Le Japon prend une mesure étonnante pour protéger ses athlètes aux JO
Le comité olympique japonais (JOC) a annoncé vendredi travailler avec le géant technologique Meta pour surveiller les réseaux sociaux 24 h/24 et protéger les athlètes contre les abus en ligne lors des Jeux olympiques 2026.
Le JOC a déployé une équipe de six personnes à Milan et seize autres à Tokyo pour passer au crible les réseaux sociaux, avec l’aide d’outils d’intelligence artificielle destinés à repérer les contenus malveillants.
Le JOC a déclaré, dans un communiqué:
Le comité olympique japonais précise qu'il collabore à la fois avec Meta, la maison mère de Facebook et Instagram, et avec l’entreprise technologique japonaise LINE Yahoo.
L’opération de surveillance du JOC a débuté à la mi-janvier et, selon les médias japonais, quelque 2 000 publications potentiellement problématiques ont été identifiées à quelques heures de la cérémonie d’ouverture.
Le JOC a demandé la suppression de 380 publications sur les réseaux sociaux, selon les médias.
Un patineur visé
Le patineur artistique japonais Kao Miura a estimé que les abus en ligne étaient «inacceptables parce qu’ils blessent et attristent les gens».
Le jeune homme de 20 ans a expliqué avoir reçu un flot de messages insultants lors de sa victoire aux Championnats des quatre continents, organisés en janvier à Pékin.
Le chef de la délégation japonaise aux JO de Milan-Cortina, Hidehito Ito, a appelé le public à «soutenir les athlètes».
«Les athlètes ont travaillé incroyablement dur pour en arriver là, et des paroles irréfléchies peuvent avoir un impact très lourd sur leur état mental», a-t-il justifié.
(afp/yog)