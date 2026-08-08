Johan Manzambi (à gauche) évolue désormais sous les ordres d’Unai Emery. image: getty/watson

Le grand atout de Johan Manzambi à Aston Villa

En rejoignant Aston Villa cet été, la star montante de la Nati Johan Manzambi a trouvé en Unai Emery un entraîneur réputé pour son travail avec les jeunes joueurs. Le genre de détail qui peut compter pour la suite de sa carrière.

Plus de «Sport»

Johan Manzambi, révélation de la saison dernière, entame un nouveau chapitre de sa jeune et prometteuse carrière. Cet été, il s’est engagé avec Aston Villa en provenance de Fribourg.

Ce transfert place dorénavant le Genevois sous les ordres d’Unai Emery, un entraîneur reconnu et respecté. Le technicien espagnol a dirigé Valence, Séville, le Paris Saint-Germain ou encore Arsenal, et a hérité ces dernières années du surnom flatteur de «Monsieur Ligue Europa».

Unai Emery est le nouvel entraîneur de Johan Manzambi. image: Getty

La statistique le concernant dans cette compétition est frappante: Emery l’a remportée à cinq reprises. Avec Séville, trois fois consécutivement, puis avec Villarreal et désormais Aston Villa, qu’il a guidé vers le sacre en mai dernier après avoir battu en finale Manzambi, justement, et son ancienne équipe de Fribourg. Il compte en outre une sixième finale, cette fois perdue avec Arsenal.

Mais le Basque ne se résume pas à son impressionnant palmarès. Une autre facette, que l’on connaît moins, concerne ainsi la qualité de son travail auprès des jeunes joueurs. Une donnée forcément intéressante pour Johan Manzambi, qui découvrira prochainement, à seulement 20 ans, la Premier League puis la Ligue des champions.

Johan Manzambi sous ses nouvelles couleurs. Image: getty

«Il faisait progresser les jeunes à Séville»

Unai Emery ne coche pas la case du formateur au sens classique du terme, puisqu’il n’a jamais dirigé d’équipe de jeunes et n'offre pas du temps de jeu aux talents en devenir simplement pour les exposer au monde professionnel.

Le technicien espagnol n’hésite pas en revanche à les lancer dès qu’il estime qu’ils sont capables de répondre aux exigences du haut niveau et de lui apporter quelque chose sur le terrain. Il les intègre, les installe durablement, leur accorde sa confiance et des responsabilités, les fait progresser et les accompagne progressivement vers d’autres sommets.

Il procède ainsi avec les joueurs du centre de formation, mais aussi avec les jeunes éléments qu’il réclame ou que l’on lui confie. Cette façon de faire était d'ailleurs sa grande force à Séville, où il a sans doute obtenu ses résultats les plus probants. Le journaliste Julian Laurens le rappelait à la BBC il y a de ça quelques années.

«N’oublions pas qu’Emery et son directeur sportif Monchi ont fait un excellent travail à Séville. Monchi s’occupait des transferts, recrutant des joueurs jeunes et inexpérimentés, dénichés dans les divisions inférieures ou dans des championnats obscurs. Unai Emery les faisait progresser. Son travail consistait à les faire jouer ensemble et à leur faire gagner des trophées.» Julian Laurens

Le cas Manzambi à Aston Villa est bien sûr différent. Le club de Birmingham est allé chercher le Genevois en Bundesliga, l’un des meilleurs championnats au monde. Le principe reste toutefois le même. Villa fait figure de passerelle entre Fribourg et les cadors européens, tout en remportant des trophées, en disputant la Ligue des champions et en jouant les trouble-fêtes sur la scène nationale, en partie grâce à l'excellent travail du coach espagnol, en place depuis 2022.

Pas étranger au renouveau d'Arsenal

Durant toute sa carrière d’entraîneur, Emery a activement œuvré au lancement, à l’installation et/ou au développement de nombreux jeunes joueurs devenus des références à leur poste, comme Jordi Alba, Juan Mata, Sergio Rico, Presnel Kimpembe, Christopher Nkunku, Bukayo Saka, Mattéo Guendouzi ou encore Gabriel Martinelli.

Les trois derniers noms cités évoluent actuellement à Arsenal, où Emery leur a accordé sa confiance entre 2018 et 2019. Pour le technicien basque, cette période était loin d'être faste sur le plan professionnel. En manque de résultats, les Gunners se sont séparés de lui après seulement un an et demi au club. Son mérite reste toutefois d’avoir su installer dans le Nord de Londres plusieurs jeunes talents, dont Saka, Martinelli et Guendouzi, qui sont aujourd’hui les piliers d’une formation de retour au premier plan.

A propos de Bukayo Saka: l’ailier anglais a souvent eu des mots élogieux envers son ancien coach, reconnaissant ce qu’il avait fait pour lui. Il n'est pas le seul. Emery ayant eu le flair de le repositionner au poste d’arrière gauche alors qu’il évoluait comme ailier à ses débuts à Valence, Jordi Alba a rappelé dernièrement qu’il lui devait beaucoup, au regard de l’immense carrière qu’il a ensuite connue plus bas sur le terrain.

«Nous avons une responsabilité envers les jeunes»

Unai Emery poursuit aujourd’hui sa philosophie en matière de jeunes joueurs à Aston Villa, où il a rajeuni l’effectif en faisant confiance aux espoirs de l’académie et en s’attachant les services de talents prometteurs, à l’instar d’Amadou Onana, Alejandro Garnacho ou encore Morgan Rogers, dont la progression lui a récemment ouvert les portes de Chelsea.

«Nous avons une responsabilité envers les jeunes joueurs. Pourquoi? Parce que nous croyons en eux ainsi qu’en notre centre de formation», déclarait-il encore en début d’année, alors qu’il cherche désormais à enrôler le Barcelonais Marc Bernal, 19 ans. Un joueur capable de parfaitement servir Johan Manzambi, recruté par les Villans pour plus de 60 millions d’euros, soit le transfert le plus cher de l’histoire du club.

Toute formation qui débourse autant pour un jeune footballeur nourrit forcément de grandes ambitions pour lui et entend en faire un leader sur le terrain, quel que soit le technicien nommé pour l’encadrer. Il apparaît toutefois qu’il vaut mieux que l’entraîneur soit un homme comme Unai Emery, reconnu pour sa capacité à faire progresser les nouveaux talents et à les mettre en valeur. Avec lui, Manzambi pourrait bien trouver la confiance et les responsabilités nécessaires pour poursuivre son ascension vers, peut-être, de plus hauts sommets.