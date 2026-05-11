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Les fans du FC Aarau réservent une surprise à Vaduz

KEYPIX - Die Spieler vom FC Aarau feiern zusammen mit den Fans den 1:0 Sieg in der zweiten Runde im Schweizer Cup Fussballspiel zwischen dem FC Aarau und dem BSC Young Boys, am Samstag, 20. September ...
Les supporters argoviens vont encourager leur équipe en nombre ce lundi soir.Image: KEYSTONE

Les fans d'Aarau réservent une surprise à Vaduz

Les supporters visiteurs préparent une action d’envergure à l’occasion du choc au sommet de Challenge League, programmé ce soir au Liechtenstein.
11.05.2026, 11:5411.05.2026, 11:54

C'est un rendez-vous qui va déchaîner les passions: ce lundi soir (20h15), Vaduz reçoit Aarau pour un match décisif. La donne est simple: si Vaduz s'impose, il monte directement en Super League. Si Aarau l'emporte, il aura son destin en mains lors de la dernière journée. En cas de match nul, la formation du Liechtenstein garde l'avantage.

Le classement:

Lors de l'ultime ronde du championnat de Challenge League vendredi, les Argoviens recevront Yverdon tandis que Vaduz se déplacera à Wil.
Lors de l'ultime ronde du championnat de Challenge League vendredi, les Argoviens recevront Yverdon tandis que Vaduz se déplacera à Wil.Image: TXT

Aarau n'a donc pas le droit de se rater et ses supporters l'ont bien compris. Dimanche après-midi au Brügglifeld, lors du dernier entraînement des Argoviens avant le choc décisif, à la place de la poignée habituelle de curieux, près de 200 supporters avaient fait le déplacement pour assister à la séance.

Les fans alémaniques n'entendent pas s'arrêter là. Ils préparent une surprise à Vaduz ce lundi soir, puisqu'ils seront...près de 2000 à voyager dans la principauté. Les 1200 billets du secteur visiteurs se sont écoulés en un temps record, si bien que de nombreux autres supporters ont dû trouver une place dans d'autres secteurs du stade.

Les fans du FCA en visite lors du dernier entraînement de leur équipe:

Reste une question: comment l’équipe de Brunello Iacopetta gère-t-elle cette pression? À la veille du match, l’entraîneur parle avant tout du plaisir «de pouvoir jouer quelque chose d’aussi important». Mais il reconnaît aussi que la pression pèse davantage sur Aarau que sur son adversaire.

«Nous devons gagner ce match. Vaduz peut très bien se satisfaire d’un nul»

Le défi est immense pour le FCA, dans un stade à guichets fermées (5800 places) où Vaduz est resté invaincu toute la saison. Mais le visiteur ne part pas battu d’avance.

L’équipe a dissipé les vieux démons qui semblaient ressurgir après une période délicate marquée par une seule victoire en quatre matches. Les larges succès contre Xamax puis Nyon ont relancé la dynamique. Selon Iacopetta, c’est précisément la force de ce groupe. «Cette équipe a grandi. Elle a traversé beaucoup de choses cette saison et a toujours su répondre présente face aux défis.»

Vaduz diminué

On pourrait même dire qu’au moment le plus important de la saison, Aarau se rapproche de sa meilleure forme. Le fait que six joueurs différents aient inscrit les huit buts marqués contre Xamax et Nyon illustre aussi une responsabilité désormais mieux partagée.

Stade Lausanne-Ouchy devra affronter un 12e homme

En face, Vaduz devra composer sans deux cadres importants. En défense, l’entraîneur Marc Schneider sera privé non seulement de Liridon Berisha, blessé depuis le match aller à Aarau, mais aussi de son capitaine Nicolas Hasler, suspendu. Au pire moment possible: le leader défensif et son partenaire manqueront le sommet face à la meilleure attaque du championnat.

Un détail parmi d’autres qui pourrait peser lourd? Ces dernières années, le FCA avait souvent la qualité nécessaire pour monter, sans jamais réussir à franchir l’ultime obstacle. En 2022, le club s’était effondré sous la pression lors du dernier match à domicile contre Vaduz (défaite 2-1). Un an plus tard, Aarau avait laissé filer deux énormes occasions à Yverdon en fin de match et manqué la place de barragiste (1-1). La saison dernière encore, l’équipe avait complètement sombré lors du barrage aller contre GC (0-4). Mais cette fois, tout semble indiquer que le vent tourne enfin du bon côté pour Aarau. Ou peut-être, simplement, que l’heure d’un grand exploit a enfin sonné.

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