Le gardien de Gottéron a vécu un moment particulier
Sur la glace, Reto Berra donne une impression de calme presque stoïque. Mais après la conquête du titre de champion, toutes les émotions ont jailli de ce colosse de 1m94, tandis que, derrière lui, les supporters fribourgeois scandaient son nom.
Les larmes aux yeux, il a raconté ce qui lui a traversé l'esprit lorsque Lucas Wallmark a inscrit le but victorieux en prolongation. Le natif de Bülach a confié:
De belles paroles pour le capitaine
Berra a aussi tenu à mettre en avant le capitaine fribourgeois Julien Sprunger, qui est devenu champion lors de son 1186ᵉ match de National league, tous disputés sous les couleurs de Gottéron.
Reto Berra a aussi expliqué n'avoir ressenti aucune pression lors de ce match décisif. Le triple médaillé d'argent aux Championnats du monde a assuré:
Un dévouement sans failles
Pour retrouver le sommet, Berra a fait aussi beaucoup de sacrifices:
C'est avec ce dévouement que Berra s'est frayé un chemin dans le cœur des supporters au fil des huit années écoulées depuis son retour de la NHL en Suisse et son arrivée à Fribourg. Dès l'avant-dernier match de la finale, mardi à domicile, les fans l'avaient spécialement rappelé une nouvelle fois sur la glace, et il avait reçu leurs ovations, ému.
Reto Berra rejouera sans doute à la BCF Arena, mais pas avec le Dragon sur le torse. Il portera l'an prochain les couleurs de Kloten. (car/sda)