Voici les affiches et le calendrier des quarts de finale

On connaît désormais l’ensemble des quarts de finale de la Coupe du monde 2026. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que toutes les affiches valent le détour.

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Haut du tableau

France-Maroc

Jeudi 09 juillet (22h) à Boston

Le premier quart de finale aura des airs de revanche. Il opposera la France au Maroc, quatre ans après la demi-finale du Mondial 2022 remportée 2-0 par les Bleus sur des buts de Théo Hernandez et Randal Kolo Muani. A l’époque, les hommes de Didier Deschamps avaient logiquement mis fin à l’épopée, aussi inattendue qu’historique, des Lions de l’Atlas.

Depuis, le rapport de force s'est resserré. Le Maroc, désormais sixième nation mondiale, a encore progressé, au point que certains voient en lui la première équipe africaine capable de remporter la Coupe du monde. La France part néanmoins favorite, tant sa puissance offensive impressionne depuis le début de la compétition.

Espagne-Belgique

Vendredi 10 juillet (21h) à Los Angeles

L’équipe d’Espagne alterne le chaud et le froid depuis le début de cette Coupe du monde, avec des matchs comme celui contre l’Autriche qui ont rappelé pourquoi elle avait tant marqué les esprits à l'Euro il y a deux ans, et d’autres plus poussifs, où elle a finalement pu compter sur un autre atout: sa défense. A ce sujet, la Roja n’a encore encaissé aucun but dans ce Mondial.

Mais les Belges pourraient bien détenir la clé. En difficulté en club cette saison, Romelu Lukaku se sublime depuis quelques semaines. Il vient d’ailleurs de devenir le premier joueur de l’histoire à marquer lors de quatre matchs différents de Coupe du monde en tant que remplaçant. Surtout, les Diables Rouges ont prouvé contre le Sénégal qu’ils ne renonçaient jamais. Et l’injustice dont ils ont été victimes contre les Etats-Unis a renforcé la cohésion du groupe. Méfiance, donc.

Bas du tableau

Norvège-Angleterre

Samedi 11 juillet (23h) à Miami

Les Three Lions, qui se sont sortis du piège mexicain au tour précédent dans ce que la presse britannique a qualifié de plus grande victoire de l’histoire de l’Angleterre hors de ses terres, avancent dans ce tournoi avec de grandes ambitions. Cependant, leur faillite presque légendaire en phase à élimination directe des grandes compétitions, conjuguée à la montée en puissance du football norvégien, font de ce quart de finale un défi de taille pour les hommes de Thomas Tuchel.

Si on leur avait annoncé il y a quelques semaines ce duel 100% européen, ils auraient probablement considéré les Scandinaves comme de sérieux outsiders. Mais après ses victoires contre la Côte d’Ivoire et le Brésil, la Norvège – emmenée par l’inévitable Erling Haaland, le récent champion d’Angleterre Martin Ødegaard et Patrick Berg, grand artisan de l’épopée de Bodø/Glimt en Ligue des champions – est peut-être bien plus que cela.

Argentine-Suisse

Dimanche 12 juillet (3h) à Kansas City

L’Argentine est certainement l’un des favoris à avoir le plus tremblé dans cette Coupe du monde 2026. Poussée en prolongations par le Cap-Vert en seizième de finale puis longtemps malmenée par l’Egypte au tour suivant, elle est malgré tout au rendez-vous des quarts de finale.

L'Albiceleste affrontera la Suisse dans un remake du huitième de finale de la Coupe du monde 2014. A l'époque, les Helvètes s'étaient inclinés 1-0 après prolongations, sur un but cruel de Di Maria à la 118e minute. On espère cette fois un tout autre dénouement, d'autant que le parcours mouvementé des Argentins laisse entrevoir une opportunité. Il faudra, pour réaliser un exploit, résister à la grinta permanente des Sud-Américains et contenir un Lionel Messi en très grande forme.