Les sportifs japonais aux JO, comme le snowboarder Taiga Hasegawa, bénéficient d'une protection très particulière. image: watson

Le Japon prend une mesure étonnante pour protéger ses athlètes aux JO

Le pays asiatique emploie un nombre impressionnant de personnes, aux Jeux olympiques de Milan-Cortina, pour surveiller les réseaux sociaux.

Le comité olympique japonais (JOC) a annoncé vendredi travailler avec le géant technologique Meta pour surveiller les réseaux sociaux 24 h/24 et protéger les athlètes contre les abus en ligne lors des Jeux olympiques 2026.

Le JOC a déployé une équipe de six personnes à Milan et seize autres à Tokyo pour passer au crible les réseaux sociaux, avec l’aide d’outils d’intelligence artificielle destinés à repérer les contenus malveillants.

La délégation japonaise à Milan-Cortina compte 121 athlètes. Image: keystone

Le JOC a déclaré, dans un communiqué:

«Avec la prolifération des réseaux sociaux, les commentaires diffamatoires et les messages malveillants visant les athlètes sont devenus un sérieux problème de société.»

Le comité olympique japonais précise qu'il collabore à la fois avec Meta, la maison mère de Facebook et Instagram, et avec l’entreprise technologique japonaise LINE Yahoo.

«Un tel comportement fait peser une pression mentale et physique importante sur les athlètes et risque également d’affecter leurs performances» JOC

L’opération de surveillance du JOC a débuté à la mi-janvier et, selon les médias japonais, quelque 2 000 publications potentiellement problématiques ont été identifiées à quelques heures de la cérémonie d’ouverture.

Le JOC a demandé la suppression de 380 publications sur les réseaux sociaux, selon les médias.

Un patineur visé

Le patineur artistique japonais Kao Miura a estimé que les abus en ligne étaient «inacceptables parce qu’ils blessent et attristent les gens».

Le jeune homme de 20 ans a expliqué avoir reçu un flot de messages insultants lors de sa victoire aux Championnats des quatre continents, organisés en janvier à Pékin.

Kao Miura a été la cible de nombreux messages hostiles sur les réseaux sociaux après son titre en janvier. Image: keystone

Le chef de la délégation japonaise aux JO de Milan-Cortina, Hidehito Ito, a appelé le public à «soutenir les athlètes».

«Les athlètes ont travaillé incroyablement dur pour en arriver là, et des paroles irréfléchies peuvent avoir un impact très lourd sur leur état mental», a-t-il justifié.

(afp/yog)