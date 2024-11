Vidéo: twitter

Le speaker ridiculise un joueur devant 33 000 spectateurs

Le préposé aux annonces dans le stade de Mayence, en Bundesliga, a pris quelques libertés. Et elles ont froissé des fans.

Une scène très inhabituelle a eu lieu vendredi dernier lors du match de Bundesliga Mayence-Mönchengladbach (1-1). Son protagoniste? Le speaker du stade.

Ce rôle important pour le bon déroulement d'un match exige beaucoup de professionnalisme. Et également une certaine mesure et de la diplomatie, même si la personne au micro est aussi censée mettre un peu d'ambiance pour encourager le club local. Mais elle ne doit surtout pas manquer de respect à l'équipe visiteuse et ses fans, au risque d'envenimer inutilement la situation.

Or, le speaker de Mayence a oublié cette règle fondamentale à un moment précis de la partie. A la 55e minute, quand le défenseur de Gladbach Stefan Lainer a inscrit un autogoal qui a permis à Mayence d'ouvrir le score. Au lieu d'annoncer factuellement ce but, le speaker s'est lâché:

«Nous tenons à remercier le joueur qui nous a donné l'avantage avec ce but contre son camp»

Un sacré tacle sur le pauvre Stefan Lainer, ridiculisé devant les 33'000 spectateurs. Mais ce n'est pas tout: le speaker a ponctué son annonce d'un rire démoniaque, digne des pires méchants de dessins animés.

Vidéo: twitter

Forcément, ce comportement a fait jaser parmi les fans de Mönchengladbach. Ils sont plusieurs à s'en être indignés sur le réseau social X. Florilège:

«J'ai rarement entendu quelque chose d'aussi hors-sol dans un stade»

«Le respect et la décence ne sont pas la priorité absolue dans tous les clubs»

Le site gladbachlive.de précise que «l’action du speaker n’aurait pas non plus été bien accueillie par certains supporters locaux».

Quelques secondes seulement après cette annonce polémique, Gladbach – coaché par le Suisse Gerardo Seoane et où jouent les Helvètes Jonas Omlin et Nico Elvedi – a égalisé. Le karma, diront certains...