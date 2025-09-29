Le technicien portugais en 2005 lors de sa première expérience avec Chelsea. Image: AP

Mourinho revient à Chelsea, où il n'a pas que des amis

Le coach de Benfica retrouve ce mardi Stamford Bridge, le stade de Chelsea où le «Special One» a forgé sa réputation et son palmarès, mais où il a aussi été insulté.

Jérémy TALBOT / afp

Stamford Bridge, «c'est un stade où j'ai gagné trois Premier League», rappelle José Mourinho dans un entretien à l'UEFA, avant que son équipe de Benfica ne se déplace à Chelsea pour la 2e journée de Ligue des champions. C'est donc dans la peau du petit Poucet et avec ses meilleures années derrière lui que le Portugais de 62 ans, viré par Fenerbahce fin août, retrouve les Blues de Londres, ses anciens protégés.

«Mou» a débarqué dans la capitale britannique en juillet 2004 avec la réputation d'un jeune quadragénaire brillant, tout juste sacré dans la grande coupe d'Europe avec Porto. Et déjà, ce côté provocateur qui lui colle à la peau:

«S'il vous plait, ne dites pas que je suis arrogant car ce que je dis est vrai: je suis champion d'Europe (...) et je pense être quelqu'un de spécial»

Mourinho après la victoire en League Cup en 2007 contre Arsenal. Image: AP

Le "Special One" est né, le ton est donné et les trophées ne tardent pas à arriver. Chelsea n'avait pas gagné le championnat depuis 1955? Il le remporte deux fois de suite, d'entrée en 2005 et 2006, au nez et à la barbe du Manchester United d'Alex Ferguson, le club hégémonique de la décennie.

Son équipe empile les records dès sa première saison en Premier League, et certains tiennent encore: aucune défaite à domicile, seulement 15 buts encaissés dont 9 à l'extérieur, 25 "clean sheets" (matches sans prendre de but) en 38 journées.

Bref, Mourinho remet Chelsea au centre du village, sportivement et médiatiquement parlant. Car le Portugais ne fait pas que gagner, il provoque et alimente les polémiques, il s'emporte contre les arbitres, l'UEFA ou Arsène Wenger, l'entraîneur d'Arsenal. C'est une véritable star, que ses supporters adulent et que les adversaires détestent.

La preuve: «José, ils nous détestent peut-être tous, mais nous t’aimons tous.» Image: EPA

Insulté pour son retour

Or cette double face se retourne contre lui quand il revient à Stamford Bridge, en 2007 avec Manchester United. Une partie du public se retourne contre celui qui a raflé au total sept titres nationaux (trois en championnat, trois en coupe de la Ligue et un en Coupe d'Angleterre) et dirigé plus de 320 matches durant deux mandats (2004-2007 puis 2013-2015). Certains supporters chantent «Tu n'es plus Special!» ou le traitent de «Judas». Lui réplique:

«Jusqu'à ce qu'ils trouvent un coach qui va leur gagner quatre championnats, je reste le numéro 1. Quand ils trouveront ce manager, alors je serai le numéro 2. En attendant, Judas est le numéro 1»

La carrière de Mourinho a perdu en éclats, que ce soit à Tottenham, l'AS Rome ou Fenerbahçe, qui l'a mis à la porte fin août après une élimination en barrages de Ligue des champions... face à Benfica.

Ses trois premiers matches à la tête des Aigles de Lisbonne n'ont pas été spécialement convaincants, notamment la courte victoire de vendredi contre Gil Vicente (2-1). «En ce moment l'équipe n'a pas d'identité, elle vit dans une zone grise entre les idées de l'entraîneur précédent et les miennes», a-t-il résumé. Mais «la mentalité, la résilience et l'humilité» sont là, a-t-il ajouté.

Chelsea ne va pas bien

Dans ses nouvelles fonctions, Mourinho est invaincu. Le Chelsea d'Enzo Maresca à l'inverse sort d'un mois de septembre sans victoire en championnat (un nul puis deux défaites) et avec une défaite contre le Bayern Munich en Ligue des champions.

Les Blues ont en outre une infirmerie bien remplie, avec notamment Wesley Fofana, Liam Delap et Cole Palmer en grands absents. Tous les ingrédients semblent réunis pour un nouveau coup de «Mou».

