Après sa médaille surprise, ce Suisse doit honorer un pari
Gregor Deschwanden avait voulu se fixer une motivation toute particulière pour décrocher une breloque lors de ces Jeux olympiques. Alors il avait lancé un pari en cas de médaille. Sans réel risque de devoir l'honorer, à première vue.
Seulement voilà, le sauteur à ski lucernois (34 ans) a remporté le bronze lundi sur le petit tremplin!
Le pari en question? En cas de podium, Deschwanden avait juré de se faire faire un tatouage. Or, il avait confié à Blick, avant la compétition, n'être «absolument pas du genre à se faire tatouer»...
Lundi soir, en conférence de presse après son exploit, le Suisse a déclaré dans un éclat de rire:
Avant de poursuivre:
C'est sans doute d'autant plus vrai que Gregor Deschwanden a vécu une saison plutôt mitigée jusqu'à ce bronze olympique. Son meilleur résultat en Coupe du monde est une 10e place à Garmisch-Partenkirchen, sur le grand tremplin.
A Predazzo, le Lucernois était donc aux anges et a avoué au micro de la SRF:
Gregor Deschwanden n'est que le troisième sauteur à ski suisse de l'Histoire à remporter une médaille aux Jeux olympiques. Comme il ne croyait plus lui-même au podium après la première manche – il occupait alors la quatrième place –, il n'avait même pas emporté sa tenue spéciale pour monter sur la boîte. Il a ainsi avoué, en riant, à la SRF: «Ce n'est même pas ma veste, tout m'a été prêté.»
Adaptation en français: Yoann Graber