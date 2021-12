Le HC Davos pourra quand même participer à la Coupe Spengler, malgré les absences du Team Canada et d'Ambri-Piotta. Image: KEYSTONE

Le Canada et Ambri seront absents, mais la Coupe Spengler aura lieu

C'est officiel: le Team Canada et Ambri-Piotta ne participeront pas à la Coupe Spengler. Le Covid-19 en est la cause. Le Slovan Bratislava vient en remplacement, et les organisateurs cherchent encore une 6e équipe.

On le craignait ce lundi matin, c'est désormais certain: le Team Canada et Ambri-Piotta ne participeront pas à la Coupe Spengler 2021. Les organisateurs l'ont annoncé cet après-midi avec un communiqué.

Pour l'équipe à la feuille d'érable, il était trop difficile de se rendre à Davos avec la recrudescence de la pandémie et du variant Omicron.

Les Tessinois, eux, ont été mis en quarantaine par le médecin cantonal pendant dix jours. Ils comptent plusieurs cas de Covid-19 dans leurs rangs.

Du coup, les organisateurs ont déjà réussi à remplacer l'un des deux absents. Ils ont invité le Slovan Bratislava, qui a accepté.

Le club slovaque a déjà participé quatre fois au tournoi grison dans les années 1970, avec trois titres à la clé.

Bratislava rejoint donc dans le tournoi le HC Davos, le Sparta Prague (République tchèque), Kuopio (Finlande) et Frölunda (Suède).

Dans leur communiqué, les organisateurs précisent qu'ils cherchent encore une 6e équipe pour compléter le tableau (deux groupes de trois). Une chose est sûre: il ne s'agira pas de Fribourg-Gottéron, dont l'entraîneur Christian Dubé a balayé l'idée dans le quotidien fribourgeois La Liberté.

S'ils n'y arrivent pas, la Coupe Spengler se jouera avec l'ancien format: 5 équipes qui s'affrontent toutes dans une seule poule, avec les deux meilleures formations qualifiées pour la finale du 31 décembre.