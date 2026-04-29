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Fribourg-Davos: la vente de billets pour Gottéron frustre

Les joueurs de HC Davos sont decus a la fin de la prolongation lors du sixieme match de la finale des play-off du championnat suisse de hockey sur glace de National League entre le HC Fribourg-Gottero ...
La BCF Arena sera pleine pour le public viewing de jeudi soir.Keystone

La vente éclair de billets pour la finale de Gottéron frustre des fans

Mardi, Fribourg-Gottéron a arraché la victoire face à Davos en prolongations. Dans l'euphorie, une annonce du club a pu passer inaperçue: la vente des billets pour le public viewing du dernier match, jeudi à la BCF Arena. En un éclair, tout était sold out. Certains fans sont frustrés.
29.04.2026, 11:5629.04.2026, 15:56
Alexandre Cudré
Alexandre Cudré

Mardi soir, les supporters de Fribourg-Gottéron étaient en délire à la BCF Arena. Après s'être fait envoyer en prolongation par une égalisation de Davos à trois minutes de la fin du match, les Dragons l'ont tout de même emporté durant les prolongations.

Beaucoup de spectateurs euphoriques et en train de fêter dans la patinoire auront loupé un détail d'importance: dans la foulée, le club a mis en vente des billets pour le public viewing – dans la patinoire fribourgeoise – de l'ultime match de la finale, jeudi (20h00).

Le résumé du match:

Gottéron s'offre un 7e match contre Davos

Pour voir Gottéron jouer à Davos depuis la BCF Arena, il faudra débourser le «prix symbolique» de cinq francs. Les billets ont été mis en vente indépendamment du statut de détenteur d'un abonnement.

Et le moins qu'on puisse dire, c'est que tout est parti à une vitesse folle. C'est bien simple: à minuit, tous les billets pour assister à la retransmission du match dans la patinoire, qui peut abriter plus de 9 300 personnes, ont été vendus, nous informe Blick.

Certains fans sont frustrés

Du côté de certains fans, cela fait grincer des dents. En cause: aucune communication antérieure de prévente n'a eu lieu, comme c'était le cas par e-mail pour les matchs de quart ou de demi-finale, nous disent plusieurs supporters. L'Instagram du club, par exemple, n'a transmis aucune information.

Gottéron a cassé une habitude pour battre Davos

Le bouche à oreille aura fait le reste. Mais pour ceux que l'information aura mis un moment à atteindre, le résultat est amer. «J'ai le sentiment que Gottéron nous prend un peu pour des vaches à lait depuis le début des play-off», nous indique une fan.

Contacté, le club nous indique qu'un message a été transmis à l'intérieur de la patinoire, après la victoire des Dragons. Il devrait nous en dire plus sur ce sujet dans la journée.

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