Les Dragons ont ressorti leur maillot bleu mardi, contrairement aux derniers matchs (médaillon). image: keystone/watson

Gottéron a cassé une habitude pour battre Davos

Mardi, les Dragons ont battu pour la première fois à domicile le HCD dans cette finale. Et ils ont fait un grand changement avant cette victoire.

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En dominant Davos mardi à domicile (2-1 après prolongation), Fribourg-Gottéron s'est offert le droit de jouer un septième match dans cette finale, jeudi dans les Grisons. Et donc aussi celui de rêver à un premier titre de champion national tant attendu.

Les (télé)spectateurs les plus attentifs auront remarqué ce changement chez les Dragons, mardi à la BCF Arena: ceux-ci ont rejoué avec leur maillot bleu, contrairement aux derniers matchs à la maison (notamment les actes 2 et 4 de cette finale).

Les Dragons ont joué (et gagné) en bleu ce mardi. Image: KEYSTONE

Ce choix est étonnant, quand on sait que Julien Sprunger et ses coéquipiers avaient décidé de ne plus jouer avec ce maillot bleu durant ces play-off, par superstition, parce qu'ils... perdaient en le portant. C'est La Liberté qui racontait cette décision des Dragons, prise dès le quart de finale contre Rapperswil le 28 mars, juste après qu'ils ont perdu un deuxième match avec cette tunique. Le directeur sportif de Gottéron, Gerd Zenhäusern, a expliqué à La Liberté:

«Après cette deuxième défaite, les joueurs et le chef mat' sont venus me voir pour me dire qu’ils ne voulaient plus jouer avec ce pu… de bleu.»

Une autre habitude dans le vestiaire fribourgeois👇 Les joueurs de Gottéron adorent snifer ce produit, mais il y a des dangers

Conséquence: depuis ce 28 mars, les Fribourgeois ont disputé tous leurs matchs à la BCF Arena avec leur autre maillot domicile, le noir. Avec de la réussite, dans un premier temps: en noir, ils ont gagné dans leur antre la septième rencontre décisive contre Rapperswil, ainsi que tous les trois duels face à Genève-Servette en demi-finale.

Seulement voilà, la magie n'a plus opéré face à Davos en finale: deux matchs et deux défaites avec cette tenue foncée...

En noir, Gottéron a perdu ses deux premiers matchs à la maison contre Davos. Image: keystone

On imagine donc que c'est à nouveau par superstition – elle est très présente dans le hockey sur glace – que les Dragons ont décidé de ressortir, ce mardi, leur maillot bleu, pour briser le mauvais sort. Et ça a fonctionné: ils ont fêté leur premier succès à domicile de cette série.

Gottéron a tout fait pour recevoir toutes les bonnes ondes dans ce 6e acte. On a par exemple aperçu sur le banc des joueurs, juste avant le coup d'envoi, le légendaire Hubert Audriaz. L'octogénaire est une véritable figure de la ville de Fribourg. Ancien joueur de Gottéron, c'est lui qui a eu l'idée – au début des années 1990 – d'associer au club le désormais mythique emblème du dragon.

Hubert Audriaz, mythe de Fribourg. image: Keystone

Jeudi à Davos, les Fribourgeois ne pourront pas porter leur maillot bleu, cette couleur étant réservée aux Grisons à la maison. Julien Sprunger et ses coéquipiers évolueront donc dans leur habituel maillot extérieur gris. Mais on est certain qu'ils entretiendront toutes les autres superstitions possibles pour s'offrir leur premier sacre.