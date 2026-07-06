Trump a appelé Infantino pour faire annuler la suspension de Folarin Balogun. image: watson

La Fifa annule le carton rouge d'un joueur américain: Trump aux anges

L'instance a décidé d'annuler la suspension de la star des Etats-Unis, Folarin Balogun, qui pourra ainsi jouer le 8e de finale contre la Belgique. Le président américain est ravi, la fédération belge beaucoup moins.

Plus de «Sport»

La Fifa a annulé dimanche le carton rouge reçu lors des 16es de finale de la Coupe du monde par l'attaquant américain Folarin Balogun. Il pourra disputer lundi les 8es de finale contre la Belgique.

Balogun avait été exclu mercredi dernier lors du 16e de finale contre la Bosnie-Herzégovine pour avoir marché sur la jambe du défenseur Tarik Muharemovic à la réception d'un saut.

Balogun pourra jouer contre la Belgique. image: Keystone

Dans la foulée, le président américain Donald Trump a remercié la Fifa «d'avoir réparé une grave injustice», sur sa plateforme Truth Social. Le président états-unien avait personnellement appelé dès mercredi le président de la Fifa, Gianni Infantino, pour lui demander de réexaminer la suspension de Balogun, a révélé dimanche le New York Times.

Une tournure politique

La commission de discipline de la Fifa a expliqué dans un communiqué avoir modifié la sanction, la faisant passer «d'un match de suspension ferme à un match de suspension avec sursis, assorti d'une période probatoire d'un an.»

Dès le lendemain du match contre la Bosnie, l'affaire avait pris une tournure politique, le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio affirmant que les joueurs américains s'étaient fait «entuber» avec cette décision de l'arbitre.

La faute en question – pourtant bien réelle – de Balogun, qui lui a valu un rouge. Image: keystone

«Ils se sont fait entuber avec ce carton rouge. Il faudrait une procédure d'appel pour ça. C'est probablement trop tard pour ça, n'est-ce pas?», avait déclaré le secrétaire d'Etat lors d'une discussion informelle avec la presse.

Auteur de trois buts depuis le début du tournoi, l'attaquant américain de Monaco (Ligue 1) a été déterminant jusqu'ici dans le parcours des Etats-Unis au Mondial qu'ils co-organisent. Son absence contre la Belgique aurait été préjudiciable à la Team USA, mais le joueur sera bien autorisé à disputer ce 8e de finale à Seattle lundi.

La Fédération belge «stupéfaite»

La Fédération belge a réagi «avec stupéfaction à la décision de la Fifa de déclarer Balogun finalement éligible», a-t-elle indiqué dans un communiqué.

«La Fifa fonde sa décision sur l'article 27 du Code disciplinaire de la Fifa», a relevé la fédération belge dans son communiqué. «Cet article, poursuit-elle, prévoit que la commission de discipline de la Fifa peut décider de suspendre l'exécution d'une sanction disciplinaire prononcée antérieurement.»

Les Belges défient les Etats-Unis en 8e de finale de ce Mondial. image: Keystone

Mais l'instance belge ajoute que «l'article 66.4 du même Code disciplinaire de la Fifa prévoit toutefois qu'un carton rouge (expulsion) entraîne automatiquement une suspension pour le match suivant. Il en a d'ailleurs été ainsi pour tous les cartons rouges distribués jusqu'à présent lors de cette Coupe du monde de la Fifa», observe-t-elle.

«Afin de préserver les droits légitimes de l'ensemble des pays participants ainsi que les principes fondamentaux du fair-play qui régissent notre sport, tant lors de cette Coupe du Monde que lors des prochaines éditions, l'URBSFA poursuit un examen approfondi de ce dossier», a-t-elle ajouté.

(ats/yog)