Reto Berra célèbre son titre de champion en brandissant le trophée. Image: keystone

Le gardien de Gottéron a vécu un moment particulier

Dans la seconde qui a suivi la conquête du titre de champion, Reto Berra a levé les yeux au ciel. Une attitude pas du tout anodine.

Plus de «Sport»

Sur la glace, Reto Berra donne une impression de calme presque stoïque. Mais après la conquête du titre de champion, toutes les émotions ont jailli de ce colosse de 1m94, tandis que, derrière lui, les supporters fribourgeois scandaient son nom.

Les larmes aux yeux, il a raconté ce qui lui a traversé l'esprit lorsque Lucas Wallmark a inscrit le but victorieux en prolongation. Le natif de Bülach a confié:

«J'ai regardé vers le ciel, vers mon père. Lors de mon premier titre de champion (réd: 2009, avec Davos), il était encore là. Maintenant, il est au ciel, et, ces dernières semaines, je me suis senti plus proche de lui. C'est magnifique.»

De belles paroles pour le capitaine

Berra a aussi tenu à mettre en avant le capitaine fribourgeois Julien Sprunger, qui est devenu champion lors de son 1186ᵉ match de National league, tous disputés sous les couleurs de Gottéron.

«Il le mérite tellement, c'est un capitaine incroyable et un être humain encore bien meilleur. D'autres finissent par se décourager quand ça ne fonctionne jamais, mais pas lui. Il est génial avec tout le monde, peu importe d'où ils viennent.»

Reto Berra a aussi expliqué n'avoir ressenti aucune pression lors de ce match décisif. Le triple médaillé d'argent aux Championnats du monde a assuré:

«Un tel match, ce n'est pas de la pression mais de la joie. L'essentiel, c'est de faire confiance à la vie, en se disant que ce qui doit arriver arrivera»

Un dévouement sans failles

Pour retrouver le sommet, Berra a fait aussi beaucoup de sacrifices:

«Je suis vraiment acharné, je consacre tout mon temps au hockey et j'ai travaillé d'arrache-pied dans tous les domaines. J'ai 39 ans maintenant, c'était peut-être ma toute dernière chance de redevenir champion. Que ça se réalise ainsi montre simplement que, quand on a confiance, tout est possible.»

C'est avec ce dévouement que Berra s'est frayé un chemin dans le cœur des supporters au fil des huit années écoulées depuis son retour de la NHL en Suisse et son arrivée à Fribourg. Dès l'avant-dernier match de la finale, mardi à domicile, les fans l'avaient spécialement rappelé une nouvelle fois sur la glace, et il avait reçu leurs ovations, ému.

Vidéo: watson

Reto Berra rejouera sans doute à la BCF Arena, mais pas avec le Dragon sur le torse. Il portera l'an prochain les couleurs de Kloten. (car/sda)