Le prochain coach de la Nati de hockey est déjà prêt

Patrick Fischer doit désormais décider s’il prolonge ou non son contrat au-delà du Mondial 2026. Si c'est non, on connaît déjà son successeur. Et il est Romand.

Klaus Zaugg Suivez-moi

A vrai dire, Patrick Fischer (50 ans) souhaitait repousser encore un peu la décision concernant son avenir professionnel. En août dernier, interrogé pour savoir s’il comptait prolonger avant Noël son contrat arrivant à échéance, le coach de la Nati avait répondu:

«Je n’y ai encore jamais pensé et ma situation contractuelle ne m’intéresse pas. Ce qui compte maintenant, ce sont les Jeux olympiques et le Championnat du monde à domicile.»

Désormais, Fischer n’a plus le choix: il doit se pencher sur cette question. Le dynamique directeur sportif de la fédération (Swiss Ice Hockey), Lars Weibel (51 ans), exige une réponse ferme d’ici début décembre. Sans discussion possible. Soit Patrick Fischer prolonge son contrat par anticipation, soit il s’arrête après le Mondial de mai 2026.

Lars Weibel (à droite) veut une décision rapide de Patrick Fischer. Image: KEYSTONE

Clarification nécessaire pour tout le monde

Pourquoi cet ultimatum? Parce que la situation est délicate. Le successeur potentiel de Patrick Fischer est déjà salarié de la fédération. Pour Lars Weibel, c’est une évidence: la philosophie de la «Swissness» – instaurée à l’automne 2015 par son prédécesseur Raëto Raffainer et selon laquelle des Suisses doivent diriger l’équipe nationale – doit être maintenue.

Patrick Fischer est sélectionneur national depuis décembre 2015. S’il ne prolonge pas son contrat, Jan Cadieux (45 ans) deviendra son successeur.

Plusieurs clubs courtisent activement Jan Cadieux en vue de la prochaine saison, et son contrat de sélectionneur de l’équipe nationale U20 arrive à échéance à la fin de celle-ci. Lui aussi a donc besoin de savoir rapidement de quoi sera fait son avenir professionnel.

Une clarification anticipée de la question du sélectionneur national va, de toute façon, dans l’intérêt de tous. Tant qu’on ne saura pas si Patrick Fischer poursuivra après le Mondial, la question de son avenir reviendra sans cesse dans la bouche des journalistes. A la veille et pendant un Championnat du monde organisé en Suisse, cela risquerait d’engendrer des remous inutiles.

Un successeur idéal

Une chose est sûre: Jan Cadieux serait (ou est) le successeur idéal de Patrick Fischer. Fils du joueur et entraîneur légendaire Paul-André Cadieux, décédé il y a un peu plus d’un an à l’âge de 77 ans, il incarne une personnalité forte et charismatique – une version plus introvertie de Patrick Fischer, en quelque sorte. Après une longue carrière de joueur, il a conduit Genève-Servette au titre de champion en 2023, puis à la victoire en Ligue des champions en 2024. Le 28 décembre 2024, il a été relevé de ses fonctions à Genève.

Jan Cadieux serait le successeur idéal de Patrick Fischer. image: Keystone

Il travaille désormais pour la fédération comme entraîneur des équipes juniors nationales et a assisté Patrick Fischer lors du Mondial 2025, où la Nati a atteint la finale. En cas de prolongation du mandat de Patrick Fischer, Cadieux pourrait certes continuer à travailler au sein de Swiss Ice Hockey et devenir sélectionneur plus tard. Mais la fédération prendrait alors le risque qu’un club ne le débauche entre-temps.

Thierry Paterlini (50 ans), actuellement sur le banc de Langnau, a également été un temps pressenti pour succéder à Patrick Fischer. Son contrat, valable jusqu’en 2027, contient une clause de sortie en cas d’appel à la tête de la sélection nationale. Mais Lars Weibel, prudent et attentif au contexte politique du hockey, ne veut pas jeter de l’huile sur le feu. Les relations entre Swiss Ice Hockey et la National League, juridiquement indépendante, sont déjà tendues. Débaucher un entraîneur à succès de club serait délicat.

Il est donc acquis qu’avant même le Spengler Cup, en décembre, on saura qui sera, après le Mondial 2026, le coach de la Nati: soit Patrick Fischer continue, soit Jan Cadieux prend la relève.

