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Le PSG réalise le doublé en Ligue des champions

PSG players celebrate after scoring during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. AP Photo/Armin Durgut) Hungary ...
Keystone

Le PSG réalise le doublé en Ligue des champions

Le club parisien s'est imposé aux tirs au but face à Arsenal, samedi soir à Budapest.
30.05.2026, 21:0130.05.2026, 21:01

(Développement suit)

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