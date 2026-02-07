bien ensoleillé
JO 2026: Franjo von Allmen est champion olympique de la descente

epa12711898 Switzerland&#039;s Franjo von Allmen celebrates in the finish area during the men&#039;s Alpine Skiing Downhill race at the 2026 Olympic Winter Games at the Stelvio Ski Center in Bormio, I ...
Le Bernois Franjo von Allmen a remporté la descente des JO de Milan-Cortina. image: Keystone

Le premier champion olympique des JO 2026 est Suisse

Vainqueur de la descente devant les Italiens Franzoni et Paris, Franjo von Allmen est devenu samedi le tout premier champion olympique des Jeux de Milan-Cortina. Quatrième, Marco Odermatt débute quant à lui les JO par une immense déception.
07.02.2026, 12:5007.02.2026, 13:07

Franjo von Allmen n'a pas failli le jour J. Le Bernois est devenu champion olympique de descente samedi à Bormio, un an après son titre mondial dans la discipline. Marco Odermatt (4e) et Alexis Monney (5e) ont en revanche manqué le coche.

Sa démonstration réalisée six jours plus tôt dans la descente de Coupe du monde de Crans-Montana n'avait donc rien d'une illusion. Franjo von Allmen a survolé les débats samedi sur la Stelvio pour succéder à un autre Bernois, Beat Feuz, au palmarès de la descente olympique.

La piste de la descente olympique fait peur

Parti avec le dossard 8 sous un beau soleil, Franjo von Allmen a ainsi mis une claque au chrono réalisé par Marco Odermatt qui s'était élancé juste avant. Il a pris les commandes avec 0"70 d'avance sur le Nidwaldien et 0"75 sur Alexis Monney, lequel était parti avec le dossard numéro 6.

L'attente fut ensuite forcément longue pour Franjo von Allmen, 36 concurrents étant au départ. Il a pu se détendre lorsque l'Italien Giovanni Franzoni a franchi la ligne avec le 2e temps, à 0"20, et surtout lorsque son principal outsider Dominik Paris a pris la 3e place (à 0"50). Les Italiens se contenteront certainement de ces deux médailles, qui leur permettent de lancer de manière presque parfaite leurs Jeux.

Switzerland&#039;s Franjo von Allmen reacts in the leaderbox during the men&#039;s alpine skiing downhill race at the 2026 Olympic Winter Games at the Stelvio Ski centre in Bormio, Italy, on Saturday, ...
Von Allmen tout sourire sur le siège de leader. image: Keystone

Côté suisse, la joie de Franjo von Allmen, cinquième Helvète sacré champion olympique de descente après Bernhard Russi (1972), Pirmin Zurbriggen (1988), Didier Défago (2010) et donc Feuz, tranche avec la déception de ses compères.

Quatrième, Marco Odermatt vit sa deuxième grosse désillusion de l'hiver, après avoir dû se contenter de la 2e place de la descente de Coupe du monde de Kitzbühel. Il cherchera à se reprendre en super-G et en géant. Alexis Monney a quant à lui payé cash une grosse faute commise sur le haut du parcours, qui l'a rejeté à 0"77 de von Allmen après seulement 32 secondes de course...

(ats/roc)

