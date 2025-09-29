assez ensoleillé17°
DE | FR
burger
Sport
Football

Mourinho revient à Chelsea, où il n'a pas que des amis

Chelsea&#039;s manager Jose Mourinho watches his team warm up before they play Bolton Wanderers in their English Premier League soccer match at The Reebok Stadium, Bolton, England, Saturday April 30, ...
Le technicien portugais en 2005 lors de sa première expérience avec Chelsea.Image: AP

Mourinho revient à Chelsea, où il n'a pas que des amis

Le coach de Benfica retrouve ce mardi Stamford Bridge, le stade de Chelsea où le «Special One» a forgé sa réputation et son palmarès, mais où il a aussi été insulté.
29.09.2025, 14:5729.09.2025, 14:57
Jérémy TALBOT / afp

Stamford Bridge, «c'est un stade où j'ai gagné trois Premier League», rappelle José Mourinho dans un entretien à l'UEFA, avant que son équipe de Benfica ne se déplace à Chelsea pour la 2e journée de Ligue des champions. C'est donc dans la peau du petit Poucet et avec ses meilleures années derrière lui que le Portugais de 62 ans, viré par Fenerbahce fin août, retrouve les Blues de Londres, ses anciens protégés.

«Mou» a débarqué dans la capitale britannique en juillet 2004 avec la réputation d'un jeune quadragénaire brillant, tout juste sacré dans la grande coupe d'Europe avec Porto. Et déjà, ce côté provocateur qui lui colle à la peau:

«S'il vous plait, ne dites pas que je suis arrogant car ce que je dis est vrai: je suis champion d'Europe (...) et je pense être quelqu'un de spécial»
Chelsea&#039;s coach Jose Mourinho reacts as he holds the English League Cup after defeating Arsenal 2-1 in the final soccer match at the Millennium Stadium in Cardiff, Wales, Sunday, Feb. 25, 2007. ( ...
Mourinho après la victoire en League Cup en 2007 contre Arsenal.Image: AP

Le "Special One" est né, le ton est donné et les trophées ne tardent pas à arriver. Chelsea n'avait pas gagné le championnat depuis 1955? Il le remporte deux fois de suite, d'entrée en 2005 et 2006, au nez et à la barbe du Manchester United d'Alex Ferguson, le club hégémonique de la décennie.

Son équipe empile les records dès sa première saison en Premier League, et certains tiennent encore: aucune défaite à domicile, seulement 15 buts encaissés dont 9 à l'extérieur, 25 "clean sheets" (matches sans prendre de but) en 38 journées.

Bref, Mourinho remet Chelsea au centre du village, sportivement et médiatiquement parlant. Car le Portugais ne fait pas que gagner, il provoque et alimente les polémiques, il s'emporte contre les arbitres, l'UEFA ou Arsène Wenger, l'entraîneur d'Arsenal. C'est une véritable star, que ses supporters adulent et que les adversaires détestent.

La preuve:

Chelsea fans hold banners in support of the suspended trainer Jose Mourinho before the start of the Champions League quarter final soccer match between Chelsea and Bayern Munich, Wednesday 06 April 20 ...
«José, ils nous détestent peut-être tous, mais nous t’aimons tous.»Image: EPA

Insulté pour son retour

Or cette double face se retourne contre lui quand il revient à Stamford Bridge, en 2007 avec Manchester United. Une partie du public se retourne contre celui qui a raflé au total sept titres nationaux (trois en championnat, trois en coupe de la Ligue et un en Coupe d'Angleterre) et dirigé plus de 320 matches durant deux mandats (2004-2007 puis 2013-2015). Certains supporters chantent «Tu n'es plus Special!» ou le traitent de «Judas». Lui réplique:

«Jusqu'à ce qu'ils trouvent un coach qui va leur gagner quatre championnats, je reste le numéro 1. Quand ils trouveront ce manager, alors je serai le numéro 2. En attendant, Judas est le numéro 1»

La carrière de Mourinho a perdu en éclats, que ce soit à Tottenham, l'AS Rome ou Fenerbahçe, qui l'a mis à la porte fin août après une élimination en barrages de Ligue des champions... face à Benfica.

Le défi ultime de Mourinho

Ses trois premiers matches à la tête des Aigles de Lisbonne n'ont pas été spécialement convaincants, notamment la courte victoire de vendredi contre Gil Vicente (2-1). «En ce moment l'équipe n'a pas d'identité, elle vit dans une zone grise entre les idées de l'entraîneur précédent et les miennes», a-t-il résumé. Mais «la mentalité, la résilience et l'humilité» sont là, a-t-il ajouté.

Chelsea ne va pas bien

Dans ses nouvelles fonctions, Mourinho est invaincu. Le Chelsea d'Enzo Maresca à l'inverse sort d'un mois de septembre sans victoire en championnat (un nul puis deux défaites) et avec une défaite contre le Bayern Munich en Ligue des champions.

Les Blues ont en outre une infirmerie bien remplie, avec notamment Wesley Fofana, Liam Delap et Cole Palmer en grands absents. Tous les ingrédients semblent réunis pour un nouveau coup de «Mou».

(jcz/afp)

Plus d'articles sur le sport
Une star du tennis crée un nouveau scandale «raciste» en Chine
Une star du tennis crée un nouveau scandale «raciste» en Chine
de Yoann Graber
Granit Xhaka brise un record vieux d'un demi-siècle
Granit Xhaka brise un record vieux d'un demi-siècle
de Stefan Wyss
GC veut abolir une habitude controversée du foot suisse
GC veut abolir une habitude controversée du foot suisse
de Yoann Graber
Cette pratique inévitable chez les para-nageurs fait polémique
Cette pratique inévitable chez les para-nageurs fait polémique
de Yoann Graber
Pourquoi devenir pro en fléchettes est «incroyablement difficile»
Pourquoi devenir pro en fléchettes est «incroyablement difficile»
de Niklas Helbling
Ce club de Swiss League est à l'agonie: il faut une révolution!
Ce club de Swiss League est à l'agonie: il faut une révolution!
de Klaus Zaugg
Cette compétition de golf est complètement folle
Cette compétition de golf est complètement folle
de Fabian Hock
Gottéron doit absolument garder ce joueur s'il veut être champion
Gottéron doit absolument garder ce joueur s'il veut être champion
de Klaus Zaugg
La Fifa veut encore changer le format de la Coupe du monde
La Fifa veut encore changer le format de la Coupe du monde
de Erik Roos
Max Verstappen va piloter pour une écurie suisse
Max Verstappen va piloter pour une écurie suisse
de Romuald Cachod
La Nati a un stratagème pour retenir ses binationaux
La Nati a un stratagème pour retenir ses binationaux
de Sebastian Wendel
Cet ex-Lausannois «discret» a rendu Davos imbattable
Cet ex-Lausannois «discret» a rendu Davos imbattable
de Adrian Bürgler
Ce hockeyeur de Gottéron marque un penalty complètement improbable
Ce hockeyeur de Gottéron marque un penalty complètement improbable
de Yoann Graber
Cet effet de mode chez les footballeurs exaspère les arbitres suisses
Cet effet de mode chez les footballeurs exaspère les arbitres suisses
de Martin Messmer
L'indemnité de départ du boss de Red Bull va vous rendre très jaloux
L'indemnité de départ du boss de Red Bull va vous rendre très jaloux
de William Laing
Grand-Saconnex doit défier Bâle, mais il y a un problème
Grand-Saconnex doit défier Bâle, mais il y a un problème
de Romuald Cachod
Thèmes
La visite de Donald Trump chez Charles III, en images
1 / 25
La visite de Donald Trump chez Charles III, en images

Marine One, transportant le président américain Donald Trump et la première dame Melania Trump, arrive pour atterrir au château de Windsor.
source: getty images europe / wpa pool
partager sur Facebookpartager sur X
«L'été où je suis devenue jolie» n'est pas terminé
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Les Suisses restent le deuxième peuple le plus riche du monde
2
Les anciens militaires suisses pourraient reprendre du service
3
Un bus Migros crée l'émoi dans ce village romand
Yvon Mvogo a dû faire des concessions pour retrouver sa place à Lorient
Le Fribourgeois, international suisse, est à nouveau le gardien titulaire du club breton en Ligue 1. Mais tout n'a pas été évident pour reprendre son rôle.
Après un été à espérer un nouveau défi, le gardien international suisse Yvon Mvogo a rempilé au FC Lorient, pire défense de Ligue 1 au moment d'accueillir samedi (17h00) Monaco, la meilleure attaque du championnat.
L’article