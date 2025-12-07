pluie modérée
Coupe du monde 2026: la Nati jouera dans ces trois stades

Granit Xhaka, Fabian Rieder et les Helvètes joueront notamment au BC Place de Vancouver.
Granit Xhaka, Fabian Rieder et les Helvètes joueront notamment au BC Place de Vancouver.image: keystone/imago

La Suisse a un excellent souvenir d'un stade du Mondial où elle jouera

On vous fait visiter les trois stades où la Nati disputera ses matchs du Mondial 2026. Celui de Vancouver avait vu une démonstration des footballeuses suisses en 2015.
07.12.2025, 18:5707.12.2025, 18:57
Ralf Meile
Ralf Meile

Il faudra 104 matchs l’été prochain pour désigner le champion du monde de football. Pour la première fois, la Coupe du monde (11 juin au 19 juillet) réunira 48 équipes, un record, et se déroulera aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.

Le tirage au sort vendredi a désigné les adversaires de la Nati, dans le groupe B: le Canada, le Qatar et l’une des équipes issues des barrages européens. Il s'agira soit de l'Italie, de l'Irlande du Nord, du Pays de Galles ou de la Bosnie-Herzégovine.

Notre commentaire sur le tirage de la Suisse👇

Commentaire
Tout sauf la première place serait un échec pour la Nati

On connaît aussi les stades où auront lieu les matchs de l'équipe de Suisse, ainsi que les horaires. Contrairement à d'autres pays, les fans helvétiques ont de la chance: ils n'auront pas besoin de se lever en pleine nuit ou très tôt le matin – à cause du décalage horaire – pour voir les rencontres de leur équipe. En effet, les trois matchs de la Nati se dérouleront à 21h00, heure suisse. Voici le programme:

  • 13 juin: Qatar - Suisse à Santa Clara (San Francisco) / Etats-Unis, à 21h00 (heure suisse)
  • 18 juin: Suisse - ITA/NIR/WAL/BIH à Inglewood (Los Angeles) / Etats-Unis, à 21h00 (heure suisse)
  • 24 juin: Suisse - Canada à Vancouver / Canada, à 21h00 (heure suisse)

On vous présente les trois stades où jouera l'équipe de Suisse en phase de groupes.👇

Santa Clara: Qatar - Suisse

Inauguré en 2014, le Levi’s Stadium de Santa Clara peut accueillir 68 500 spectateurs. C’est le stade des San Francisco 49ers, équipe de la prestigieuse ligue de football américain NFL.

Vous l'aurez remarqué: contrairement à beaucoup de stades européens, cette enceinte n'a pas de toits qui protègent ses tribunes. Bon, on espère plutôt une pluie... de buts pour la Nati! Par contre, pour les spectateurs, il faudra sortir la crème solaire, le chapeau et les lunettes de soleil.

FILE - Fans watch during the first half of an NFL football game between the San Francisco 49ers and the Carolina Panthers at Levi&#039;s Stadium in Santa Clara, Calif., Sunday, Sept. 10, 2017. There a ...
Le Levi's Stadium est l'arène des San Francisco 49ers, franchise de NFL. Image: keystone

Inglewood: Suisse - ITA/NIR/WAL/BIH

Encore plus récent, le SoFi Stadium à Inglewood accueille du football américain depuis 2020. Les Los Angeles Rams et les Los Angeles Chargers y disputent leurs rencontres de NFL. L'arène verra la Nati affronter son adversaire européen le 18 juin.

Ce stade compte environ 70 000 places. Ses particularités? Un toit translucide qui recouvre l'entier de l'enceinte (terrain et tribunes) et un immense écran vidéo, accroché à ce même toit, qui forme un ovale et possède une double face.

FILE - This is a general view of the interior of SoFi Stadium from an elevated position during Super Bowl 56 football game between the Los Angeles Rams and the Cincinnati Bengals on Sunday, Feb. 13, 2 ...
L'ultramoderne SoFi Stadium a été le théâtre du Super Bowl en 2022.Image: keystone

Vancouver: Suisse - Canada

Au stade BC Place de Vancouver, la Suisse a déjà célébré une victoire éclatante en Coupe du monde. C’était en 2015, lors du Mondial féminin, quand la Nati avait infligé un 10-1 à l’Equateur. Fabienne Humm y avait réussi un triplé en 4 minutes et 33 secondes. Un bon présage?

Il convient toutefois de rappeler que la Suisse y avait également perdu (0-1) son duel contre le Canada. Or, c'est justement la sélection à la feuille d'érable que Murat Yakin et ses hommes affronteront le 24 juin au BC Place, pour leur troisième et dernier match de poule.

Soccer 2015: FIFA Women s World Cup JUNE 21 June 21, 2015: A general view of BC Place Stadium at the round of 16 match between Canada and Switzerland at the FIFA Women s World Cup Canada 2015 on 21 Ju ...
Le BC Place a un toit singulier.Image: www.imago-images.de

Ce stade – qui a été le théâtre des cérémonies d'ouverture et de clôture des JO d'hiver 2010 – peut accueillir 54 500 spectateurs. Il possède un toit particulier, avec un immense cube vidéo suspendu au-dessus du terrain.

Ça s'est passé lors du tirage au sort des groupes👇

Analyse
Trois absurdités se cachent derrière le «prix de la paix Fifa» de Trump

La Suisse a de bonnes chances, lors de ce Mondial 2026, de poursuivre son parcours en se qualifiant comme l’une des deux meilleures équipes du groupe B. Si elle remporte la poule, elle disputera son seizième de finale à Vancouver. En terminant deuxième, la Nati rejouera encore une fois à Inglewood (Los Angeles).

Adaptation en français: Yoann Graber

On a goûté le vin valaisain de Lionel Messi
Video: watson
