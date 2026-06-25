beau temps35°
DE | FR
burger
Sport
Football

Mondial 2026: Thomas Tuchel joue avec le feu

FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS - JUNE 23: Thomas Tuchel of England disappointment during the FIFA World Cup 2026 Group L match between England and Ghana at Boston Stadium on June 23, 2026 in Foxborough, Ma ...
Thomas Tuchel, sélectionneur de l'équipe d'Angleterre.image: Getty

Le coach de l'Angleterre joue avec le feu

Thomas Tuchel a pris des risques en composant sa sélection. Des paris qui pourraient mener l'Angleterre au sommet, ou précipiter sa chute.
25.06.2026, 14:5925.06.2026, 14:59
Romuald Cachod

Depuis sa nomination à la tête de l'équipe d'Angleterre, Thomas Tuchel a profondément transformé le jeu des Three Lions. Et cela a manifestement payé: les Anglais ont survolé leur campagne de qualification pour le Mondial.

Le technicien allemand est adepte du contre-pressing et privilégie aussi un jeu direct, fait de courses verticales. Les axiaux comme Harry Kane décrochent pour inciter les défenses à sortir, tandis que des défenseurs centraux comme John Stones, à l’aise techniquement, participent à la construction depuis le bas, avec pour objectif de lancer dans la profondeur des joueurs rapides et puissants, capables d’exploiter les espaces.

Ce choix de Murat Yakin interroge

Le jeu de l'Angleterre est huilé et pourrait bien faire des ravages lors de cette Coupe du monde, Tuchel ayant emmené aux Etats-Unis un groupe composé uniquement de joueurs taillés pour sa philosophie et en pleine bourre.

Résultat: Phil Foden, Cole Palmer, Harry Maguire ou encore Trent Alexander-Arnold sont restés à quai. Des choix forts, qui avaient suscité de nombreuses critiques en Angleterre au moment de l’annonce de la sélection.

Les détracteurs du sélectionneur se font désormais de nouveau entendre après le triste match nul des Three Lions, mardi contre le Ghana. L’Angleterre a peiné à se procurer des occasions, et a même dû attendre la 57e minute pour enfin cadrer une première frappe.

England&#039;s Phil Foden holds the ball during the international friendly soccer match between England and Uruguay in London, Friday, March 27, 2026. (AP Photo/Alastair Grant) Phil Foden
Pas de Coupe du monde pour Phil Foden.image: Keystone

Il est reproché à Thomas Tuchel de ne pas avoir fait appel à des talents comme Foden ou Palmer, capables de débloquer des situations face à des blocs bas solides comme celui de Ghana, là où le système de l’entraîneur allemand semble atteindre ses limites.

Après un match convaincant contre une Croatie joueuse, l’Angleterre a retrouvé face au Ghana les mêmes difficultés qu’elle avait connues lors des qualifications face à des petites nations regroupées. On pense à ce 0-1 laborieux en Andorre.

Didier Deschamps, il a changé

Le match nul des Anglais contre les Ghanéens n’a rien d’alarmant. L’équipe est bâtie pour performer plus tard dans la compétition, face aux cadors du football mondial. C’est un choix de Tuchel, qui pourrait le mener à la gloire après tant d’années de disette pour l’Angleterre.

Cependant, les critiques réactivées à son encontre rappellent une chose: le moindre parcours décevant des Three Lions lui coûtera sa place, quand bien même il a prolongé jusqu'à l'Euro 2028. Il ne peut pas en être autrement pour un sélectionneur qui laisse à la maison ses meilleurs éléments et qui, en plus, porte la nationalité d’un pays rival.

Plus d'articles sur la Coupe du monde 2026
Pourquoi Murat Yakin a dû changer de t-shirt en plein match
Pourquoi Murat Yakin a dû changer de t-shirt en plein match
Voici l&#039;adversaire le plus probable de la Nati en 16es
Voici l'adversaire le plus probable de la Nati en 16es
de Niklas Helbling
Ce choix de Murat Yakin interroge
Ce choix de Murat Yakin interroge
de Romuald Cachod
Personne ne fait mieux que Xhaka et Akanji sur ces points
Personne ne fait mieux que Xhaka et Akanji sur ces points
de Romuald Cachod
Des tonnes de deepfakes au Mondial servent des intérêts obscurs
Des tonnes de deepfakes au Mondial servent des intérêts obscurs
de Oliver Wietlisbach
Au Mondial, cette sauce américaine rend fous les Européens
6
Au Mondial, cette sauce américaine rend fous les Européens
de Margaux Habert
La Fifa concocte une petite révolution pour les tirs au but au Mondial
La Fifa concocte une petite révolution pour les tirs au but au Mondial
Un commentateur insulte la Fifa et Infantino: il le paie cher
1
Un commentateur insulte la Fifa et Infantino: il le paie cher
Ronaldo incarne une nouvelle mode
Ronaldo incarne une nouvelle mode
de Yoann Graber
Ce célèbre fan est enfin arrivé au Mondial et va vous estomaquer
Ce célèbre fan est enfin arrivé au Mondial et va vous estomaquer
de Yoann Graber
Cet homme veille sur la Nati grâce à Granit Xhaka
Cet homme veille sur la Nati grâce à Granit Xhaka
On a déniché une tradition 100% suisse à côté du camp de la Nati
On a déniché une tradition 100% suisse à côté du camp de la Nati
de Sebastian Wendel, San Diego
Thèmes
La Coupe du monde 2026 en images
1 / 26
La Coupe du monde 2026 en images:
source: sda / olga fedorova
partager sur Facebookpartager sur X
La canicule étouffe la Suisse et ça va empirer
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Deux fans sont grassement payés pour regarder chaque match du Mondial
Deux jeunes hommes ont décroché le job de rêve de tout fan de football: être payés pour regarder à la TV tous les matchs de la Coupe du monde. Rencontre.
Un job d'été en or: deux jeunes Américains sont payés 50 000 dollars pour regarder les 104 matchs du Mondial 2026 sous les yeux des passants depuis un studio vitré en plein cœur de Times Square, à New York.
L’article