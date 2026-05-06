Christian Eckerlin (en médaillon) est venu donner quelques conseils aux footballeurs de Brighton. image: watson

Cette équipe de foot a recruté un combattant de MMA: voici le résultat

Brighton, actuel 8e de Premier League anglaise, a enrôlé un consultant très particulier. Avec une mission précise.

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Les staffs des équipes de foot pros se sont beaucoup élargis ces dernières années. Ils comptent désormais plusieurs entraîneurs adjoints, des nutritionnistes, des psychologues ou encore des analystes vidéo. Parfois, les rôles sont plus surprenants: un ancien arbitre engagé en tant que consultant arbitrage, comme Frank Schneider à Marseille fin 2024, par exemple. Objectif? Que les joueurs connaissent les subtilités du règlement, pour jouer avec celui-ci et se donner encore plus de chances de gagner.

On en parle en détail ici👇 Les clubs de football recrutent désormais d'anciens arbitres

C'est dans cette même optique de gains marginaux que Brighton a recruté... un combattant de MMA (arts martiaux mixtes). Au premier abord, pas grand chose relie ces montagnes de muscles surtestostéronées, dont la vocation est de mettre k.o. leur adversaire dans une cage en utilisant à peu près tous les moyens possibles et imaginables, aux footballeurs. Sauf peut-être le goût pour les tatouages. Et pourtant...

L'Allemand Christian Eckerlin (39 ans) a bel et bien passé quelques jours au centre d'entraînement de l'actuel 8e de Premier League, au début de cette saison en août. Le séjour du combattant au bord de la Manche était un peu passé sous les radars, hormis un petit reportage de la chaîne allemande RTL. Il a fallu attendre le week-end dernier pour que le coach des Seagulls (les mouettes), Fabian Hürzeler, à l'origine de cette drôle de collaboration, soit questionné sur celle-ci. Et que l'information soit reprise par plusieurs médias.

Christian Eckerlin (à droite), combattant MMA et accessoirement consultant football. Image: imago

Le technicien allemand (33 ans) – qui possède aussi le passeport suisse – a détaillé la mission de Christian Eckerlin auprès des footballeurs de Brighton:

«Il existe différentes manières d'utiliser son corps et ses compétences pour remporter des duels en un-contre-un, notamment lors de phases arrêtées, et un combattant de MMA est constamment confronté à ce type de duels. Son rôle est de trouver le moyen de vaincre son adversaire, et nous aimons nous inspirer d'autres sports.» Fabian Hürzeler, dans des propos repris par L'Equipe

Le spécialiste d'arts martiaux mixtes a donc été enrôlé afin d'enseigner aux Seagulls des techniques pour s'imposer davantage physiquement dans les duels consécutifs à une balle arrêtée (corner ou coup franc). D'abord et surtout pour ne pas encaisser de buts sur ces phases de jeu, de plus en plus cruciales en Premier League et dans le foot en général. Mais aussi pour marquer.

Les joueurs de Brighton (en bleu et blanc) ont eu l'occasion d'appliquer les conseils de leur mentor MMA, le 27 décembre dernier contre Arsenal. Image: getty

«Nous ne voulons pas nous faire battre facilement face à des équipes plus grandes. Notre taille ne nous avantage peut-être pas, mais il y a toujours des moyens de se défendre et d'attaquer dans ces duels. C'est pourquoi nous essayons d'utiliser différentes techniques issues du MMA», a insisté Fabian Hürzeler.

Dans un extrait du reportage de RTL en août, qu'Eckerlin a reposté sur son compte Instagram, on voit le combattant allemand montrer l'exemple et se frotter torse contre torse puis épaule contre épaule avec les joueurs de Brighton. Et même les neutraliser en utilisant ses mains. On déconseille toutefois aux défenseurs d'utiliser cette dernière technique, sous peine de provoquer des penalties...

La vidéo en question Vidéo: instagram

Si la démarche est intéressante et originale, elle n'a pas vraiment permis aux mouettes de régner dans les airs cette saison: elles ont encaissé 14 de leurs 42 buts concédés (c'est-à-dire un tiers) sur balles arrêtées, souligne la BBC. Et seules quatre équipes ont marqué moins de goals que Brighton (13) sur coups de pied arrêtés.

Malgré ces failles, la formation du sud de l'Angleterre occupe une bonne 8e place en Premier League, à un seul point de la première équipe qualifiée pour l'Europe (Brentford, 7e). Et on peut en être sûr: lors des trois derniers matchs, pour décrocher un ticket continental, Brighton jouera des coudes. Au propre comme au figuré.