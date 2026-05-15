Hockey: Théo Rochette a une chance en or au Mondial

Théo Rochette a une chance en or au Mondial
Pour un baptême du feu, c'en est un joli. Théo Rochette va disputer à 24 ans son premier Championnat du monde «adulte», à domicile, et sur la ligne des Devils avec Nico Hischier et Timo Meier. Est-ce si surprenant que ça? Non, si l'on remémore les play-off 2025 avec notamment un triplé en finale contre Zurich et un début de saison 25/26 en fanfare avec Lausanne. Oui, si l'on tient compte de la fin de saison plus compliquée du club vaudois, même si Rochette a terminé les play-off avec 7 points en autant de rencontres.
Le sélectionneur Jan Cadieux a tranché et mis le Vaudois avec les deux attaquants de New Jersey. Il a aimé ce qu'il a vu durant les derniers jours de la préparation, là où la concurrence se fait plus rude.
Depuis son plus jeune âge, Théo Rochette a montré une capacité de compréhension du jeu au-dessus de la moyenne. Et forcément, ce «QI hockeyistique» se voit mieux lorsque les joueurs qui vous entourent sont capables de penser à la même vitesse. Avec Hischier et Meier, le Lausannois aura deux vétérans de NHL rompus au jeu vertical et moderne de l'Amérique du Nord. «C'est toujours plaisant d'évoluer avec des joueurs de talent, glisse-t-il. J'ai la chance de le faire, même si je n'ai pas encore beaucoup joué avec eux. On avait disputé un match la semaine passée ensemble, mais je pense que l'alchimie va se développer petit à petit.»
Logiquement, une place sur le premier trio offensif signifie que les regards seront tournés vers lui. Il s'agira de performer assez rapidement, car même si les matches vont s'enchaîner, le tournoi est ramassé sur deux semaines et il faut s'adapter.
Par le passé, Théo Rochette reconnaît qu'il «réfléchissait trop». Qu'il y avait trop de questions sur le futur et de regrets du passé. «On parle beaucoup qu'il faut rester dans le moment présent, ne pas voir trop loin, ne pas ruminer le passé, précise le joueur du LHC. Donc c'est important pour moi de faire ça maintenant et de tout donner pour moi et pour l'équipe.»
Très bon très jeune, celui qui arbore le numéro 93 en sélection a mûri sans faire de travail spécifique avec un psychologue:
Formé en partie au Québec du côté de Chicoutimi et de Québec avec qui il a remporté la Coupe Memorial, Théo Rochette avait également porté le maillot à la Feuille d'érable lors de la saison 2018/19 lors d'un tournoi M17. Rêve-t-il secrètement d'une finale face au Canada? «Peu importe contre qui, conclut-il. Au final, l'objectif c'est de grandir dans ce tournoi, de prendre confiance et d'essayer de gagner. Après, c'est sûr que ce serait cool de pouvoir jouer contre ces joueurs-là et gagner!» (sda/ats)