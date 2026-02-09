stratus fréquent
JO 2026: les médailles olympiques valent très cher

Goldmedaille Gold Medal Olympic Olympics 2026 Mailand Milano Cortina
La médaille la plus convoitée du monde du sport.Image: olympics.com

Les médailles des JO 2026 font déjà parler

Les breloques attribuées aux meilleurs athlètes des Jeux olympiques de Milan-Cortina n'ont jamais été aussi convoitées. Voici pourquoi.
09.02.2026, 05:3209.02.2026, 05:32

Les athlètes s’entraînent durant toute une vie dans le rêve de recevoir un jour une médaille olympique. Lors des Jeux d’hiver de Milan et Cortina, décrocher l’une de ces médailles vaut toutefois particulièrement le coup: en cause, la flambée des prix des métaux précieux.

La valeur de l’or et de l’argent contenus dans une médaille d’or atteint désormais 1867 francs suisses, selon la ZDF. Lors des Jeux de Paris 2024, elle ne s’élevait qu’à 700 francs. La valeur des métaux précieux a donc plus que doublé. Cette hausse s’explique principalement par l’envolée du prix de l’argent, puisque les médailles d’or comme celles d’argent sont composées en grande majorité de ce métal.

Gold medalist Switzerland&#039;s Franjo von Allmen poses with the gold medal after the men&#039;s alpine skiing downhill race at the 2026 Olympic Winter Games at the Stelvio Ski centre in Bormio, Ital ...
Franjo von Allmen peut savourer.Keystone

La Monnaie italienne, l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS), précise que les trophées sont fabriqués à partir de métaux recyclés. La médaille d’or se compose de six grammes d’or — sous forme de placage — et de 500 grammes d’argent pour le noyau. La médaille d’argent, quant à elle, est constituée exclusivement d’argent, à hauteur de 500 grammes.

Pour la médaille de bronze, seul le prestige compte vraiment: les 420 grammes de cuivre qu’elle contient valent à peine un peu plus de 4 francs. Au total, un peu plus de 700 médailles d’or, d’argent et de bronze devraient être attribuées dans les prochaines semaines.

🥇 Drôle de mésaventure

En conférence de presse dimanche, la skieuse américaine Breezy Johnson a présenté sa médaille d'or après sa victoire en descente, mais sans le ruban! Elle n'est pas la première athlète à qui cela arrive. Un incident similaire était déjà survenu samedi à la fondeuse suédoise Ebba Andersson après sa 2e place en skiathlon.
Image: sda

Et pour ceux qui s’étonnent que la médaille d’or ne contienne que six grammes d’or, voici un fun fact rassurant: les dernières médailles olympiques en or massif ont été remises en 1912, lors des Jeux de Stockholm. Elles pesaient 26 grammes, ce qui correspondait à l’époque à une valeur d’environ 15,50 francs par médaille. Aujourd’hui, ces mêmes 26 grammes d’or vaudraient plus de 3000 francs. (leo/jcz)

