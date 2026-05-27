Fribourg-Gottéron: le prix de l'abo monte et ça fait gueuler

Le prix des abonnements pour aller voir Gottéron augmente passablement. keystone/dr (montage)

L'abo pour Gottéron augmente: «Ce sont un peu des voyous»

Après l’euphorie de son premier sacre, Fribourg-Gottéron a annoncé une hausse générale du prix des abonnements places assises pour la saison prochaine. Le club explique vouloir investir cet argent, mais certains supporters peinent à avaler l'augmentation. Une fan payera 24% plus cher.

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Ça grince des dents à Fribourg. Après des années de prix stable, le tarif des abonnements pour Gottéron a subitement pris l'ascenseur. Le 18 mai, le club annonçait une tarification à la hausse pour toutes les catégories d'abonnement – moins d'un mois après la victoire du club en National league.

Il s'agit de la première augmentation des prix depuis 2020, «après des années de stabilité», indique le club, qui précise également que les abonnés qui désirent «changer de catégorie de prix» en conséquence peuvent «s'adresser à la billetterie». Le nombre d'abonnements maximal, de 7500, reste atteint.

Une nouvelle catégorie de prix est aussi introduite, justifiée par «le développement de l'enceinte, des places supplémentaires dans l'anneau du bas et la réduction du secteur visiteurs», mais aussi «la meilleure visibilité de certaines places». On rappelle que les Dragons ont joué à guichet fermé plus de 100 matchs depuis septembre 2023.

Le détail de la patinoire fribourg-gottéron

De combien ça augmente

Voici de combien les abonnements annuels des différentes zones de places assises vont être augmentés:

Catégorie 1: de 1690 à 1850 chf (+9,5%)

(+9,5%) Catégorie 2: de 1490 à 1650 chf (+10,7%)

(+10,7%) Catégorie 3: de 1290 à 1450 chf (+12,4%)

(+12,4%) Catégorie 4: de 990 à 1250 chf (+26,3%)

En outre, une nouvelle classe a été ajoutée:

Catégorie 5: 1050 chf

L'abonnement business, lui, stagne à 2565 francs. Les enfants paient toujours leur abonnement à moitié prix. Mais d'autres changements pourraient faire grincer des dents:

Abonnement pour personnes à mobilité réduite: de 690 à 750 francs (+8,7%) ; et pour les accompagnants, de 1490 à 1650 francs (+10,7%)

(+8,7%) ; et pour les accompagnants, de 1490 à (+10,7%) Abonnement pour personnes en chaise roulante et leurs accompagnants: de 300 à 330 francs (+10%)

A chacun ses choix

Mais pour certains, c'est donc double peine. C'est le cas de Juliette*, qui ne loupe pas un match avec son mari depuis de longues années. Sa place, en zone 207, a carrément changé de catégorie: de 2 à 1. L'augmentation couplée à ce changement, ça pique: de 1490 à 1850 francs, soit 24,1% d'augmentation!

«J'étais remontée en constatant l'augmentation», dit-elle à watson. «On a les moyens et on va continuer à aller voir les matchs, mais cela représente tout de même 350 francs de plus par année.» Et de lâcher, comme on l'entend parfois dans le canton de Fribourg:

«Ce sont un peu des voyous» Juliette*

Elle relativise: «Je pense aux plus jeunes, qui ont moins d'argent, comme un apprenti par exemple. Pour eux, cela peut faire la différence.» Mais quitte à faire des choix, de son côté, elle a déjà fait les siens:

«Je préfère ne pas partir en vacances et aller aux matchs» Juliette*

Des prix «pratiqués dans la ligue»

Contacté par watson, John Gobbi, directeur général de Fribourg-Gottéron, estime quant à lui que la hausse du prix des abonnements est justifiée. «Nous restons dans les prix pratiqués dans la ligue, même si nous nous situons dans la partie moyenne-haute», dit-il.

«ll s’agit de notre première augmentation significative du prix des abonnements assis depuis 2020, soit depuis la rénovation de la BCF Arena» John Gobbi

John Gobbi. Image: KEYSTONE

«Nous avons revu l’ensemble des catégories de places assises», détaille-t-il. C'est bien le cas du haut de la zone 207, où se trouve Juliette, qui avoue ne pas comprendre pourquoi certaines zones ont changé de catégorie, et d'autres pas.

Le club leur a proposé comme alternative une autre place, dans la nouvelle catégorie 5, en zone 208, pile sous le secteur visiteurs, réduit. Et cela ne lui convient pas.

«Pour se faire asperger de bière à chaque match? Non merci» Juliette*

Au sujet de la réduction de la taille de la zone visiteurs, John Gobbi indique par ailleurs avoir «analysé l'occupation de ce secteur pendant deux saisons. Il s'est avéré qu'il était peu occupé en moyenne», explique-t-il.

Surfer sur la récente victoire?

Dernier point, et le plus sensible: le club aurait-il profité de la récente victoire pour augmenter ses prix? Selon Juliette, celui-ci a tablé dessus «pour augmenter les prix maintenant». Pourquoi maintenant?

«Si l'équipe fait quelques mauvaises saisons, le club ne pourra plus justifier une telle hausse» Juliette*

«Non, nous avons fait une analyse approfondie de notre pricing de manière globale, avant les play-offs de cette année», rétorque John Gobbi.

«Ces revenus supplémentaires nous permettront d'investir dans plusieurs secteurs en développement, notamment les juniors» John Gobbi

Dans tous les cas, Juliette ne compte pas arrêter d'aller aux matchs de sitôt.

«On a une belle place, je ne veux pas changer. Mais je pense qu'on va lever le pied sur les boissons et les sandwichs à la pause...» Juliette*

*prénom d'emprunt