Une vague de rébellion secoue le vestiaire de la Nati

Les stars suisses de la NHL, emmenées par Roman Josi et Nino Niederreiter, ont exigé du président de la fédération, Urs Kessler, la réintégration de Patrick Fischer. Le grand patron du hockey semble néanmoins réussir à apaiser la situation.

Klaus Zaugg Suivez-moi

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La pétition lancée par les fans de la Nati pour un retour de Patrick Fischer a déjà rassemblé le soutien d’un quart de million de personnes. Mais elle reste sans effet. Elle fait certes du bruit, mais n’influence en rien la décision du conseil d’administration de la fédération, qui, on le sait, a résilié le contrat de Patrick Fischer sans préavis.

Il en va tout autrement de l’avis des joueurs. Dimanche soir, la boîte aux lettres du président de la fédération, Urs Kessler, a été prise d’assaut. Par écrit, les stars suisses de la NHL, emmenées par Roman Josi et Nino Niederreiter, ont demandé au président et au conseil d’administration de réintégrer Patrick Fischer dans ses fonctions.

Roman Josi, pilier de la Nati. image: Keystone

Les joueurs n’ont pas menacé de boycotter le Championnat du monde. Cela n’aurait pas été dans le style de Roman Josi ou de Nino Niederreiter. Leur message était rédigé dans un ton urgent, mais soigné, courtois et solide sur le fond. C'est une communication maîtrisée, et bien plus aboutie que celle de la fédération.

Urs Kessler a certainement dû s’y reprendre à deux fois en lisant le message. Et cette fois, il n'a pas perdu son sang-froid, sachant pertinemment qu’un revirement ruinerait toute son autorité. Il s’est donc précipité hier soir à Bienne, où Jan Cadieux prépare avec son équipe les deux prochains matchs internationaux contre la Hongrie, jeudi et vendredi. Les titans de la NHL ne sont pas encore là, ils ne sont attendus en Suisse que la semaine prochaine.

Kessler s’est présenté devant le groupe, s’est entretenu avec l’ensemble du staff, dont Jan Cadieux, le successeur de Patrick Fischer. Selon des sources bien informées, il serait parvenu à apaiser la révolte au sein du vestiaire. Le staff et les joueurs auraient juré fidélité au nouveau sélectionneur.

Urs Kessler, président de Swiss Ice Hockey. image: Keystone

Urs Kessler part désormais du principe que les joueurs de NHL finiront eux aussi par suivre la ligne fixée en interne et qu’ils s’inscriront pleinement dans le projet de Jan Cadieux, dans l’intérêt d’un Championnat du monde réussi à domicile. Il est en contact permanent avec eux et espère obtenir rapidement des garanties de leur engagement. Un serment de loyauté. Le tout à la veille de la conférence de presse de mercredi à Bienne, où l’on peut s’attendre à de nombreuses questions sur l’avis tranché des joueurs de NHL.

La question de la réintégration du défenseur Lian Bichsel reste, quant à elle, en suspens. Patrick Fischer l'avait suspendu jusqu'à la fin de cette saison pour ne pas avoir répondu aux convocations de l'équipe nationale juniors. La sanction a désormais été levée par le conseil d'administration. C'est donc à Jan Cadieux de décider s'il convoquera Lian Bichsel pour le Championnat du monde à domicile, dans l'éventualité où ce dernier serait éliminé des play-offs avec Dallas.