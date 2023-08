David de Gea n'a pas été conservé par Manchester United. Keystone

L'équipe-type des footballeurs qui ne trouvent pas de club

Le marché des transferts ferme jeudi à minuit. A compter de ce délai, seuls les chômeurs pourront signer un nouveau contrat. En voici 11 parmi les plus prestigieux.

Team watson Suivez-moi

Gardien:

David de Gea 🇪🇸

Après douze années de vie commune, David de Gea et Manchester United ont annoncé leur séparation par consentement mutuel; bien que le club anglais fricotait avec André Onana depuis longtemps. A 32 ans, le gardien espagnol ne croule pas sous les offres. Il aurait des touches avec Fenerbahce, en MLS et en Arabie saoudite.

Latéral droit:

Jordy Gaspar 🇫🇷



Il est loin le temps où Monaco mettait la main sur le défenseur le plus prometteur du football français, celui que l'Olympique lyonnais considérait comme le surdoué de son académie. A 26 ans, Jordy Gaspar n'intéresse déjà plus personne. Monaco l'a libéré au terme de son contrat après des piges décevantes à Grenoble et au Cercle de Brugge.

Défenseur central:

Sergio Ramos 🇪🇸

La légende du Real Madrid espérait un retour à la maison blanche. Encore raté. A 37 ans, ses exigences salariales resteraient gourmandes. Les discussions avec Besiktas ont échoué, d'autres auraient commencé avec Galatasaray, et Ramos ne prendrait toujours pas les appels en provenance d'Arabie saoudite.

Défenseur central:

Axel Tuanzebe 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



L'ex-international espoirs n'a que 25 ans, dont six sous la tutelle de Manchester United, avec des prêts successifs à Aston Villa, Naples et Stoke City. Le colosse n'a jamais réussi à s'imposer. On parle timidement de lui à Luton.

Latéral gauche:

Dalbot 🇧🇷

Révélé à Nice avant de signer un contrat juteux à l'Inter Milan, le Brésilien ne s'est jamais remis d'une blessure au ligament croisé antérieur du genou gauche. A 29 ans, il cherche un nouveau point de chute.

Milieu défensif:

Tiemoué Bakayoko 🇫🇷

Champion en 2017 avec la grande équipe de Monaco, il n'a cessé de décliner depuis, que ce soit à Chelsea, Naples ou l'AC Milan. A 29 ans, sa valeur marchande ne serait plus que de 2,5 millions d'euros, selon Transfermarkt.

Milieu relayeur:

Javier Pastore 🇦🇷

L'artiste argentin arrive en fin de contrat au Qatar SC, où il était déjà en pré-retraite. Autant de brio ne saurait s'éteindre à 34 ans.

Milieu offensif:

Jesse Lingard 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Depuis qu'il a terminé ses classes dans l'académie de Manchester United, l'international anglais (32 sélections, 30 ans) enchaîne les prêts. Le dernier en date, très neutre, l'a conduit à Nottingham Forest. Sa longue relation toxique avec Manchester United s'arrête là.

Ailier droit:

Andros Townsend 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Encore un international anglais qui, à 31 ans, semble condamné à une voie de garage. Même Everton n'a pas souhaité le conserver.

Avant-centre:

Mason Greewood 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Celui qui fut le grand espoir du football anglais a perdu deux années de sa vie et sa carrière dans une sordide affaire de violence conjugale. Disculpé devant la justice, il est à nouveau libre de s'engager où il veut. Un club lui redonnera-t-il sa chance, à 21 ans, malgré l'embarras que semble provoquer sa présence?

Ailier gauche:

Eden Hazard 🇧🇪

Il aimait follement le Real Madrid. Mais quand il l'a enfin séduit et rejoint, il a tout gâché. Son laisser-aller, sa fragilité, ses états d'âme à 15 millions d'euros par an, l'ont grillé dans le milieu. Eden Hazard a 32 ans et il le reconnaît lui-même: peu de gens le considèrent encore comme un footballeur.