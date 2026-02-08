Coup dur pour l'équipe d'Israël de bobsleigh, en plein dans leurs premiers JO. keystone

L'équipe d'Israël de bobsleigh en proie à des voyous en plein JO

Les bobeurs israéliens ont été victimes d’un cambriolage samedi, alors qu’ils s’entraînaient en vue des Jeux olympiques.

Pour la toute première fois aux Jeux olympiques, Israël aligne à Milan-Cortina une équipe de bob à quatre.

Plusieurs des athlètes occupant l'engin proviennent d’autres disciplines et n’ont commencé le bobsleigh que cet hiver. Sans doute n’avaient-ils pas besoin que le stress d’un cambriolage vienne s’ajouter à la pression sportive juste avant la compétition, qui débutera le 21 février prochain, trois jours après les premiers entraînements officiels.

D'après l’agence Associated Press, les bobeurs israéliens ont perdu lors de ce cambriolage – survenu samedi alors qu’ils s’entraînaient – leurs passeports, ainsi que des objets pour un préjudice total en «milliers de dollars».

«Je dois dire que l'équipe d'Israël est un excellent exemple de notre capacité à aller de l'avant malgré les difficultés. Un vol aussi flagrant – valises, chaussures, équipement, passeports – et les athlètes sont immédiatement retournés à l'entraînement. Je suis convaincu que cette équipe incarne l'esprit israélien» Le pilote de l'engin AJ Edelman sur X, comme le rapporte RMC Sport.

Une enquête de police a été ouverte. L’emplacement du camp d’entraînement des bobeurs israéliens n’a pas été révélé, pour des raisons évidentes de sécurité. Selon La Repubblica, il ne se trouve toutefois pas en Italie.

(roc)