Le Colombien réalise à 29 ans sa plus belle saison. Keystone

Cet homme fait craindre le pire au Paris Saint-Germain

Luis Diaz sera un danger permanent pour la défense du PSG, mercredi soir en demi-finale retour de Ligue des champions.

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Avec son bouc hirsute, ses cheveux légèrement bouclés et son bras gauche entièrement tatoué, le Colombien réalise à 29 ans sa plus belle saison, l'international colombien enquillant buts (26) et passes décisives (21) avec le Bayern, à des cadences jamais atteintes à Liverpool ou Porto.

Des chiffres qui ont rapidement fait taire les consultants les plus sceptiques sur les 70 millions d'euros payés par le Bayern aux Reds, pour un troisième recrutement phare en trois étés après Harry Kane (100 millions d'euros) en 2023 et Michael Olise (53 millions) en 2024.

«En termes de statistiques, "Lucho" réalise une très belle saison. C'est assez facile pour n'importe qui de comprendre sa valeur pour l'équipe à travers ces chiffres. Mais c'est tellement plus que ça. C'est un joueur qui a de la créativité dans le chaos. Il aime ce chaos et c'est ce qui le rend si dangereux». Vincent Kompany, coach du Bayern

L'entraîneur bavarois face à Leipzig début mai. Keystone

Plusieurs buts du Colombien cette saison sont venus conforter le technicien belge dans ce sentiment. Début novembre sur la pelouse de l'Union, il s'est ainsi arraché sur une passe mal dosée, avec un tacle glissé pour éviter la sortie de but, puis dribbler un défenseur berlinois et marquer dans un angle complètement fermé. Le but de l'année 2025 en Allemagne.

Et que dire de son bijou en demi-finale aller de la C1 la semaine dernière au Parc des Princes, qui a permis aux Munichois de rentrer de Paris avec seulement un but de retard (défaite 5-4): amortie aile de pigeon sur une longue passe de Harry Kane, contrôle et feinte de frappe pour faire danser Marquinhos et frappe hors de portée de Matveï Safonov. Le tout avec le seul pied droit.

Au cours de ce match aller, Diaz avait été l'un des meilleurs joueurs du Bayern, Achraf Hakimi lui laissant beaucoup de liberté. Pour le retour, le latéral marocain est blessé et le Colombien devrait faire face à Warren Zaïre-Emery sur son aile gauche.

«Ce que j'aime à son propos, c'est que le message qu'il envoie quand il joue, c'est aussi une grande partie du message que l'on a en tant qu'équipe: toujours se battre, toujours essayer d'obtenir quelque chose» Vincent Kompany, coach du Bayern

Luis Diaz a été formé au Barranquilla, à 300 km de sa ville natale, Barrancas dans le nord de la Colombie, et a rejoint l'Europe et le FC Porto à l'été 2019, où il a goûté aux frissons de la C1. C'est avec Liverpool, qu'il a rejoint au mercato hivernal fin janvier 2022, qu'il se rapproche le plus de soulever la Ligue des champions quatre mois plus tard, premier Colombien titulaire en finale, battu par le Real Madrid (1-0) au Stade de France.

Luis Diaz fait peser une menace constante sur les adversaires. Keystone

Consultant pour TNT Sports, l'ancienne gloire de Liverpool Steven Gerrard a glissé, sur une question à propos de Michael Olise, que Luis Diaz lui manquait chez les Reds.

Au Bayern, Diaz forme avec Kane et Olise un redoutable trio offensif, 101 buts à eux trois jusqu'à présent cette saison, mieux que la «BBC» (Karim Benzema, Gareth Bale, Cristiano Ronaldo) du Real Madrid en 2013/14 (100) et sur les talons de la «MSN» barcelonaise (Lionel Messi, Luis Suarez, Neymar), qui a tourné entre 111 et 131 buts par saison, de 2014 à 2017.

«Ce qui le caractérise, c'est que c'est aussi un travailleur, son agressivité, et le fait qu'il travaille dans les deux sens, vers l'avant, mais aussi en défense», souligne Philipp Lahm, capitaine des champions du monde allemands en 2014 et ancien du Bayern. (jcz/ats/afp)