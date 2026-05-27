Fribourg-Gottéron: le prix de l'abo monte et ça fait gueuler

L'abo pour Gottéron augmente: «Ce sont un peu des voyous»
Ça grince des dents à Fribourg. Après des années de prix stable, le tarif des abonnements pour Gottéron a subitement pris l'ascenseur. Le 18 mai, le club annonçait une tarification à la hausse pour toutes les catégories d'abonnement – moins d'un mois après la victoire du club en National league.
Il s'agit de la première augmentation des prix depuis 2020, «après des années de stabilité», indique le club, qui précise également que les abonnés qui désirent «changer de catégorie de prix» en conséquence peuvent «s'adresser à la billetterie». Le nombre d'abonnements maximal, de 7500, reste atteint.
Une nouvelle catégorie de prix est aussi introduite, justifiée par «le développement de l'enceinte, des places supplémentaires dans l'anneau du bas et la réduction du secteur visiteurs», mais aussi «la meilleure visibilité de certaines places». On rappelle que les Dragons ont joué à guichet fermé plus de 100 matchs depuis septembre 2023.
Le détail de la patinoire
De combien ça augmente
Voici de combien les abonnements annuels des différentes zones de places assises vont être augmentés:
- Catégorie 1: de 1690 à 1850 chf (+9,5%)
- Catégorie 2: de 1490 à 1650 chf (+10,7%)
- Catégorie 3: de 1290 à 1450 chf (+12,4%)
- Catégorie 4: de 990 à 1250 chf (+26,3%)
En outre, une nouvelle classe a été ajoutée:
- Catégorie 5: 1050 chf
L'abonnement business, lui, stagne à 2565 francs. Les enfants paient toujours leur abonnement à moitié prix. Mais d'autres changements pourraient faire grincer des dents:
- Abonnement pour personnes à mobilité réduite: de 690 à 750 francs (+8,7%) ; et pour les accompagnants, de 1490 à 1650 francs (+10,7%)
- Abonnement pour personnes en chaise roulante et leurs accompagnants: de 300 à 330 francs (+10%)
A chacun ses choix
Mais pour certains, c'est donc double peine. C'est le cas de Juliette*, qui ne loupe pas un match avec son mari depuis de longues années. Sa place, en zone 207, a carrément changé de catégorie: de 2 à 1. L'augmentation couplée à ce changement, ça pique: de 1490 à 1850 francs, soit 24,1% d'augmentation!
«J'étais remontée en constatant l'augmentation», dit-elle à watson. «On a les moyens et on va continuer à aller voir les matchs, mais cela représente tout de même 350 francs de plus par année.» Et de lâcher, comme on l'entend parfois dans le canton de Fribourg:
Elle relativise: «Je pense aux plus jeunes, qui ont moins d'argent, comme un apprenti par exemple. Pour eux, cela peut faire la différence.» Mais quitte à faire des choix, de son côté, elle a déjà fait les siens:
Des prix «pratiqués dans la ligue»
Contacté par watson, John Gobbi, directeur général de Fribourg-Gottéron, estime quant à lui que la hausse du prix des abonnements est justifiée. «Nous restons dans les prix pratiqués dans la ligue, même si nous nous situons dans la partie moyenne-haute», dit-il.
«Nous avons revu l’ensemble des catégories de places assises», détaille-t-il. C'est bien le cas du haut de la zone 207, où se trouve Juliette, qui avoue ne pas comprendre pourquoi certaines zones ont changé de catégorie, et d'autres pas.
Le club leur a proposé comme alternative une autre place, dans la nouvelle catégorie 5, en zone 208, pile sous le secteur visiteurs, réduit. Et cela ne lui convient pas.
Au sujet de la réduction de la taille de la zone visiteurs, John Gobbi indique par ailleurs avoir «analysé l'occupation de ce secteur pendant deux saisons. Il s'est avéré qu'il était peu occupé en moyenne», explique-t-il.
Surfer sur la récente victoire?
Dernier point, et le plus sensible: le club aurait-il profité de la récente victoire pour augmenter ses prix? Selon Juliette, celui-ci a tablé dessus «pour augmenter les prix maintenant». Pourquoi maintenant?
«Non, nous avons fait une analyse approfondie de notre pricing de manière globale, avant les play-offs de cette année», rétorque John Gobbi.
Dans tous les cas, Juliette ne compte pas arrêter d'aller aux matchs de sitôt.
*prénom d'emprunt