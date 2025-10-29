Vidéo: twitter

Ce stade en Arabie saoudite est dingue, mais il y a un problème

Une vidéo de la maquette du Neom Stadium, une arène qui doit accueillir la Coupe du monde de foot en 2034, fait le buzz sur le web et dans la presse reconnue. C'est pourtant un fake...

L'Arabie saoudite fait les grands titres depuis plusieurs années pour ses projets plus mégalos les uns que les autres. Il y a par exemple le nouveau circuit de F1 à Riyad (prévu pour 2027), qui doit avoir un virage à une hauteur équivalente à un immeuble de 20 étages. Les spectateurs pourront aussi suivre la course depuis la piscine d'un hôtel qui surplombe le parcours ou depuis un grand huit intégré au circuit.

Il y a aussi l'organisation des Jeux d'hiver 2029... en plein désert, sur le site futuriste de Neom (nord-ouest du pays). Dans ce même endroit, une nouvelle ville à l'architecture improbable, The Line, doit voir le jour d'ici 2030. Mais aussi un stade de football, le Neom Stadium, qui accueillera des matchs de la Coupe du monde 2034 (d'ores et déjà attribuée à l'Arabie saoudite).

Des images de la maquette de l'arène ont été partagées ce lundi par plusieurs médias, dont Paris Match, L'Equipe ou encore Le Parisien. La vidéo de quelques secondes est hallucinante: elle montre un stade de 46 000 places, qui culmine au sommet d'un énorme immeuble haut de 350 mètres. «Il serait le premier du monde à être suspendu», précise L'Equipe. C'est sûrement Le Parisien qui en donne la meilleure description:

«Cela ressemblerait presque à un nid d’oiseau niché en haut d’un arbre»

Cette vidéo fait aussi le buzz sur les réseaux sociaux, avec des internautes plus ébahis les uns que les autres par ce projet de stade (prévu pour 2032). Seulement voilà: celui-ci est un fake. Une fausse information, en bon français.

La vidéo en question Vidéo: twitter

C'est ce qu'a révélé mardi RMC Sport. Le média français explique que ces images ont été produites puis relayées par un utilisateur du réseau social X, «qui a eu recours à l'intelligence artificielle (IA)». L'internaute en question – nommé «Artology» – explique dans les commentaires de sa publication que c'est lui qui a créé la vidéo à l'aide de l'IA.

«L'Arabie saoudite espère toujours construire un stade inédit à 350 mètres du sol» à Neom, précise RMC Sport. Mais cette maquette est une pure invention d'une personne qui n'a rien à voir avec les autorités saoudiennes. Celles-ci n'ont jamais relayé cette vidéo. Les images créées par l'internaute «Artology» diffèrent d'ailleurs radicalement de la maquette officielle du Neom Stadium, présentée fin 2024.

La publication sur X d'«Artology» La vidéo a été créée de toutes pièces par cet internaute, aidé de l'IA. image: capture d'écran x

Ce cas nous rappelle qu'il faut être extrêmement vigilant avec les images que l'on voit sur le web, d'autant plus avec l'arrivée en force de l'IA. Qu'il faut systématiquement questionner et vérifier leur source.

Dans le cas de la vidéo du Neom Stadium, même des médias reconnus et avec la réputation d'être très fiables sont tombés dans le panneau en relayant telles quelles, sans aucun filtre, les images et infos fake créées par cet internaute...