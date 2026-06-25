Thomas Tuchel, sélectionneur de l'équipe d'Angleterre. image: Getty

Le coach de l'Angleterre joue avec le feu

Thomas Tuchel a pris des risques en composant sa sélection. Des paris qui pourraient mener l'Angleterre au sommet, ou précipiter sa chute.

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Depuis sa nomination à la tête de l'équipe d'Angleterre, Thomas Tuchel a profondément transformé le jeu des Three Lions. Et cela a manifestement payé: les Anglais ont survolé leur campagne de qualification pour le Mondial.

Le technicien allemand est adepte du contre-pressing et privilégie aussi un jeu direct, fait de courses verticales. Les axiaux comme Harry Kane décrochent pour inciter les défenses à sortir, tandis que des défenseurs centraux comme John Stones, à l’aise techniquement, participent à la construction depuis le bas, avec pour objectif de lancer dans la profondeur des joueurs rapides et puissants, capables d’exploiter les espaces.

Le jeu de l'Angleterre est huilé et pourrait bien faire des ravages lors de cette Coupe du monde, Tuchel ayant emmené aux Etats-Unis un groupe composé uniquement de joueurs taillés pour sa philosophie et en pleine bourre.

Résultat: Phil Foden, Cole Palmer, Harry Maguire ou encore Trent Alexander-Arnold sont restés à quai. Des choix forts, qui avaient suscité de nombreuses critiques en Angleterre au moment de l’annonce de la sélection.

Les détracteurs du sélectionneur se font désormais de nouveau entendre après le triste match nul des Three Lions, mardi contre le Ghana. L’Angleterre a peiné à se procurer des occasions, et a même dû attendre la 57e minute pour enfin cadrer une première frappe.

Pas de Coupe du monde pour Phil Foden. image: Keystone

Il est reproché à Thomas Tuchel de ne pas avoir fait appel à des talents comme Foden ou Palmer, capables de débloquer des situations face à des blocs bas solides comme celui de Ghana, là où le système de l’entraîneur allemand semble atteindre ses limites.

Après un match convaincant contre une Croatie joueuse, l’Angleterre a retrouvé face au Ghana les mêmes difficultés qu’elle avait connues lors des qualifications face à des petites nations regroupées. On pense à ce 0-1 laborieux en Andorre.

Le match nul des Anglais contre les Ghanéens n’a rien d’alarmant. L’équipe est bâtie pour performer plus tard dans la compétition, face aux cadors du football mondial. C’est un choix de Tuchel, qui pourrait le mener à la gloire après tant d’années de disette pour l’Angleterre.

Cependant, les critiques réactivées à son encontre rappellent une chose: le moindre parcours décevant des Three Lions lui coûtera sa place, quand bien même il a prolongé jusqu'à l'Euro 2028. Il ne peut pas en être autrement pour un sélectionneur qui laisse à la maison ses meilleurs éléments et qui, en plus, porte la nationalité d’un pays rival.