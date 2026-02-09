assez ensoleillé
DE | FR
burger
Sport
JO hiver 2026

JO 2026: le Japon protège ses athlètes sur les réseaux sociaux

Les sportifs japonais aux JO, comme le snowboarder Taiga Hasegawa, bénéficient d'une protection très particulière.
Les sportifs japonais aux JO, comme le snowboarder Taiga Hasegawa, bénéficient d'une protection très particulière. image: watson

Le Japon prend une mesure étonnante pour protéger ses athlètes aux JO

Le pays asiatique emploie un nombre impressionnant de personnes, aux Jeux olympiques de Milan-Cortina, pour surveiller les réseaux sociaux.
09.02.2026, 14:5409.02.2026, 14:54

Le comité olympique japonais (JOC) a annoncé vendredi travailler avec le géant technologique Meta pour surveiller les réseaux sociaux 24 h/24 et protéger les athlètes contre les abus en ligne lors des Jeux olympiques 2026.

Le JOC a déployé une équipe de six personnes à Milan et seize autres à Tokyo pour passer au crible les réseaux sociaux, avec l’aide d’outils d’intelligence artificielle destinés à repérer les contenus malveillants.

Team Japan react while watching Utana Yoshida and Masaya Morita compete during the figure skating ice dance team event at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Friday, Feb. 6, 2026. (AP Photo/Ash ...
La délégation japonaise à Milan-Cortina compte 121 athlètes. Image: keystone

Le JOC a déclaré, dans un communiqué:

«Avec la prolifération des réseaux sociaux, les commentaires diffamatoires et les messages malveillants visant les athlètes sont devenus un sérieux problème de société.»

Le comité olympique japonais précise qu'il collabore à la fois avec Meta, la maison mère de Facebook et Instagram, et avec l’entreprise technologique japonaise LINE Yahoo.

«Un tel comportement fait peser une pression mentale et physique importante sur les athlètes et risque également d’affecter leurs performances»
JOC

C'est un fléau notamment dans le tennis👇

Les joueurs de tennis suisses font face à un grave problème

L’opération de surveillance du JOC a débuté à la mi-janvier et, selon les médias japonais, quelque 2 000 publications potentiellement problématiques ont été identifiées à quelques heures de la cérémonie d’ouverture.

Le JOC a demandé la suppression de 380 publications sur les réseaux sociaux, selon les médias.

Un patineur visé

Le patineur artistique japonais Kao Miura a estimé que les abus en ligne étaient «inacceptables parce qu’ils blessent et attristent les gens».

Le jeune homme de 20 ans a expliqué avoir reçu un flot de messages insultants lors de sa victoire aux Championnats des quatre continents, organisés en janvier à Pékin.

Kao Miura of Japan competes in the men&#039;s free skating of the ISU Four Continents Figure Skating Championships in Beijing, China, Sunday, Jan. 25, 2026. (AP Photo/Andy Wong)
Kao Miura a été la cible de nombreux messages hostiles sur les réseaux sociaux après son titre en janvier. Image: keystone

Le chef de la délégation japonaise aux JO de Milan-Cortina, Hidehito Ito, a appelé le public à «soutenir les athlètes».

«Les athlètes ont travaillé incroyablement dur pour en arriver là, et des paroles irréfléchies peuvent avoir un impact très lourd sur leur état mental», a-t-il justifié.

(afp/yog)

Plus d'articles sur les JO d'hiver 2026
Cette sauteuse à ski mène une double vie
1
Cette sauteuse à ski mène une double vie
de Ralf Meile
Il réussit une figure longtemps interdite et choque Novak Djokovic
Il réussit une figure longtemps interdite et choque Novak Djokovic
de Yoann Graber
Aux JO 2026, à la recherche du temple perdu du hockey
Aux JO 2026, à la recherche du temple perdu du hockey
de Klaus Zaugg
Les médailles des JO 2026 font déjà parler
Les médailles des JO 2026 font déjà parler
Ce champion olympique a totalement craqué
Ce champion olympique a totalement craqué
Pourquoi le premier médaillé français n'a pas été disqualifié
Pourquoi le premier médaillé français n'a pas été disqualifié
Une descendeuse subit une horrible blessure aux JO
Une descendeuse subit une horrible blessure aux JO
La Suisse évite toute polémique en combiné par équipe
La Suisse évite toute polémique en combiné par équipe
Thèmes
Ces inventions «révolutionnaires» déjà vintage
1 / 9
Ces inventions «révolutionnaires» déjà vintage
source: shutterstock
partager sur Facebookpartager sur X
Une jeune fille de 12 ans chute de son télésiège
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Il réussit une figure longtemps interdite et choque Novak Djokovic
Ilia Malinin a offert l'or olympique aux Etats-Unis dans l'épreuve par équipes de patinage artistique. Avec un saut très risqué, qui a bluffé un certain Djokovic dans le public.
Il y a moins de deux ans, réaliser cette figure lui aurait coûter des points. Mais, ce dimanche, cette même figure a permis à Ilia Malinin d'offrir la médaille d'or aux Etats-Unis aux JO de Milan-Cortina, dans l'épreuve par équipes de patinage artistique.
L’article