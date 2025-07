Selon Sky Sport, Granit Xhaka est sur le point d'être transféré en Arabie saoudite. Image: keystone

«Granit, ne pars pas en Arabie saoudite!»

Selon plusieurs médias, Granit Xhaka aurait décidé de rejoindre un club en Arabie saoudite. Nous lui adressons cette lettre ouverte, en espérant qu'il fasse un autre choix.

Céline Feller / ch media

Cher Granit,

Je ne vais pas tourner autour du pot et j’irai droit au but: s’il te plaît, ne fais pas ça. Ne pars pas en Arabie saoudite. Ne suis pas l’appel de l’argent du fonds souverain saoudien! Ne succombe pas à cette tentation. Ce serait vraiment dommage que tu rejoignes le Neom SC – avec lequel, selon Sky Sport Deutschland, tu serais déjà tombé d’accord verbalement.

Mon inquiétude ne concerne même pas en premier lieu la réputation du pays, avec sa politique misogyne et ses violations systématiques des droits humains. Amnesty International soulignait récemment dans un rapport que le nombre d’exécutions avait augmenté de manière «alarmante».

L'avenir de Xhaka – recordman de sélections avec la Nati – à Leverkusen semble bouché. image: Keystone

Ce sont des valeurs qui ne peuvent pas te laisser indifférent. Toi, le père de trois filles. Toi, le capitaine et joueur le plus capé de l’équipe nationale suisse (137 sélections). Un exemple. Tu as toujours affiché clairement tes positions – que cela plaise ou non.

Mais c’est surtout sur le plan sportif que je ne comprends pas. Granit, tu n’as que 32 ans. Tu as encore plusieurs belles années au plus haut niveau devant toi. Beaucoup disent que tu es aujourd’hui plus en forme que jamais. Et depuis ton arrivée à Leverkusen, tu as encore élevé ton niveau de jeu – déjà impressionnant – ce que nous avons tous pu admirer.

Tu es le cerveau et le cœur d’une équipe qui a mis fin à l’hégémonie du Bayern Munich. Tu as été le leader d’un groupe qui n’a perdu qu’un seul match lors de la saison 2023/2024. Même si un nouveau titre n’a pas suivi cette année, ta qualité, elle, est restée intacte.

Ton sens du timing, ta capacité à trouver le coéquipier le mieux placé, ta vision des moments clés: tu es un métronome – à Leverkusen comme en sélection. Et avec un tel niveau, envié par tant d’autres joueurs de 32 ans, tu voudrais partir en Arabie saoudite? Allons, voyons. Tu es bien meilleur que ça. Bien trop bon pour ça!

Xhaka a joué un rôle clé dans le sacre de Leverkusen en Bundesliga en 2024. Image: keystone

Oui, je comprends que la situation à Leverkusen – avec le départ de Xabi Alonso et d’autres joueurs majeurs – te pousse à vouloir changer d’air. En plus de ton intelligence de jeu, tu t’es toujours distingué par ton mental. Quand le cadre autour de toi s’effondre, il est compréhensible que donner 150%, comme tu l’as toujours fait, devienne plus difficile.

Donc oui, pars. Quitte Leverkusen. Mais fais-le dans une direction où tes qualités ne risquent pas de s’engloutir dans le sable du désert et les milliards du pétrole. Dans un pays où tant de tes collègues ne se sont pas sentis à leur place et ont écourté l’aventure. Demande à Ivan Rakitic ou Jordan Henderson.

On dit aussi que Fenerbahçe Istanbul te courtise. Certes, tu ne toucherais sans doute pas les 10 millions nets annoncés que le Neom SC te proposerait. Mais tu aurais la perspective de jouer en Ligue des champions! Et honnêtement, vu ton niveau actuel, tu pourrais y briller une fois de plus. Contre le Real Madrid. Manchester City. Ou même ton FC Bâle.

Le Fenerbahçe de José Mourinho est intéressé par Granit Xhaka. Image: keystone

Si tu ne veux pas encore rentrer à la maison, alors choisis au moins un championnat compétitif. A Fenerbahçe, tu pourrais travailler avec José Mourinho. Un autre grand nom du coaching, après avoir déjà joué sous Lucien Favre, Arsène Wenger ou Ottmar Hitzfeld. Ce serait tentant, non?

Mais surtout, à Istanbul – ou à Milan, ou à Turin, où je préférerais te voir – tu serais plus proche d’un objectif que tu as souvent mis en avant: être à ton meilleur niveau personnel lorsque commencera la Coupe du monde en juin prochain. Celle qui sera probablement ta dernière.

Alors, s’il te plaît, Granit: ne pars pas en Arabie saoudite!