisse. D'un style de football «sauvage» en Amérique du Sud à un jeu très rigide tactiquement et axé sur la technique en Europe. Ces jours, Lucas Blondel vit un choc culturel à plusieurs niveaux.

Ce mardi soir à Saint-Gall (20h45), lorsqu'il entrera pour la première fois dans un stade suisse en tant que joueur de l'équipe nationale, le latéral droit devrait connaître un nouveau choc: seulement 7600 billets ont été vendus les jours précédant ce match amical contre le Luxembourg. On s'achemine vers un record négatif depuis novembre 2018 et un duel contre le Qatar à Lugano (un peu plus de 4000 spectateurs).

Un choc, oui, car Lucas Blondel, titulaire dans le mythique club argentin de Boca Juniors, dispute chaque match à domicile devant 54 000 personnes en fusion. Elles se regroupent dans la légendaire Bombonera (la bonbonnière, en français), un stade situé dans le quartier du port de Buenos Aires. La légende brésilienne, Pelé, en avait gardé un souvenir impérissable:

«J'ai joué dans tous les stades du monde. Mais ce n'est que dans ce stade que j'ai eu l'impression que la terre tremblait»

La Bombonera est réputée pour son ambiance bouillante et son architecture particulière. Image: getty

Lorsqu'on lui demande comment il décrirait lui-même l'atmosphère de La Bombonera, Blondel répond:

«Je ne peux pas le dire avec des mots. Venez à Buenos Aires et faites-en vous-même l'expérience»

Maradona et un ambassadeur

Lucas Blondel n'est pas un nouveau venu typique en équipe nationale. Il y a déjà son âge élevé pour une première: 28 ans, même s'il paraît beaucoup plus jeune. Il y a aussi son histoire familiale: une naissance en Argentine, d'un père suisse et d'une mère argentine, où il a ensuite grandi. Et puis il y a son employeur, Boca Juniors, le club de Maradona.

A Boca Juniors, Lucas Blondel porte un maillot avec un lourd héritage. image: imago

Si on qualifie Granit Xhaka et Manuel Akanji, les leaders de la Nati (absents pour ce rassemblement), d'ambassadeurs de la Suisse sur la scène mondiale du football, alors il faut aussi tout de suite inscrire Blondel sur cette liste.

Car Boca Juniors est une marque planétaire: l'écurie jaune et bleu compte environ 320 000 membres. Seuls trois clubs sur le globe en ont plus. Quand on a demandé à Davide Callà, le nouvel entraîneur adjoint de la Nati, dans quelle mesure Blondel devait s'adapter au football européen, sa réponse a été:

«Je ne pense pas que Blondel doive s'adapter à nous, c'est nous qui devons nous adapter à lui. Il vient d'un des plus grands clubs du monde.» Davide Callà, entraîneur-assistant de la Nati

Dimanche 16 mars, alors que le néo-international s'apprêtait à rejoindre la Nati juste après un match à domicile avec Boca, une chaîne de télévision locale l'a filmé en train de monter l'escalator jusqu'à la porte d'embarquement. Blondel a fait un timide signe à la caméra. Presque comme s'il s'excusait d'avoir quitté l'univers Boca pour quelques jours.

Mais le latéral droit l'assure: sa convocation en équipe de Suisse est la réalisation d'un rêve qu'il caresse en secret depuis longtemps.

«Après une défaite, c'est dangereux »

Son regard doux et sa voix calme sont l'expression de son caractère tranquille. Une impassibilité qui doit sûrement lui être utile au quotidien, dans cette folie qui saisit Buenos Aires dès qu'il s'agit de ballon rond. Il raconte:

«Pour la plupart des gens en Argentine, il n'y a que le football, ils y pensent à 100% de leur temps. Les supporters de Boca sont partout dans le pays, là où nous avons des matchs. A Buenos Aires, je ne peux pas me promener en ville, ni même sortir de chez moi. C'est très difficile d'avoir une vie privée. Après une défaite, ça peut même devenir dangereux pour moi à l'extérieur.»

Mieux vaut ne pas décevoir les fans de Boca Juniors. image: epa

La réponse de Lucas Blondel à un journaliste suisse lui demandant s'il pouvait lui rendre visite à Buenos Aires va dans le même sens:

«Tu peux venir. Mais si on perd, je ne peux pas te donner d'interview. Les médias argentins ne l'accepteraient pas»

Le défenseur de Boca et de la Nati souhaite-t-il un jour jouer dans un club européen? Peut-être même en Suisse, où son père, professeur de tennis à Neuchâtel, habite désormais?

Il est visiblement surpris par la question.

«Je suis à Boca, je ne peux pas penser à d'autres clubs. Jouer pour Boca est un privilège. Quand j'ai reçu l'appel il y a deux ans, j'ai fermé les yeux et j'ai dû respirer profondément. J'ai alors pensé: "Boca, c'est la folie!"»

Vendredi en Irlande du Nord (1-1), Blondel a honoré sa première cape en entrant à la 68e minute. Image: KEYSTONE

Avant de rentrer en Argentine, Lucas Blondel veut faire forte impression ce mardi, histoire d'être à nouveau appelé par Murat Yakin pour les prochains rassemblements de la Nati. S'il montre, contre le Luxembourg, l'élan offensif et la dureté dans les duels qui lui ont valu un contrat avec le légendaire club de Buenos Aires, il y a de fortes chances pour qu'on le revoie avec le maillot rouge à croix blanche.

Traduction et adaptation en français: Yoann Graber