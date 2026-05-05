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Tomasz Skublak montre sa carte de visite en célébrant son but

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Sa célébration de but a surpris tout le monde

Tomasz Skublak (Inter Toronto) a ajouté une pépite à la longue liste des manières insolites de fêter un goal.
05.05.2026, 09:3405.05.2026, 09:35

On pensait avoir déjà tout vu en matière de célébrations de but originales. Tomasz Skublak nous a prouvé le contraire. Vendredi, l'avant-centre de l'Inter Toronto a réalisé un geste insolite pour fêter sa réussite contre l'Atlético Ottawa en Canadian Premier League (la première division canadienne, indépendante de la célèbre MLS).

Après avoir ouvert le score à la 50e minute, d'une belle frappe croisée en bout de course, le Canadien de 28 ans court d'abord, s'arrête et... sort de sa chaussette une petite carte en carton. Il se dirige vers la caméra qui le filme et montre ostensiblement la carte devant l'objectif, tout sourire. Tout en brandissant l'objet, il fixe du regard la caméra, tout sourire, et mime un appel téléphonique. Sur la carte, on lit très clairement son nom: «Tomasz Skublak».

La célébration en vidéo

Vidéo: twitter

En dessous, ce sont les coordonnées de l'agence immobilière du buteur, nous apprend le média Tribuna.com. Autrement dit: Tomasz Skublak a pleinement profité de ce coup de projecteur pour faire de la pub pour son entreprise hors football. Un coup de com' totalement prémédité, donc.

Celui-ci ne devrait pas causer d'ennuis à l'attaquant de l'Inter Toronto au niveau des droits commerciaux, même si son entreprise ne fait certainement pas partie des sponsors officiels de la ligue: celle-ci a republié la célébration sur son compte X, sans tirer les oreilles de Skublak.

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Le Canadien a été particulièrement opportuniste vendredi, devant la caméra comme devant la cage adverse: c'est aussi lui qui a signé le 2-0 de son équipe cinq minutes plus tard, pour une victoire finale 4-1. Et à regarder ses statistiques, Tomasz Skublak pourrait bien ressortir sa carte de visite encore pas mal de fois cette saison: il a déjà marqué trois goals en quatre matchs.

(yog)

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