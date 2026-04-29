Les fans de Gottéron peuvent se réjouir. Image: KEYSTONE

Gottéron a une bonne nouvelle pour ses fans

La vente éclair des tickets pour le public viewing de la finale Gottéron-Davos, jeudi, a agacé certains supporters, pris de court. Le club annonce la vente d'une nouvelle salve de billets.

Plus de «Sport»

Nous vous en parlions mercredi matin: certains fans de Gottéron n'avaient pas pu avoir leurs billets pour le public viewing de l'ultime match de la finale Gottéron-Davos, à la BCF Arena, jeudi.

Pour les autres matchs de la finale, la retransmission des matchs n'était pas soumise à une entrée et il suffisait de venir (assez tôt) à la patinoire pour pouvoir pénétrer dans l'enceinte. Cette fois-ci, des fans déçus n'auraient pas pu avoir y accès et dénonçaient la méthode utilisée: les billets ont été mis en vente sans information au préalable.

On en parle ici: La vente éclair de billets pour la finale de Gottéron frustre des fans

Contacté mercredi matin, le club nous a brièvement expliqué que «l'information a été affichée dans la patinoire» après la victoire, sans vouloir rentrer dans les détails.

De nouveaux billets en vente

Jeudi soir, l'ambiance est assurée sur la zone de Saint-Léonard, avec une patinoire bien remplie et, à n'en pas douter, de nombreux supporters sur la «place du Fair-play», à côté de la patinoire, où un écran géant retransmettra le match.

Contacté, le club n'a pas répondu aux questions de watson à l'heure de la publication de cet article, mais a publié une nouvelle information, ce mercredi en fin d'après-midi, qui va faire plaisir aux supporters: des billets supplémentaires pour le public viewing seront mis en vente jeudi, à midi.

«Un dernier contingent sera mis en vente jeudi à 12h sur le ticketshop de Fribourg-Gottéron»

Il n'y a «aucune priorité abonnés», est-il par ailleurs écrit. Le club indique également que «l’équipe retrouvera la BCF Arena environ 5h30 après la fin de l’horaire du match», quelle que soit l'issue de celui-ci.