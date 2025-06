Cristiano Ronaldo a choqué la planète foot

Auteur du but décisif mercredi en Ligue des nations, l'international portugais a également impressionné par ses qualités physiques sur une toute autre situation.

Tout roule pour le Portugal. Sous la direction de Roberto Martinez, les Lusitaniens ont triomphé 2-1 contre l'Allemagne, à Munich mercredi. Ils affronteront désormais l'Espagne, dimanche à l'Allianz Arena, avec l'ambition de décrocher leur deuxième Ligue des nations, ce qu'aucune sélection n'a encore réalisé.

Cristiano Ronaldo peut se satisfaire de cette soirée. En plus de la qualification, il a assumé le rôle de buteur décisif. Parfaitement servi dans la surface par son coéquipier Nuno Mendes, CR7 n'a eu aucun mal à ajuster Marc-André ter Stegen au deuxième poteau, pour offrir à la 68e minute le but de la victoire aux siens.

Avant cela, le Portugais s'était déjà distingué à plusieurs reprises, notamment sur un corner en deuxième mi-temps, où il s'est élevé plus haut que tout le monde pour placer son coup de tête. L'ancien joueur du Real n'a certes pas réussi à redresser le ballon et à marquer, mais il a tout de même largement impressionné par sa détente verticale.

Le coup de tête de Ronaldo Vidéo: youtube

Ce n'est pas la première fois que Cristiano s'envole ainsi. Lors de son passage à la Juventus, il avait par exemple inscrit un but de la tête, claqué 2m56 au-dessus du sol.

Mais ce qui a frappé mercredi contre l'Allemagne, malgré le fait que CR7 n'ait pas cadré sa tentative, c'est bien la hauteur à laquelle il a sauté... pour son âge de 40 ans. Une nouvelle preuve de la remarquable condition physique du joueur, en route pour une sixième participation à la Coupe du monde, alors que les années passent.

Cette détente n’a pas laissé indifférent le consultant de TF1, Bixente Lizarazu, qui a exprimé à l’antenne son admiration pour le quintuple Ballon d’Or. «Oh la détente», a-t-il martelé à trois reprises, avant que son partenaire Grégoire Margotton ne compare ce saut au célèbre «hang-time» de Michael Jordan. Sur les réseaux sociaux aussi, de nombreux fans ont réagi, stupéfaits par ce qu’ils venaient de voir.



Les images de Marc-André ter Stegen et de certains joueurs allemands, le visage visiblement inquiet et stupéfait sur cette action, témoignent de la menace que CR7 représente encore à l'âge 40 ans et montrent à quel point le Portugais continue d’inspirer crainte, fascination et respect.

(roc)