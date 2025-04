Stefan Mäder joue à Viège mais n'y réside pas.

Ce hockeyeur viégeois habite vraiment très loin de la patinoire

Jeudi à Porrentruy, lors de l'acte 5 du barrage contre Ajoie (20h00), le Haut-Valaisan Stefan Mäder jouera bien plus proche de son domicile que lorsque son club évolue à la maison.

Stefan Mäder n'est de loin pas le Viégeois qui a le plus brillé par ses statistiques dans ces play-offs et le barrage contre Ajoie, mais notre célèbre collègue alémanique, Klaus Zaugg, lui a consacré tout un article. Et il y a plusieurs raisons.

Mäder (numéro 97) n'a pas encore ouvert son compteur personnel contre le HC Ajoie. Image: KEYSTONE

La première, c'est que ce «romantique du hockey», comme le décrit notre confrère, va définitivement ranger ses patins à la fin de cette série contre les Ajoulots. Et ce peu importe si le HC Viège est promu ou non. L'attaquant de 34 ans va devenir papa pour la première fois dans quelques jours, et il pourra donc désormais se consacrer à son foyer. D'autant que sa femme risque d'avoir bientôt un emploi du temps très chargé.

Car oui, la chérie de Stefan Mäder n'est autre que la beach-volleyeuse Joana Mäder (Heidrich, de son nom de jeune fille). Après son congé maternité, la championne d'Europe 2020 et médaillée de bronze des JO de Tokyo (les deux fois avec Anouk Vergé-Dépré) entend bien revenir à la compétition.



Joana Mäder et Stefan Mäder se sont mariés en avril 2023. image: instagram

Le centre viégeois entretient aussi une forme de romance avec la Swiss League, comme le rappelle Klaus Zaugg. Formé à Langnau, l'Emmentalois n'a jamais pu s'imposer dans l'élite avec les Tigres. Ni même avec aucun autre club. La faute, surtout, à une supposée lenteur (le colosse pèse 97 kg pour 190 cm). Il a donc dû se contenter de la deuxième division, loin des projecteurs, durant l'immense majorité de sa carrière. Il y a joué 675 matchs et inscrit 119 goals, pour un total de seize saisons.

Quatre heures de train par jour

Pour rester aussi longtemps motivé à évoluer dans l'antichambre du hockey suisse, il faut forcément être passionné de ce sport. Stefan Mäder l'est. Une autre preuve? L'ancien Bâlois, Oltenois et Ajoulot – avec qui il a fêté la promotion en 2021, mais n'a pas été conservé en National League – passe plus de quatre heurs par jour dans les trains pour venir s'entraîner à Viège. Oui, vous avez bien lu!

C'est Klaus Zaugg qui le raconte dans son article consacré à l'attaquant haut-valaisan:

«Une partie de la romance, c'est que Stefan Mäder vit à Niederbipp, dans le canton de Berne, au pied du Jura (entre Bienne et Olten). 286 kilomètres au nord de Viège par l'autoroute ou 145 kilomètres en passant par le tunnel du Lötschberg. Il se rend tous les jours à l'entraînement en train. De la gare de Niederbipp à Viège, il faut deux heures et deux minutes de train.»

Les (longs) trajets possibles entre Niederbipp (BE), au pied du Jura, et Viège, dans le Haut-Valais. image: google maps

Quand on aime, on ne compte pas les kilomètres. Un véritable romantique, donc!

On ne sait pas ce que fait Stefan Mäder durant tout ce temps assis dans un wagon. Lire des livres de conseils pour les nouveaux parents ou analyser à la vidéo le HC Ajoie?

Les mauvaises langues diront que la réponse est la première option, car le numéro 97 du HC Viège n'a toujours pas débloqué son compteur personnel contre les Jurassiens.

Il aura une nouvelle (et peut-être dernière) chance de le faire ce jeudi (20h00), lors de l'acte 5 à Porrentruy, où les locaux – qui mènent 3-1 – assureront leur maintien en cas de victoire.