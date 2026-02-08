L'équipe d'Israël de bobsleigh en proie à des voyous en plein JO
Pour la toute première fois aux Jeux olympiques, Israël aligne à Milan-Cortina une équipe de bob à quatre.
Plusieurs des athlètes occupant l'engin proviennent d’autres disciplines et n’ont commencé le bobsleigh que cet hiver. Sans doute n’avaient-ils pas besoin que le stress d’un cambriolage vienne s’ajouter à la pression sportive juste avant la compétition, qui débutera le 21 février prochain, trois jours après les premiers entraînements officiels.
D'après l’agence Associated Press, les bobeurs israéliens ont perdu lors de ce cambriolage – survenu samedi alors qu’ils s’entraînaient – leurs passeports, ainsi que des objets pour un préjudice total en «milliers de dollars».
Une enquête de police a été ouverte. L’emplacement du camp d’entraînement des bobeurs israéliens n’a pas été révélé, pour des raisons évidentes de sécurité. Selon La Repubblica, il ne se trouve toutefois pas en Italie.
(roc)