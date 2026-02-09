assez dégagé
JO 2026: Deschwanden en bronze sur le petit tremplin

La joie compréhensible de Gregor Deschwanden
Le Lucernois âgé de 34 ans a réussi deux excellents sauts.Keystone

Deschwanden a remporté une médaille inattendue

C'est l'une des plus grandes surprises du sport suisse depuis le début de ces JO 2026: Gregor Deschwanden a obtenu le bronze au petit tremplin à Predazzo lors des Jeux olympiques de Milan-Cortina.
09.02.2026, 21:0809.02.2026, 21:16

Le Lucernois âgé de 34 ans a réussi deux excellents sauts à 106 et 107 m. Il n'a pas craqué sous la pression alors qu'il était 4e après la manche initiale. Au contraire, il a gagné un rang pour se hisser sur le podium, à égalité avec le Japonais Ren Nikaido.

Le duo n'a été devancé que par l'Allemand Philipp Raimund (102/106,5 m) et l'étonnant Polonais Kacper Tomasiak (103/107 m). Raimund s'est imposé avec 3,4 points d'avance sur le Polonais et 8,1 points sur Nikaido et Deschwanden.

Cette sauteuse à ski mène une double vie

Les deux autres Helvètes en lice ont aussi obtenu leur place en finale. Le jeune Felix Trunz s'est montré à son avantage avec des sauts à 101,5 et 100 m, ce qui lui a valu le 18e rang. Sandro Hauswirth (100/98,5 m) a pour sa part manqué son deuxième saut et a terminé 29e. (fxp-fr-sda-rtp/ats)

