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Gianni Infantino accusé de chantage par son ancien rival

epa12924828 FIFA President Gianni Infantino speaks during the 76th FIFA Congress 2026 in Vancouver, Canada, 30 April 2026. EPA/BOB FRID
Le patron de la Fifa fait l'objet de lourdes accusations.image: Keystone

Gianni Infantino accusé de chantage par son ancien rival

Le prince Ali ben Al Hussein, battu par Gianni Infantino lors de la présidentielle de la Fifa en 2016, a porté de lourdes accusations contre le patron de l'instance mondiale, évoquant une pratique qu'il qualifie de «chantage».
05.08.2026, 07:4705.08.2026, 07:47

Le prince Ali ben Al Hussein, président de la Fédération jordanienne de football, a lancé mardi une nouvelle pierre dans le jardin du numéro un de la Fifa Gianni Infantino en l'accusant de «chantage».

Dans un message posté sur X, l'ancien vice-président de la Fifa et candidat malheureux contre M. Infantino en 2016 dresse la liste de plusieurs griefs adressés à la direction de la Fifa.

AMMAN, JORDAN - APRIL 20: Prince Ali bin Hussein looks on during the AFC Women&#039;s Asian Cup final between Japan and Australia at the Amman International Stadium on April 20, 2018 in Amman, Jordan. ...
Le prince Ali ben Al Hussein, rival de Gianni Infantino lors de l'élection de 2016.image: Getty

Le demi-frère du roi de Jordanie cite les problèmes de visa pour les supporters désirant se rendre aux Etats-Unis lors du Mondial, les taxes imposées par le gouvernement américain, ou encore le non paiement des primes pour les joueurs lors de la Coupe arabe organisée au Qatar en décembre 2025 par la Fifa.

«Il est clair que le véritable problème vient de la direction» de l'instance mondiale, écrit le prince.

«Pendant des mois, la Fifa a refusé de nous aider sur ces questions ou sur d’autres, jusqu'à ce qu'on me dise oralement, pendant la Coupe du monde, que si je soutenais Infantino, cela contribuerait grandement à aider notre fédération

Lâché par le monde du foot, Infantino se tourne vers Donald Trump

«En Jordanie, nous sommes fiers de défendre des valeurs éthiques. Nous ne l’avons pas soutenu auparavant et nous ne le ferons certainement pas maintenant. Mais toute cette situation s'apparente à du chantage, et nous refusons d’y céder», conclut-il dans son post.

La critique virulente du numéro un de la fédération jordanienne s'ajoute à des voix de plus en plus nombreuses à prendre leurs distances avec Gianni Infantino, principal défenseur d'un projet finalement avorté d'ouverture de la Coupe du monde aux investisseurs privés, et candidat à sa réélection en mars.

(afp/roc)

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