Voici les médailles que chassera la Nati de hockey

Les récompenses du Championnat du monde de hockey sur glace, coulées dans un métal précieux, disent quelque chose de la Suisse.

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C'est pour elles que les hockeyeurs vont se battre dès vendredi et jusqu'au 31 mai. Des médailles qui seront décernées au terme des 64 matchs du Mondial disputé à Zurich et Fribourg et qui ont été présentées sur le site officiel du tournoi le week-end dernier.

On y apprend que leur design rompt volontairement avec les formes classiques. La moitié inférieure de la médaille représente un paysage montagneux tridimensionnel et escarpé. Ses arêtes marquées et ses fractures brutes reflètent la dureté et le dynamisme du jeu sur la glace. À l’inverse, la partie supérieure lisse symbolise la précision et la clarté nécessaires pour atteindre les sommets mondiaux.

Image: IIHF

«Nous voulions créer un objet qui ne se contente pas d’illustrer la Suisse, mais qui la représente véritablement. Les Alpes ne sont pas seulement un motif, elles sont la matière elle-même. Le jeu d’ombre et de lumière sur ces surfaces massives reprend le même langage visuel que celui utilisé pour l’ensemble du design de l’événement. Cette médaille est l’aboutissement du tournoi.» Christian Hofstetter, secrétaire général du Championnat du Monde de Hockey sur Glace 2026 de l’IIHF.

La Suisse peut se targuer d’un palmarès riche dans l'histoire du Mondial de hockey. Les Helvètes ont jusqu’à présent remporté cinq médailles d’argent et huit de bronze. Il ne leur manque donc que la plus belle, celle en or. C'est l'objectif de Jan Cadieux et de ces hommes pour cette édition 2026 organisée à domicile.



(jcz)