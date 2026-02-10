faible pluie
JO 2026: En bronze, Gregor Deschwanden doit se faire tatouer

Après sa médaille surprise, ce Suisse doit honorer un pari

Le sauteur à ski lucernois, bronzé lundi aux JO sur le petit tremplin, ne s'attendait pas à monter sur le podium. Il avait alors lancé un pari pour rire, qu'il doit désormais respecter.
10.02.2026, 10:5710.02.2026, 10:57
Melanie Muschong / t-online
Un article de
t-online

Gregor Deschwanden avait voulu se fixer une motivation toute particulière pour décrocher une breloque lors de ces Jeux olympiques. Alors il avait lancé un pari en cas de médaille. Sans réel risque de devoir l'honorer, à première vue.

Seulement voilà, le sauteur à ski lucernois (34 ans) a remporté le bronze lundi sur le petit tremplin!

Gregor Deschwanden a remporté une médaille inattendue sur le petit tremplin de Predazzo. Image: keystone

Le pari en question? En cas de podium, Deschwanden avait juré de se faire faire un tatouage. Or, il avait confié à Blick, avant la compétition, n'être «absolument pas du genre à se faire tatouer»...

Lundi soir, en conférence de presse après son exploit, le Suisse a déclaré dans un éclat de rire:

«Oui, je suis en plein dedans maintenant»

Avant de poursuivre:

«Je dois encore réfléchir à qui se chargera de la création de ce tatouage, car je n'ai pas vraiment la fibre artistique. Mais quoi qu'il en soit, un pari est un pari. Je m'en réjouis. Je dois encore décider de l'emplacement. C'est avec plaisir que j'honore ce pari pour une telle occasion.»

C'est sans doute d'autant plus vrai que Gregor Deschwanden a vécu une saison plutôt mitigée jusqu'à ce bronze olympique. Son meilleur résultat en Coupe du monde est une 10e place à Garmisch-Partenkirchen, sur le grand tremplin.

Son exploit en détail👇

Deschwanden a remporté une médaille inattendue

A Predazzo, le Lucernois était donc aux anges et a avoué au micro de la SRF:

«Je ne réalise pas encore tout à fait. Aujourd'hui, j'étais dans le "flow" dès le saut d'essai. Parfois, on a besoin de chance et que ce soit le bon jour. Je suis super heureux que ce jour ait été le mien.»

Gregor Deschwanden n'est que le troisième sauteur à ski suisse de l'Histoire à remporter une médaille aux Jeux olympiques. Comme il ne croyait plus lui-même au podium après la première manche – il occupait alors la quatrième place –, il n'avait même pas emporté sa tenue spéciale pour monter sur la boîte. Il a ainsi avoué, en riant, à la SRF: «Ce n'est même pas ma veste, tout m'a été prêté.»

Adaptation en français: Yoann Graber

