Pourquoi les gamers se ruent sur le FC Vaduz

Les amateurs du célèbre jeu Football Manager sont nombreux à jouer avec le club liechtensteinois, tout juste promu en Super League. Voici pourquoi.

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Le FC Vaduz jouera en Super League la saison prochaine. Il vient de valider sa montée dans un sprint final renversant.

Longtemps leader de Challenge League, le club liechtensteinois s’était fait dépasser au classement après sa défaite contre son concurrent direct, Aarau, lors de l’avant-dernière journée de championnat. Mais Vaduz a remporté vendredi son duel à distance contre le FCA et retrouvera donc l’élite cinq ans après l’avoir quittée.

La folle dernière journée ⬇️ Le FC Vaduz est de retour en Super League cinq ans après

Désormais, une question se pose: le FC Vaduz est-il capable de performer en Super League? Cette réflexion peut prêter à sourire, les Vaduziens ayant toujours peiné à se maintenir à chaque incursion en première division.

Cependant, le parcours du FC Thoune, vainqueur successivement de la Challenge League et de la Super League, bien aidé par le nivellement par le bas du football suisse, montre qu’un autre scénario reste possible pour le club princier.

S’il venait à réaliser un exploit et à grimper sur le podium, il n’obtiendrait toutefois aucune qualification européenne. Vaduz, comme les autres formations liechtensteinoises, est intégré à la pyramide du football suisse à titre amical. C’est un «guest» qui ne participe pas à la Coupe de Suisse, mais bien à la Coupe du Liechtenstein, laquelle ouvre la voie à l’Europe. Actuellement, son vainqueur entre au deuxième tour de qualification de la Ligue Conférence.

Le FC Vaduz a célébré ce week-end son titre en Challenge League ainsi que sa montée devant un petit comité de supporters. image: Keystone

Cette situation est unique en son genre. Elle n’est pas du tout comparable à celles de Monaco en Ligue 1, du FC Andorra en Liga 2, du San Marino Calcio en Serie D et des clubs gallois (Cardiff City, Swansea, Wrexham, Newport County et Merthyr Town) évoluant dans le football anglais. Toutes ces équipes peuvent, en théorie, se qualifier pour l’Europe via le championnat ou la coupe de leur pays d’adoption.

Le modèle est donc différent avec Vaduz, et c’est pour cela que le club liechtensteinois intéresse particulièrement les amateurs du jeu de stratégie Football Manager.

Si le FC Vaduz veut disputer la Ligue des champions, voire la remporter, il doit emprunter un chemin beaucoup plus complexe que le FC Thoune, qui n’a désormais «qu’un» barrage à gagner pour atteindre la phase finale de la C1. Voici en détail le parcours à respecter pour la formation vaduzienne:

Remporter la Coupe du Liechtenstein Gagner la Ligue Conférence la saison suivante, le tout en ayant disputé les qualifications, pour se qualifier en Ligue Europa Triompher en Ligue Europa un an plus tard, pour se qualifier en Ligue des champions Disputer la C1 la saison suivante, avec l’obligation de la gagner pour y rejouer l’année d’après et ne pas tout recommencer à zéro

Remporter la Coupe nationale est bien sûr un jeu d’enfant pour Vaduz, de loin le meilleur club du Liechtenstein. Le club l’a gagnée à 52 reprises. Le reste est en revanche beaucoup plus ardu et repose sur les tickets pour les compétitions européennes supérieures attribués aux vainqueurs de la Ligue Europa et de la Ligue Conférence, ainsi que sur la qualification automatique du gagnant de la Ligue des champions pour l’édition suivante.

Ce parcours vers la Ligue des champions, sans le moindre faux pas sur quelques années, sous peine de devoir tout recommencer à zéro, la communauté de Football Manager l’a baptisé le Vaduz Challenge. Il s’agit sans doute du défi le plus difficile, du moins pour la partie club.

Sur les forums dédiés à ce jeu adoré des fins tacticiens, sur lequel l’ancien entraîneur du RC Lens, Will Still, a fait ses armes, les topics concernant Vaduz ne manquent pas. Et sur YouTube, de nombreux influenceurs et créateurs de contenus se lancent dans ce challenge, partageant leur aventure à la tête du club princier auprès de leurs abonnés. Il leur faut souvent de très nombreuses saisons pour atteindre leur objectif, après de multiples sueurs froides.

La vignette de la vidéo «I Took on The IMPOSSIBLE Vaduz Save» du youtubeur Clayts (128 000 abonnés). image: capture d'écran

Dans les faits, il existe un autre moyen pour le FC Vaduz d’accéder à la Ligue des champions: augmenter le coefficient UEFA du Liechtenstein grâce à de bonnes campagnes européennes sur cinq ans.

En disputant la phase de groupes de la Ligue Conférence en 2022/2023, Vaduz avait récolté 6500 points, soit un meilleur bilan que les clubs suisses cette saison (6200).

Une interface de Football Manager montrant l’accomplissement du Vaduz Challenge et une victoire en finale de la plus prestigieuse des compétitions de clubs, contre le Paris Saint-Germain.

image: capture d'écran

Avec une telle dynamique sur l’ensemble de la période de référence, le vainqueur de la Coupe du Liechtenstein finirait par obtenir une place en Ligue Europa. Il n’aurait alors plus besoin de passer par la case Ligue Conférence. Cependant, il ne pourra jamais intégrer directement la Ligue des champions, aucun vainqueur de Coupe nationale n’y ayant accès.

La hype autour du club de la capitale liechtensteinoise est-elle la même sur l’autre grand titre, EA Sports FC? Jusqu’à présent, le FC Vaduz n’était pas inclus dans le jeu, seules les formations de Super League étant représentées. Il fera son grand retour dans le prochain opus. Mais si l’on se fie aux précédentes apparitions de Vaduz dans le jeu, l'équipe devrait, en l’absence de Coupe du Liechtenstein, être totalement intégrée au système suisse. Cela signifie qu’elle pourra se qualifier pour la Ligue des champions via le championnat, à l’image de Thoune.