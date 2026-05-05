Un détail cloche sur la fresque de Gottéron

Une erreur s’est glissée dans la fresque monumentale en hommage à Fribourg-Gottéron. Elle est assumée avec humour par l’artiste.

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Nous vous en parlions récemment: aux abords de la BCF Arena et de l'arrêt CFF «Poya», une énorme fresque en l'honneur de Fribourg-Gottéron a été peinte par un artiste local.

Les infos ici: Impossible de rater cet hommage à Gottéron

Mais certains auront remarqué «le détail qui tue»: le blason fribourgeois est peint... à l'envers.

Oupsie. dr

On rappelle que les armoiries du canton de Fribourg présentent du noir sur la partie supérieure et du blanc sur la partie inférieure. L'écusson a ici été peint «en négatif», son pourtour étant également en blanc, et pas en noir comme cela devrait être le cas.

Après «25 heures de travail»

Contacté, l'artiste Serge Lowrider nous dit avoir «peint cette fresque spontanément et sans plan». «Après 25 heures de travail acharné et ultra-physique et plus de 250 montées d'échelles à 6 mètres de haut, j'ai décidé de mettre le drapeau fribourgeois», explique-t-il à watson.

L'artiste en avait pourtant l'habitude: «Je l'ai déjà dessiné et peint des centaines de fois», précise-t-il. «Allez savoir pourquoi je l'ai peint à l'envers. La fatigue et quelques "Cardinal" de trop», peut-être, lance-t-il.

«C'est tout un symbole, vu que toute la ville avait la tête à l'envers à ce moment-là» Serge Lowrider

En effet 👇 Folle soirée à Fribourg

L'artiste s'est toutefois assez vite rendu compte de son erreur. «Au premier commentaire, je me suis dit que je devais aller tout de suite le changer», admet-il. «Mais au bout du troisième commentaire, j'ai trouvé ça drôle». Et de lâcher:

«Ça donne du grain à moudre aux donneurs de leçons» Serge Lowrider

Il indique toutefois qu'il corrigera la faute «certainement un jour», tout se disant «étonné que ce soit la seule erreur».

(acu)