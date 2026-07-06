beau temps19°
DE | FR
burger
Sport
Etats-Unis

Mondial 2026: la Fifa annule la suspension de Balogun

Trump a appelé Infantino pour faire annuler la suspension de Folarin Balogun.
Trump a appelé Infantino pour faire annuler la suspension de Folarin Balogun. image: watson

La Fifa annule le carton rouge d'un joueur américain: Trump aux anges

L'instance a décidé d'annuler la suspension de la star des Etats-Unis, Folarin Balogun, qui pourra ainsi jouer le 8e de finale contre la Belgique. Le président américain est ravi, la fédération belge beaucoup moins.
06.07.2026, 07:5906.07.2026, 07:59

La Fifa a annulé dimanche le carton rouge reçu lors des 16es de finale de la Coupe du monde par l'attaquant américain Folarin Balogun. Il pourra disputer lundi les 8es de finale contre la Belgique.

Balogun avait été exclu mercredi dernier lors du 16e de finale contre la Bosnie-Herzégovine pour avoir marché sur la jambe du défenseur Tarik Muharemovic à la réception d'un saut.

Folarin Balogun a inscrit trois buts dans cette Coupe du monde.
Balogun pourra jouer contre la Belgique. image: Keystone

Dans la foulée, le président américain Donald Trump a remercié la Fifa «d'avoir réparé une grave injustice», sur sa plateforme Truth Social. Le président états-unien avait personnellement appelé dès mercredi le président de la Fifa, Gianni Infantino, pour lui demander de réexaminer la suspension de Balogun, a révélé dimanche le New York Times.

Une tournure politique

La commission de discipline de la Fifa a expliqué dans un communiqué avoir modifié la sanction, la faisant passer «d'un match de suspension ferme à un match de suspension avec sursis, assorti d'une période probatoire d'un an.»

Dès le lendemain du match contre la Bosnie, l'affaire avait pris une tournure politique, le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio affirmant que les joueurs américains s'étaient fait «entuber» avec cette décision de l'arbitre.

United States&#039; Folarin Balogun (20) fouls Bosnia&#039;s Tarik Muharemovic (4) during the World Cup round of 32 soccer match between the United States and Bosnia in Santa Clara, Calif., near San F ...
La faute en question – pourtant bien réelle – de Balogun, qui lui a valu un rouge. Image: keystone

«Ils se sont fait entuber avec ce carton rouge. Il faudrait une procédure d'appel pour ça. C'est probablement trop tard pour ça, n'est-ce pas?», avait déclaré le secrétaire d'Etat lors d'une discussion informelle avec la presse.

Auteur de trois buts depuis le début du tournoi, l'attaquant américain de Monaco (Ligue 1) a été déterminant jusqu'ici dans le parcours des Etats-Unis au Mondial qu'ils co-organisent. Son absence contre la Belgique aurait été préjudiciable à la Team USA, mais le joueur sera bien autorisé à disputer ce 8e de finale à Seattle lundi.

La Fédération belge «stupéfaite»

La Fédération belge a réagi «avec stupéfaction à la décision de la Fifa de déclarer Balogun finalement éligible», a-t-elle indiqué dans un communiqué.

«La Fifa fonde sa décision sur l'article 27 du Code disciplinaire de la Fifa», a relevé la fédération belge dans son communiqué. «Cet article, poursuit-elle, prévoit que la commission de discipline de la Fifa peut décider de suspendre l'exécution d'une sanction disciplinaire prononcée antérieurement.»

epa13068235 Kevin De Bruyne of Belgium celebrates after scoring his team&#039;s third goal during the FIFA World Cup 2026 group stage match New Zealand against Belgium, in Vancouver, Canada, 26 June 2 ...
Les Belges défient les Etats-Unis en 8e de finale de ce Mondial. image: Keystone

Mais l'instance belge ajoute que «l'article 66.4 du même Code disciplinaire de la Fifa prévoit toutefois qu'un carton rouge (expulsion) entraîne automatiquement une suspension pour le match suivant. Il en a d'ailleurs été ainsi pour tous les cartons rouges distribués jusqu'à présent lors de cette Coupe du monde de la Fifa», observe-t-elle.

«Afin de préserver les droits légitimes de l'ensemble des pays participants ainsi que les principes fondamentaux du fair-play qui régissent notre sport, tant lors de cette Coupe du Monde que lors des prochaines éditions, l'URBSFA poursuit un examen approfondi de ce dossier», a-t-elle ajouté.

(ats/yog)

Plus d'articles sur la Coupe du monde 2026
Le chapeau de ce footballeur français pose une question
Le chapeau de ce footballeur français pose une question
de Yoann Graber
«Je suis outré»: ce consultant de la RTS au Mondial est furax
«Je suis outré»: ce consultant de la RTS au Mondial est furax
de Yoann Graber
Une astuce de roublard a permis à Mbappé de marquer son penalty
Une astuce de roublard a permis à Mbappé de marquer son penalty
de Yoann Graber
Noah Okafor peut-il devenir un problème pour la Nati?
Noah Okafor peut-il devenir un problème pour la Nati?
de Sebastian Wendel, Vancouver
«C&#039;était irréel»: il parcourt 5700 km à vélo pour la Nati
«C'était irréel»: il parcourt 5700 km à vélo pour la Nati
de nik Dömer
La Nati affrontera un «tueur de géants» en 8e de finale
2
La Nati affrontera un «tueur de géants» en 8e de finale
de Sebastian Wendel, Vancouver
Les Européens ne veulent pas suivre cette règle américaine
Les Européens ne veulent pas suivre cette règle américaine
de Margaux Habert
La Nati attendait ça depuis son exploit contre l&#039;Allemagne nazie
3
La Nati attendait ça depuis son exploit contre l'Allemagne nazie
de Romuald Cachod
De Vevey au Mondial: le destin fou d’un footballeur
De Vevey au Mondial: le destin fou d’un footballeur
de Yoann Graber
Ce Suisse-Algérie était le match le plus bizarre de ma vie
Ce Suisse-Algérie était le match le plus bizarre de ma vie
de Yoann Graber
L&#039;incroyable raté qui a coûté un but à la Nati en vidéo
L'incroyable raté qui a coûté un but à la Nati en vidéo
de Julien Caloz
Adversaires, dates et heures: voici ce qui attend la Nati
Adversaires, dates et heures: voici ce qui attend la Nati
de Julien Caloz
Un dictateur se cache derrière l’action la plus bizarre du Mondial
Un dictateur se cache derrière l’action la plus bizarre du Mondial
de Romuald Cachod
Cette phrase d&#039;un journaliste romand a crispé la délégation algérienne
Cette phrase d'un journaliste romand a crispé la délégation algérienne
de Antoine Menusier
Il a ignoré un DM LinkedIn qui l&#039;invitait à jouer au Mondial
Il a ignoré un DM LinkedIn qui l'invitait à jouer au Mondial
de Margaux Habert
La Nati pourrait jouer dans un stade qui dénote
La Nati pourrait jouer dans un stade qui dénote
de Romuald Cachod
Thèmes
La Coupe du monde 2026 en images:
1 / 32
La Coupe du monde 2026 en images:
source: sda / andre penner
partager sur Facebookpartager sur X
Il joue un morceau de Daft Punk sur un orgue vieux d'un siècle
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
5 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
5
«Je suis outré»: ce consultant de la RTS au Mondial est furax
Pablo Iglesias était en colère contre le comportement des Paraguayens et de l'arbitre, lors du 8e de finale contre la France (victoire française 1-0) samedi.
Au départ, ce 8e de finale du Mondial Paraguay-France nous offrait un scénario croustillant. David qui allait tenter de contrer Goliath avec ses armes (ultra-défensives). Comme les Paraguayens l'avaient fait au tour précédent en éliminant l'Allemagne. On se demandait si les Bleus allaient réussir à percer cette muraille sud-américaine, et si oui comment.
L’article