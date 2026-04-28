Le portier des Dragons est l'un des meilleurs du championnat. Keystone

Le gardien de Gottéron a une tactique pour battre Davos

Reto Berra mise sur son jeu avec la canne pour surprendre le HCD, notamment dans une situation précise que nous avons décryptée avec un expert.

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Mené 3-2 dans la finale des play-off face au HC Davos, Fribourg n'a plus droit à l'erreur: s'il veut remporter le premier titre de son histoire cette saison, il doit s'imposer mardi et jeudi. Une mission périlleuse mais avec un bon gardien, tout est possible en hockey sur glace. Or Reto Berra est un excellent portier, et pas seulement pour arrêter les envois adverses. Le dernier rempart des Dragons brille aussi dans un autre registre qui peut faire basculer des matchs.

Il est en effet l'un des meilleurs gardiens de notre championnat avec sa canne. Lorsqu'un adversaire envoie le puck en fond de patinoire, il est capable de se déplacer très vite derrière son but pour permettre à ses coéquipiers de le récupérer. Pour comprendre comment cela fonctionne, nous avons isolé une séquence de l'acte V et appelé Michael Ngoy. L'ancien défenseur a beaucoup travaillé ce genre de tactique avec les gardiens durant sa carrière et il l'assure: «C'est un thème central. Ça change tout!» Il précise ensuite que Reto Berra est le meilleur gardien du championnat dans ce registre.

L'attaque adverse

Quand un jour franchit la moitié de glace, et qu'il est pressé par un ou plusieurs adversaires, il a souvent tendance à mettre le puck en fond de patinoire. C'est ce qu'a fait Tino Kessler vendredi dernier lorsque deux Fribourgeois sont venus contre lui.

Kessler (cercle rouge) a poussé le puck au fond de la patinoire. A droite de l'image, on s'aperçoit que Berra est dans son but. Image: lemanbleu/watson

Michael Ngoy explique que c'est le genre de situation que redoutent tous les défenseurs. «On doit se retourner très vite pour aller en fond de glace et jouer le puck rapidement en sachant qu'un attaquant nous fonce dessus. Si on se loupe, l'équipe adverse récupère la possession et nous met la pression.»

L'intervention du portier

C'est à ce moment-là que Reto Berra intervient. Alors que certains gardiens moins doués, moins expérimentés ou moins en confiance auront tendance à rester prudemment devant leur filet, le portier des Dragons est capable de calculer la vitesse et la trajectoire du puck en une fraction de seconde, parfois en observant le geste de l'attaquant. Il a identifié sur cette action que s'il quittait son but, il serait en mesure de stopper la rondelle avec sa canne, et c'est donc ce qu'il a choisi de faire.

Berra (cercle rouge) a contourné son but pour participer au jeu. Image: lemanbleu/watson

Michael Ngoy se souvient avoir évolué avec des gardiens qui ne quittaient jamais leur cage. «Je n’arrêtais pas de leur dire qu’ils devaient nous aider à récupérer le puck, sinon on ne l’aurait jamais et on resterait constamment sous pression dans notre zone.» À l’inverse, il a aussi joué avec des portiers bien plus mobiles. «Benjamin Conz était particulièrement performant dans ce domaine», raconte-t-il.

La récupération du puck

L'intervention de Reto Berra a permis à un de ses défenseurs de reprendre la possession du puck, et à Fribourg de se porter vers l'avant pour se créer une nouvelle chance de but.

Alors que Berra est toujours hors de son but, Benoît Jecker a récupéré le puck. Comme il a une longueur d'avance sur l'attaquant grison Beni Waidacher, il a eu du temps pour relancer proprement vers l'avant. Image: lemanbleu/watson

Ce type d'intervention a deux effets: d'abord sur les attaquants de l'équipe adverse, ensuite sur les propres défenseurs de son équipe.

«Un gardien possède plusieurs façons de déstabiliser les attaquants. L’une d’elles consiste à être performant derrière son but, rappelle Michael Ngoy. Plus le gardien est à l’aise dans ce domaine, plus les attaquants doivent être vigilants lorsqu’ils envoient le puck en fond de patinoire, afin d’éviter qu’il ne le récupère. Cela peut rapidement installer le doute chez les adversaires, qui hésitent et ne savent plus vraiment quelle option choisir.»

«A l'inverse, lorsque les attaquants constatent qu’un portier ne sort jamais, ils finissent par l’identifier et comprendre qu’il est fébrile dans ce domaine. C’est une information précieuse que le gardien révèle malgré lui» Michael Ngoy, ancien défenseur.

Conz et Ngoy ont notamment évolué ensemble sous le maillot de Gottéron en 2014/2015. Image: KEYSTONE

Enfin, un gardien aussi mobile que Reto Berra offre de la sécurité à ses défenseurs près de la bande ainsi que dans le jeu, comme le rappelle Ngoy. «Tu t'adaptes à ça. Quand je jouais avec Benjamin Conz, je n'allais jamais récupérer moi-même le puck derrière le but. Mon coéquipier en défense et moi-même nous mettions chacun dans un coin en attendant de recevoir la rondelle de la part de «Benji», ce qui changeait complètement la dynamique du jeu.»

La dynamique actuelle n'est pas en faveur de Fribourg-Gottéron, mené 3-2 par Davos en finale. Les Dragons espèrent très fort pouvoir compter sur leur gardien mardi, à la fois devant et derrière son but, pour rester en vie dans cette finale et s'offrir un septième match.