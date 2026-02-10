Natalie Maag espère remporter un diplôme olympique. Keystone

Cette lugeuse suisse a bénéficié d'un soutien inattendu

Natalie Maag n'aurait pas pu disputer les JO sans sa campagne de financement participatif à laquelle a contribué...une de ses rivales.

Les difficultés financières rencontrées par la fédération nationale Swiss Sliding ont placé Natalie Maag dans une situation compliquée, puisqu'elle a dû assumer elle-même les frais supplémentaires qu’implique une saison olympique. À l’automne dernier, elle a donc lancé une campagne de financement participatif.

Un pari couronné de succès. Parmi les premières à faire un don figurait Anna Berreiter, vice-championne olympique à Pékin et actuellement sixième du classement général de la Coupe du monde, deux places devant Maag.

«On le dit dans beaucoup de sports, mais en luge, la solidarité est vraiment particulière. Nous formons une véritable grande famille. Nous avons même un groupe de filles avec des Allemandes, des Autrichiennes et des Sud-Tyroliennes, et il nous arrive même de partir en vacances ensemble.» Natalie Maag.

Au final, plus de 15'000 francs ont été récoltés, soit bien davantage que prévu. Cette somme a notamment permis à la Zurichoise de 28 ans de poursuivre la collaboration avec son entraîneur d’athlétisme et confidente Daniela Mühlebach, elle aussi présente à Cortina.

Natalie Maag sur la piste olympique. Keystone

«Ça a été un énorme boost», confie Maag, pleine de reconnaissance. Le soutien dont elle a bénéficié a sauvé sa saison, voire sa carrière. «Mentalement, c’était difficile d’aborder cet hiver, admet-elle. Je suis arrivée à un moment où je n’étais plus certaine d’avoir la force de continuer à me battre.»

Cette situation explique aussi pourquoi elle n’est pas parvenue à franchir le cap espéré après ses deux podiums et sa 5e place au classement général la saison dernière. Sans compter qu'à ces difficultés financières se sont ajoutés des soucis physiques: un doigt enflammé l’a handicapée au départ et l’a contrainte à suivre un traitement antibiotique.

Natalie Maag avant la compétition à Cortina. Keystone

Maag est toutefois en regain de confiance. Engagée jusqu'à mardi soir dans ces JO, elle espère faire mieux que sa 9e place obtenue à Pékin et c'est toujours possible après les deux premières manches disputées lundi à Cortina.

Natalie Maag a en effet conservé l'espoir de remporter un diplôme olympique. La Zurichoise est classée au 10e rang intermédiaire. Elle a perdu près d'une seconde sur le meilleur temps, soit environ une demi-seconde par manche. Elle devra combler son retard actuel de trois dixièmes sur la 8e place mardi, à partir de 17h00.

