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Football: Grasshopper ne sait pas où jouer les barrages

GC a un sérieux problème avant les barrages

Les Grasshoppers de Zurich se dirigent tout droit vers le barrage. Or ils n'ont pas de stade pour recevoir leur adversaire.
02.05.2026, 12:0102.05.2026, 12:01
Alain Rutishauser

Les Grasshoppers de Zurich risquent bien de devoir passer par les barrages pour sauver leur place en Super League. Avec un retard de sept points sur le FC Zurich, difficile d’imaginer un retournement de situation en quatre matchs.

Le classement actuel:

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Image: TXT

Le problème, c'est que GC ne sait pas où il pourra jouer son match retour des barrages (sans doute contre Aarau, actuel 2e de Challenge League) le samedi 23 mai. Le Letzigrund sera en effet occupé en raison des préparatifs pour le concert du groupe de métal américain Metallica. L’an dernier déjà, lorsque GC avait dû disputer sa barrage, le Letzigrund était également indisponible. Le match aller contre le FC Aarau s’était joué à Lugano, au Cornaredo.

Mais cette fois, la police cantonale tessinoise a refusé de permettre une nouvelle rencontre à Lugano en raison des incidents survenus lors du match de Coupe contre Stade Lausanne-Ouchy, où le bus des Grasshoppers avait été attaqué avec des fusées. Le Sportpark Bergholz à Wil avait été proposé comme alternative, mais la réponse a été négative.

«La tenue de la rencontre à la Lidl Arena est hors de question. S'agissant d'un match à haut risque, nous craignons des actes de vandalisme et des troubles»
Sabin Rickenbach, directrice générale de Wispag, exploitant du complexe sportif de Bergholz.
Uebersicht im Fussball Freundschaftsspiel zum 125-jaehrigen Bestehen, zwischen dem FC Wil (Wil) und dem FC St. Gallen (SG) im Stadion Bergholz, am Samstag, 6. September 2025 in Wil. (KEYSTONE/Gian Ehr ...
Le stade de Wil n'accueillera pas GC. Keystone

Elle ajoute que les exigences en matière de sécurité et d’infrastructure sont trop élevées pour leur structure et que la police ne pourrait fournir les ressources nécessaires pour un tel événement. Selon les informations de «CH Media», les Grasshoppers ont également sondé les autres clubs de Super League pour savoir si leurs stades pouvaient accueillir la rencontre, mais ces demandes semblent être restées sans réponse.

Le FC Aarau, potentiel adversaire, a été consulté sur la possibilité d’inverser les lieux des matchs aller et retour. Cependant, le club et les autorités compétentes ont refusé, précisant qu’aucune autorisation ne serait accordée pour organiser le match retour à Aarau.

Le foot romand a pris une mesure radicale pour protéger les arbitres

L'incident de l'an passé est resté dans les mémoires, notamment l'intrusion des supporters du GC dans le parc des télés, où ils avaient utilisé une scie à disque pour accéder au site et allumer des feux d'artifice. Un autre supporter avait été gravement blessé dans la zone piétonne d'Aarau.

Pour éviter de perdre la barrage par forfait, les Grasshoppers pourraient théoriquement organiser le match retour à huis clos. Cette option présenterait toutefois des risques, car les fans des deux équipes pourraient malgré tout se rendre sur place, et des troubles pourraient éclater.

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