Gianni Infantino a répondu, à sa manière, aux critiques qui le visent, lui et la Fifa. Image: keystone

Infantino règle ses comptes

Une semaine après la finale de la Coupe du monde, le président de la Fifa a riposté ce lundi sur Instagram face aux critiques qui visent l'instance et lui-même.

Ralf Meile Suivez-moi

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La Coupe du monde s'est terminée il y a une semaine, déjà. Avec un peu de recul, le président de la Fifa, Gianni Infantino, a dressé une sorte de bilan. Pour éviter les questions des journalistes, il a choisi Instagram afin d’exposer sa vision des choses.

Gianni Infantino et Donald Trump félicitent Rodri, le capitaine de l'Espagne sacrée dans ce Mondial. Image: keystone

Un point est clair: les nombreuses critiques adressées à sa personne et à la fédération mondiale irritent profondément le Valaisan.

«Mon message à tous ceux qui…» C’est ainsi que débute la publication d’Infantino. Au fil de 15 diapositives en anglais, ses abonnés découvrent un message limpide: la Fifa est du bon côté, les critiques du mauvais. Le président dit plaindre celles et ceux qui ont boycotté la Coupe du monde:

«Je suis désolé que vous ayez été à ce point consumés par la haine et les critiques que vous soyez passés à côté de tout cela.»

Selon lui, le tournoi a été un événement riche en émotions. Infantino s’est longuement adressé – indirectement – aux journalistes critiques. «A ceux qui propagent la haine et de fausses rumeurs, je veux dire ceci: pendant que vous restez assis en coulisses, nous, à la Fifa, sommes en première ligne. Nous organisons, nous travaillons sans relâche et nous faisons en sorte que le plus grand spectacle du monde voie le jour.»

Une diapositive de la longue publication de Gianni Infantino sur Instagram. image: instagram

Le discours devient quelque peu paradoxal lorsque celui qui est un proche du président américain Donald Trump affirme:

«Pendant que vous divisez, nous restons unis»

Après avoir longuement vanté, non sans arguments, l’expérience de cette Coupe du monde, le Valaisan poursuit ses attaques:

«Pendant que des supporters du monde entier faisaient la fête, vous étiez occupés à semer la haine»

Les fans écossais, notamment, ont bien fait la fête en Amérique du Nord pendant ce Mondial. Image: keystone

En prenant l’exemple de l’équipe d’Iran, le président de la Fifa a insisté sur le fait que le football n’avait rien à voir avec la politique. «Le football est une affaire de rassemblement, pas de division.» La Fifa aurait travaillé sans relâche pour rapprocher deux pays en guerre. «L’équipe d’Iran a pu entrer aux Etats-Unis sans le moindre incident», a-t-il souligné. Mais les médias, déplore Infantino, ne se seraient pas intéressés aux aspects positifs de l’événement:

«Vous avez parlé des quelques personnes à qui un visa a été refusé, tout en ignorant les millions de personnes dont le visa a été approuvé.»

Les Etats-Unis avaient notamment refusé l’entrée sur leur territoire à l’un des meilleurs arbitres d’Afrique.

Aucune remise en question dans l' affaire Balogun

Dans cette longue lettre, on ne trouve qu’une allusion indirecte à l’affaire Balogun. L’attaquant américain avait été suspendu après avoir reçu un carton rouge. La Fifa avait ensuite levé cette suspension après que Donald Trump, selon les dires de ce dernier, lui en avait fait la demande par téléphone. Un épisode unanimement considéré comme un scandale d’une ampleur exceptionnelle.

De l’autocritique? Selon Gianni Infantino, la Fifa n’a rien fait qui ne soit déjà courant ailleurs:

«En réalité, les décisions arbitrales "controversées" ou les mesures disciplinaires "étranges" – comme, par exemple, des cartons rouges ou jaunes éventuellement attribués par erreur, ou la décision ultérieure de ne pas suspendre des joueurs dans certaines situations – sont monnaie courante dans certaines des plus grandes ligues du monde et sont généralement acceptées. Il est étrange que ce soient précisément les pays qui appliquent ces pratiques qui les critiquent aujourd’hui.»

L’ASF reconsidère son soutien à Infantino

Gianni Infantino adresse enfin un conseil à ses nombreux détracteurs:

«A tous ceux qui consacrent leur temps et leur énergie à nous détester: prenez un instant pour réfléchir, méditer, prier ou regarder un match de football. Regardez attentivement les visages, les regards et les émotions. Puisse la paix vous accompagner; à la Fifa, nous l’avons trouvée et nous la partageons.»

Gianni Infantino entend briguer un nouveau mandat à la présidence de la Fifa au printemps 2027. Alors que, notamment, l’Association suisse de football (ASF) le soutenait encore avant la Coupe du monde, la situation semble désormais avoir évolué. L’affaire Balogun y est aussi pour beaucoup: l’ASF entend réexaminer sa position.

On en parle ici en détail👇 La Suisse reconsidère son soutien à Gianni Infantino

Des discussions sont en cours en interne, mais également avec d’autres fédérations nationales, afin de déterminer si elle doit continuer à soutenir le Valaisan.

